Minoră de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită în liftul unui bloc din București - Bărbatul a blocat ascensorul între etaje

O fată în vârstă de 13 ani a fost agresată sexual și tâlhărită în liftul blocului în care locuiește, situat în Sectorul 3 al Capitalei. Incidentul a fost sesizat la 112 de mama victimei, a anunțat duminică Poliția Capitalei.

Potrivit anchetei preliminare, vineri seara, în jurul orei 20:20, minora a fost abordată la intrarea în lift de un bărbat de aproximativ 50 de ani. Acesta ar fi blocat cabina între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi constrâns-o să-i predea bunurile personale, exercitând în același timp agresiuni de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale.

Agresiunea s-a încheiat în momentul în care liftul s-a deblocat, iar suspectul a părăsit imobilul. Ulterior, acesta a fost identificat și a fost dus la audieri de polițiștii din cadrul Serviciului de Agresiuni Sexuale.

„Din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona", spune Poliția.