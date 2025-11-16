Lumea formează „state digitale" bazate pe inteligență artificială - proiect avansat al companiilor Big Tech

În mai 2025, OpenAI a prezentat oficial OpenAI for Countries, o nouă inițiativă globală menită să sprijine guvernele în dezvoltarea infrastructurii digitale naționale. Programul promite sprijin pentru construirea de centre de date locale, adaptarea modelelor lingvistice la contextul fiecărei țări și implementarea unor versiuni personalizate ale ChatGPT pentru uz civic.

Un proiect asociat, Stargate, este deja în faza de extindere în Statele Unite, cu lucrări în desfășurare în Texas, Wisconsin, New Mexico și alte state, în parteneriat cu companii precum Oracle, Vantage Data Centers și Microsoft. OpenAI prezintă această inițiativă drept un mod de a oferi țărilor care nu dispun de resurse proprii acces la tehnologii avansate, sub forma unor parteneriate. Rămâne însă întrebarea: cum arată în practică acest model?

În pofida numelui cu conotații futuriste, Stargate este, în esență, o infrastructură de calcul la scară foarte mare, implementată în principal pe teritoriul Statelor Unite și aliniată intereselor naționale americane. Nu există, până în a doua jumătate a anului 2025, indicii oficiale privind accesul internațional deschis la această infrastructură, în timp ce extinderea internă continuă rapid, scrie Zerkalo Nedeli.

Această orientare reflectă atât considerente tehnice, cât și politice și economice. Statele Unite au adoptat politici stricte privind controlul exporturilor de tehnologii sensibile, inclusiv restricții asupra livrărilor de cipuri de înaltă performanță. Strategia urmărește limitarea externalizării capacităților de calcul critice și menținerea infrastructurii esențiale în jurisdicția SUA. Deși OpenAI nu este o entitate guvernamentală, în practică funcționează ca un partener strategic al Washingtonului.

Proiectul Stargate este considerat de analiști drept o expresie a unui nou tip de protecționism digital, într-o perioadă în care puterea de calcul devine o resursă strategică comparabilă cu energia sau materiile prime. Structura sa tehnică - clustere avansate, integrare strânsă între hardware, energie și acces la modele - este dificil de reprodus în afara SUA, chiar și de către aliați.

În acest sens, Stargate nu reprezintă o platformă globală deschisă pentru suveranitate digitală, ci o infrastructură controlată, menită să consolideze poziția Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. Pentru restul lumii, opțiunile sunt adaptarea la noile condiții sau construirea de sisteme alternative.

OpenAI precizează că toate proiectele din programul OpenAI for Countries vor fi implementate în coordonare cu guvernul SUA. Nu există încă claritate cu privire la criteriile de selecție a țărilor participante sau la condițiile tehnice și juridice asociate. Criticii avertizează că un astfel de model ar putea crea noi forme de dependență: un tip de „protectorat digital" în care cheia infrastructurii naționale de inteligență artificială se află în mâinile unei companii străine.

În același timp, inițiativa reflectă o schimbare în modul în care se construiește ecosistemul global al inteligenței artificiale. De la o viziune a unei „singure nori" globale, lumea se îndreaptă către blocuri digitale distincte, în care statele devin clienți ai unor infrastructuri centralizate. Stargate ar putea reprezenta o nouă formă de guvernanță digitală cu acces controlat - un model cu consecințe potențial profunde pentru politică, economie și securitate.

Participarea la astfel de proiecte implică adoptarea ritmului tehnologic al furnizorului și integrarea într-o arhitectură pe termen lung. Acest model reprezintă atât o oportunitate de accelerare digitală, cât și un set de provocări.

- Guvernanța publică și responsabilitatea democratică. Digitalizarea serviciilor nu ar trebui să ducă la transferul deciziilor esențiale către algoritmi fără supraveghere umană clar definită.

- Standardele și valorile integrate în sistemele AI. Accesul la infrastructură presupune și preluarea unor norme tehnice și procedurale, care pot influența modul în care funcționează instituțiile.

- Dependențele economice și contractuale. Statele intră în relații pe termen lung, în care drepturile privind auditul, portabilitatea datelor și reversibilitatea soluțiilor devin esențiale.

- Drepturile digitale ale cetățenilor. O administrație care funcționează prin intermediul modelelor AI trebuie să garanteze dreptul la explicații, la corectare și la contestare.

Scopul declarat al proiectului Stargate este de a extinde capacitatea sistemelor de inteligență artificială și de a fundamenta o economie globală a cunoașterii, în care resursele cruciale sunt datele, energia și puterea de calcul.

În țările cu instituții fragile, centrele de date și clusterele de AI pot reprezenta, în același timp, o oportunitate de dezvoltare și un risc de dependență. În astfel de situații, controlul asupra infrastructurii definește accesul la date, regulile sistemului și modul în care sunt utilizate informațiile cetățenilor.

Pe termen lung, dezbaterea nu va fi doar despre participarea la Stargate, ci despre condițiile acesteia. Fiecare stat va trebui să aleagă dacă și cum își păstrează suveranitatea digitală într-un peisaj dominat de mari puteri tehnologice.