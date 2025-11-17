FMI vrea să pună bomboana pe coliva economiei românești. Ne impune sa instituim impozitul progresiv pe venituri

Postat la: 17.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

FMI vrea să pună bomboana pe coliva economiei românești. Ne impune sa instituim impozitul progresiv pe venituri

Ciprian Pandea, secretarul Comisiei de buget finanțe din Camera Deputaților, a respins luni propunerile FMI de introducere a impozitului progresiv, una dintre vechile idei ale instituției financiare.

"În România, FMI ratează realitatea din teren. Exact în momentul în care economia românească are nevoie de tratament și recuperare, FMI vine cu o „rețetă" care nu doar că nu ajută, dar poate agrava starea de sănătate a sistemului fiscal și social. Impozitul progresiv pe care FMI ni-l propune nu ar fi altceva decât o bomboana amară pe coliva economiei românești", a declarat Pandea într-un comunicat. El a spus că argumentele FMI privind necesitatea introducerii unor noi măsuri fiscale agresive din 2027 sunt eronate., adăugând că măsurile deja asumate de guvern oferă un cadru suficient pentru menținerea traiectoriei de corectare a deficitului bugetar.

"România nu are nevoie de un nou val de austeritate, ci de consolidare și predictibilitate. Guvernul Bolojan a construit o bază fiscală solidă pentru 2025-2026. Din 2027 trebuie să stabilizăm această bază, nu să o destabilizăm cu alte corecții dureroase și inutile", a mai spus el. Pandea a adăugat că cele trei măsuri propuse de FMI - scăderea pragului pentru microîntreprinderi, impozitarea tuturor pensiilor și impozitul progresiv - sunt incompatibile cu principiile liberale și cu interesele economiei reale.

