Un elvețian nu a fost lăsat să-și scoată propriii bani din bancă. Cetățenii se revoltă pe măsură ce magazinele, cafenelele și restaurantele nu mai acceptă numerarul
Chiar dacă a decis să înscrie numerarul în Constituție, Elveția se află încă în centrul unei dezbateri aprinse privitoare la această chestiune. Magazineele, cafenelelel și restaurantele aleg plățile exclusiv cu cardul sau telefonul. Decizia nu e îns pe placul tuturor. Mulți clienți cer revenirea la numerar și spun că banii cash rămân esențiali.
Scandalul a luat amploare după ce un cetățean nu a putut să-și retragă aproximativ 150.000 de franci elvețieni din bancă. Deși banii erau în contul lui, reprezentanții băncii i-au pus tot felul de opreliști. I s-a transmis că nu poate lua numerarul pe loc și i-au cerut documente suplimentare pentru justificarea retragerii.
El susține că situația arată o realitate nouă: în Elveția, clienții nu mai pot decide liber cum își folosesc banii. Din acest motiv, el și alți cetățeni cer schimbări și un control mai mare asupra resurselor financiare proprii. Susținătorii plăților cu numerar spun că banii fizici protejează libertatea și confidențialitatea. Ei consideră că sistemele bancare digitale lasă totul la vedere și pot expune oamenii la supraveghere nedorită sau chiar la blocarea accesului la bani.
În plus, există temeri că renunțarea completă la numerar poate crea dependență totală de instituțiile financiare. Totodată, poate elimina orice alternativă în caz de probleme tehnice sau crize economice. Subiectul plăților cash rămâne unul sensibil, mai ales într-o țară ca Elveția, cu tradiție bancară și accent puternic pe confidențialitate. Deocamdată, nu există o decizie clară privind „soarta" banilor fizici, însă discuțiile publice arată că mulți oameni încă văd numerarul ca pe o parte importantă.
