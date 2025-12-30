Taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sperie românii care comandă de pe Shein sau Temu
Postat la: 30.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Noua taxă de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, care va intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026 și va afecta inclusiv comenzile plasate pe platforme precum Shein și Temu, a generat reacții puternice în mediul online.
Mulți români au rămas cu impresia că această sumă va fi achitată direct de consumatori, ceea ce scoate la iveală o lipsă clară de comunicare din partea autorităților privind modul real de aplicare a măsurii. Principala incertitudine legată de noua taxă pe colete este cine va suporta, în cele din urmă, costul acesteia.
,,Nu prea comand de pe AliExpress, deci nu știam exact cum trimit ei pachetele. Ieri am pus o comandă de 3 chestii și îmi apare că vin separat, și ajung după data de 1 ianuarie 2026. Cine plătește taxa aceea de 25 de lei, eu sau AliExpress? Eu deja am plătit conținutul pachetelor și taxele de livrare de pe aplicație. Va trebui să mai plătesc 75 de lei pentru trei pachete sau taxa se va pune către vânzătorii de pe AliExpress?" este întrebarea pusă de o tânără pe platforma Reddit.
Cei mai mulți dintre utilizatori i-au răspuns greșit, că ea este cea care trebuie să plătească, semn că autoritățile nu au comunicat suficient cu privire la această taxă. Legea prevede de fapt că obligația de plată nu revine cumpărătorului, ci expeditorului. Banii vor trebui colectați, de la caz la caz, de către Poșta Română sau companiile de curierat. Tot acestea îi vor raporta lunar la ANAF și vira la bugetul de stat.
La nivel european, această măsură este o soluție temporară, pe durata modernizării Uniunii Vamale. În același timp, regimul actual care permite scutirea de taxe vamale pentru comenzile mici, deși acestea rămân supuse TVA-ului și declarației vamale, va fi eliminat treptat.
Decizia este așteptată să afecteze în principal platformele de comerț electronic, care se bazează pe livrări din afara UE, cel mai adesea din China, precum Shein, Temu și AliExpress. Măsura vine în contextul în care oficialii de la Bruxelles încearcă să răspundă preocupărilor legate de concurența neloială, siguranța consumatorilor, frauda prin subevaluarea comenzilor, dar și costurile de mediu asociate cu creșterea volumului de transporturi mici.
Potrivit datelor citate de instituțiile europene, Uniunea Europeană a primit în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de comenzi cu valoare redusă, majoritatea fiind trimise din China. Acest volum ridicat a creat o presiune de a acționa mai repede decât calendarul inițial pentru o reformă mai amplă, explică analiștii XTB.
Pentru platforme precum Shein, Temu și AliExpress, introducerea unei taxe fixe per expediere ar putea pune presiune fie pe prețul final, fie pe marjele de profit. Taxa ar afecta produsele cu preț unitar scăzut, de exemplu gadgeturile mici sau îmbrăcămintea cu prețuri reduse, iar platformele pot transfera o parte din costuri către consumator sau pot absorbi o parte din costuri pentru a-și menține competitivitatea.
Pentru a reduce costurile vamale, platformele ar putea să își mute o parte din stocuri și distribuție din depozite din UE, chiar dacă acest lucru implică mai mult capital, costuri de depozitare mai mari și o complexitate operațională mai mare. Noua taxă face parte dintr-o mișcare mai amplă de înăsprire a „plasei de reglementare" asupra importurilor de valoare redusă și comerțului electronic, inclusiv preocupările legate de produse, etichetare, securitate și fraudă, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de conformitate și control.
Odată cu această măsură, principalii beneficiari sunt companiile care deja vând și livrează din depozite din Uniunea Europeană. Deoarece comenzile provenite direct din străinătate vor aduce acum un cost suplimentar, diferența de preț față de comerțul european va tinde să scadă. Vorbim despre un efect care poate avantaja, așadar, comercianții europeni și piețele cu vânzători și logistică în UE.
În plus, dacă platforme precum Shein, Temu sau AliExpress decid să stocheze marfă în Europa pentru a evita întârzierile și costurile, companiile de logistică și centrele de distribuție din UE ar putea, de asemenea, să aibă o creștere a cererii, arată analiștii XTB. Pe scurt, micii vânzători europeni ar putea beneficia de o oarecare „ușurare" în ceea ce privește concurența, în special în cazul produselor ieftine și cumpărate din impuls, mai adaugă analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.
Pachetul 2 de măsuri fiscale aprobat în Parlament impune de la 1 ianuarie o taxă de 25 de lei pe coletele Temu și Shein, a căror valoare declarată se situează sub plafonul de 150 de euro. Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet ce conţine bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 de Euro, denumită în continuare „taxă", indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană.
Taxa se aplică coletelor care conţin bunurile livrate în cazul vânzărilor la distanţă de bunuri importate din teritorii terțe sau ţări terțe. Prin colet se înţelege fiecare expediere ce conţine bunuri cu valoare comercială, aferente unor operaţiuni de vânzare la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe. Obligaţia de plată a taxei revine furnizorului bunurilor, persoanei care expediază coletul sau entității care facilitează prin intermediul unei platforme digitale vânzarea la distanţă de bunuri, după caz.
Coletele a căror livrare nu a fost efectuată către destinatarul final din România nu fac obiectul taxei. În cazul coletelor care sunt returnate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.157/2015, de persoana destinatară din România, taxa nu se rambursează.
Coletul care face obiectul acestui act normativ, livrat pe teritoriul României, este însoţit de informații cu privire la declarația de origine a acestuia, aşa cum a fost transmisă în vederea efectuării formalităţilor vamale simplificate prin declaraţia vamală cu set redus de date - H7, emisă de furnizorul bunurilor, persoana care expediază coletul sau entitatea care facilitează prin intermediul unei platforme digitale vânzarea la distanţă de bunuri, după caz. Obligația de colectare, declarare şi virare a taxei revine furnizorilor de servicii poştale astfel cum sunt definiți la art. 2 punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013. Aceste prevederi privind taxa intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Meteorologii anunță o iarnă total atipică la început de 2026: fără zăpadă și temperaturi peste cele specifice
Meteorologii prognozeaza temperaturi peste cele specifice, incepand din 5 ianuarie si pana aproape de sfarsitul lunii, i ...
-
China devine prima țară care reglementează Inteligența Artificială. Risc de sinucidere sau automutilare
China intentioneaza sa inaspreasca reglementarile privind chatboturile bazate pe inteligenta artificiala, vizand in spec ...
-
Un robot dispărut în Antarctica s-a întors cu date terifiante pentru omenire. Ce se află dincolo de platforma de gheță
O agenție științifica naționala australiana numita CSIRO a lansat un experiment in Antarctica care a mers teribil de pro ...
-
Funcționalități revoluționare ale iPhone 17 - pentru cine sunt acestea cu adevărat utile?
iPhone 17 este modelul inovației, aducand cu sine o serie de funcționalitați revoluționare gandite sa transforme modul i ...
-
Un elvețian nu a fost lăsat să-și scoată propriii bani din bancă. Cetățenii se revoltă pe măsură ce magazinele, cafenelele și restaurantele nu mai acceptă numerarul
Chiar daca a decis sa inscrie numerarul in Constituție, Elveția se afla inca in centrul unei dezbateri aprinse privitoar ...
-
Un cunoscut producător auto chinez detronează global Tesla la vânzările de mașini electrice. Avansul luat de China, imposibil de depășit de americani
Extinderea rapida la nivel global a BYD, combinata cu contextul politic dificil și inasprirea reglementarilor pentru Tes ...
-
Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 29 decembrie ...
-
ANAF clarifică dilema mirilor: Se va impozita sau nu darul de nuntă în 2026?
Mai multe articole aparute in spațiul public sau mesaje propagate pe rețelele de socializare au inaintat ideea ca sumele ...
-
Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru români. Care este luna în care stăm cel mai mult acasă
Romanii pot sa-și planifice din timp vacanțele și concediile pentru 2026, avand la dispoziție o lista completa a zilelor ...
-
BNR vrea să afle cât de bogați sunt românii și ce consumă. Studiul pentru care plătește peste 4,4 milioane de lei
Banca Naționala a Romaniei a atribuit Institutului Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract de 4,49 milioan ...
-
A fost emis cod roșu de viscol într-o zonă din România: rafale de peste 120 km/h
Meteorologii au emis luni dimineața o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol pentru zona de munte a județului Alba. Es ...
-
Aurul pare de neoprit: se îndreaptă spre cea mai mare creştere anuală din 1979
Aurul traverseaza in 2025 cel mai puternic an al sau din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopoliti ...
-
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie în pofida sancţiunilor occidentale. Cel mai important este dotat cu Inteligență Artificială
Iranul a lansat duminica, de pe cosmodromul Vostocinii din Extremul Orient rus, trei sateliti proprii de observatie, din ...
-
Kash Patel a folosit funcția de director FBI pentru a-și crește profilul. Agenții secreți dezvăluie cererile exagerate ale șefului lor
La 45 de ani, kash Patel a preluat șefia FBI fara experiența anterioara in agenție. Agenții serviciului secret susțin ca ...
-
Face ravagii o nouă formă de Diabet: Nu răspunde la tratamentele clasice și nici nu are aceleași cauze precum celelalte tipuri
În acest an, Federația Internaționala de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea forma de diabet, dupa zeci d ...
-
Teribilul secret al pivnițelor Vaticanului
Oamenilor le plac conspirațiile, a afirmat Dan Brown, cel mai celebru colportator de conspirații ridicate la rang de lit ...
-
Companiile de tehnologie s-au împrumutat cu 365 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificială
Companiile de tehnologie din intreaga lume și-au marit emisiunile de datorii la niveluri record in acest an, pe masura c ...
-
În cât timp iese alcoolul din sânge și ce poți face ca să-l elimini mai ușor
Alcoolul iese din sange in funcție de mai mulți factori, printre care tipul de alcool, cantitatea, cat de repede ai baut ...
-
Se certifică științific că Arca lui Noe a existat și a ajuns pe Muntele Ararat după Potopul biblic
O descoperire arheologica recenta din estul Turciei a reaprins una dintre cele mai vechi și controversate intrebari ale ...
-
Banul e ochiul dracului: O femeie din Sibiu și-a ucis mama cu sânge rece - Planul perfect, ticluit împreună cu o asistentă
O femeie de 38 de ani și o asistenta medicala au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. ...
-
Neurologii avertizează: "Nu atingeți telefonul mobil în primele 60 de minute după trezire"
În prezent, traim „lipiți" de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fa ...
-
Va ajunge si la noi! Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă
Furtuna Johannes face ravagii in Scandinavia unde 170.000 de gospodarii fara curent in Finlanda și 40.000 in Suedia prov ...
-
Un anticiclon lovește puternic România: De Revelion vom avea un ger năprasnic și ninsori abundente
Meterologii ANM au emis prognoza speciala pentru finalul de an, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon din z ...
-
Inteligența Artificială nu mai poate fi oprită din butoane - iar motivul este și mai îngrijorător
Oamenii de știința trag un semnal de alarma: sistemele de inteligența artificiala (AI) avansate nu pot fi oprite intotde ...
-
Cercetătorii au anunțat că au descoperit de ce oamenii au dobândit conștiința și dacă o va face la fel si Inteligența Artificială
O pereche de studii recente a examinat de ce niveluri sofisticate de conștiința au evoluat la unele animale, dar nu la a ...
-
Descoperire neobișnuită a unui robot, care a stat 8 luni sub un continent: Fenomen tulburător care amenință omenirea
Un grup de cercetatori coordonat de Anna Wahlin, profesoara de fizica oceanografica la Universitatea Gothenburg din Sued ...
-
Keanu Reeves: "Omenirea este pe cale să se elibereze din Matrix!" Ce sfat dă miliardarilor din tehnologie
Se poarta un razboi care va modela viitorul existenței umane și lumea pe care o vom lasa copiilor noștri, potrivit lui K ...
-
Noile fosile sugerează că Lucy ar putea să nu fie strămoșul nostru direct. S-ar rescrie tot ceea ce știm despre originile umane
Timp de 50 de ani, faimoasa fosila „Lucy" (Australianopithecus afarensis) a fost considerata pe scara larga drept ...
-
Putin despre AI: Este cea mai mare descoperire tehnologică, probabil una cum nu a mai văzut niciodată istoria lumii
Urmatorii 10-15 ani vor fi o perioada de transformari tehnologice colosale și de dezvoltare rapida a inteligenței artifi ...
-
Crimă în Teleorman, de Crăciun; Bătrân de 86 de ani, găsit mort în propria casă. Nepotul e principalul suspect. Cum a fost prins
O crima șocanta a avut loc in ziua de Craciun, in municipiul Turnu Magurele, județul Teleorman, acolo unde un barbat in ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu