Oamenii de știință sunt aproape de o descoperire cu adevărat revoluționară: semnale ce indică o posibilă a cincea forță a naturii

Într -un domeniu al fizicii atomice, unde precizia și predictibilitatea par a fi la ele acasă, oamenii de știință ar fi putut detecta semnalul unei descoperiri cu adevărat revoluționare: indiciul unei noi forțe fundamentale a naturii.

Cercetătorii, analizând modul în care electronii își schimbă nivelurile de energie în cinci izotopi diferiți ai calciului, au remarcat o abatere neașteptată de la tiparul obișnuit. În mod normal, aceste tranziții energetice urmează o relație extrem de predictibilă, o hartă energetică a electronilor cunoscută sub numele de graficul lui King. De data aceasta însă, datele obținute au rupt tiparul stabilit.

Anomalia, deși subtilă, a fost una constantă, iar fizica standard, așa cum o înțelegem astăzi, nu a putut să o explice. Această observație a stârnit un val de întrebări și posibilități. Echipa internațională de cercetători din spatele acestui studiu sugestiv consideră că anomalia ar putea semnala existența unei forțe necunoscute până acum, care acționează delicat între neutroni și electroni.

Această forță ipotetică ar putea fi mediată de o particulă teoretică, botezată bosonul Yukawa. Confirmarea unei asemenea ipoteze ar echivala cu rescrierea fundamentală a regulilor jocului în fizica particulelor. Modelul Standard al fizicii recunoaște în prezent patru forțe fundamentale care guvernează Universul: gravitația, electromagnetismul și cele două forțe nucleare, cea tare și cea slabă.

Apariția unei a cincea forțe ar deschide un capitol cu totul nou în înțelegerea noastră despre materie și despre vasta întindere a cosmosului. Conform estimărilor echipei, misterioasa forță ar fi intermediată de o particulă cu o masă cuprinsă între 10 și 10 milioane de electronvolți. Această gamă de masă o făcea extrem de evazivă pentru detectoarele anterioare, însă progresele înregistrate în măsurătorile atomice ultra-precise au făcut-o acum accesibilă investigației.

Deși sunt necesare cercetări suplimentare și experimente riguroase pentru a exclude alte explicații posibile, acest experiment cu izotopii de calciu injectează un nou și puternic impuls într-una dintre cele mai profunde căutări științifice: efortul continuu de a descoperi piesele lipsă din structura fundamentală a Universului.