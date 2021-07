Castelul Corvinilor, în istoria Hollywood. Cele mai faimoase filme realizate în cetatea medievală

Castelul Corvinilor îşi găseşte locul în istoria cinematografiei, prin numeroasele filme realizate aici de-a lungul timpului. În luna august, Castelul Corvinilor va fi din nou decor pentru un film de aventură, de producţie germană.

De-a lungul timpului, în cetatea medievală au fost realizate zeci de filme, reclame şi documentare. Niciun alt monument istoric din regiunea Hunedoarei nu a stârnit un asemnea interes pentru cinematografie.

Atunci, un cimitir cu peste o sută de cruci din lemn a fost înfiinţat la poalele Castelului Corvinilor, iar curtea interioară şi capela au fost reamenajate,ca decoruri de film de groază. Producţia a avut un buget de 22 de milioane de dolari şi încasări de peste 365 de milioane de dolari, potrivit site-ului de specialitate Box Office Mojo. Filmul arată întâmplările înfiorătoare trăite de un preot din Vatican şi de tânărului său însoţitor, trimişi în România pentru a investiga moartea unei călugăriţe. Cei doi ajung să se confrunte cu o forţă demonică, întruchipată de aceasta.

În 2016, Castelul Corvinilor a fost unul dintre locurile de filmare pentru „Dragonheart 4", un film SF şi de aventură, realizat de Universal Studios Hollywood. În faţa cetăţii medievale a fost amenajat un sat medieval, populat cu sute e oameni, mulţi aleşi ca figuranţi dintre localnici. Seria filmelor „Dragonheart" (Inimă de dragon) a început în anul 1996, ca o poveste unde aventura, umorul şi efectele speciale sunt folosite pentru a ilustra legătura dintre un luptător şi ultimul dragon.

În 2015, Castelul Corvinilor a fost ales de producătorii indieni de la Bollywood, pentru a realiza aici mai multe scene din filmul de dragoste „Singh is Bling", o producţie de succes al cărui protagonist a fost actorul Akshay Kumar. Filmările au avut loc în curtea şi pe podul castelului medieval. În primele zile de lansare a producţiei bollywoodiene,„Singh is Bling" s-a bucurat de audienţe record în India.

Ghost Rider - Spirit of Vengeance (Demonul Răzbunării) îl are ca protagonist pe faimosul actor Nicholas Cage, în rolul motociclistului Johnny Blaze. Personajul aflat sub puterea blestemului diavolului primeşte şansa răscumpărării cu condiţia protejării fiului acestuia. O parte din scene dar şi câteva cascadorii au fost realizate în 2010 la Castelul Corvinilor, al cărui interior a fost redecorat într-un stil gotic. Filmul de Hollywood a obţinut încasări de peste 132 de milioane de dolari, potrivit Box Office Mojo.

Cea mai faimoasă producţie cinematografică românească în care apare Castelul Corvinilor a fost „Mihai Viteazul", un film istoric românesc, regizat în 1971 de Sergiu Nicolaescu, avându-l ca protagonist pe actorul Amza Pelea. La Hunedoara a fost filmată scena în care Mihai Viteazul intră în castel, învingător după lupta de la Şelimbăr, pentru a revendica tronul Transilvaniei.

În 1960, combinatul din Hunedoara şi Castelul Corvinilor au fost decorurile în care s-a desfăşurat acţiunea unuia dintre cele mai reprezentative filme ale anilor 1960, în România, „Aproape de Soare". Florin Piersic a jucat rolul principal în producţia cinematografică autuhtonă, în care era prezentată viaţa muncitorilor din uzinele hunedorene.

La Castelul Corvinilor au mai fost filmate scene din filmele: Lady of Csejte (2015) - povestea de groază a contesei Elisabeta Bathory, Vlad Ţepeş (1979), François Villon - Poetul vagabond (1987), Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu (1980), Vlad (2003), Regii blestemaţi (2005), Bloodstone: Subspecies II (1993), Nostradamus (1994) şi filmul maghiar „Sentinţa" (1970), despre personajul istoric Gheorghe Doja.

„În parcursul istoriei sale contemporane, castelul a fost gazda şi cadrul realizării mai multor producţii cinematografice de prestigiu (filme artistice, documentare sau clipuri publicitare), aici fiind ecranizate momente celebre din istoria românilor sau din istoria universală. Criteriile pentru care castelul de la Hunedoara este ales de către producătorii de film sunt integralitatea monumentului, generozitatea suprafeţelor în incinta şi spaţiul de protecţie a monumentului, arhitectura propriu-zisă şi serviciile aferente oferite de către mediul urban şi opţional de către mediul rural, aflat în vecinătatea castelului, mediu care îsi conseva relativ bine tradiţiile", informează Muzeul Castelului Corvinilor.

Castelul Corvinilor a fost construit în secolul XV, în vremea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara, când voievodul Transilvaniei a decis transformarea unei aşezări din piatră de râu şi calcar, de pe Dealul Sânpetru, într-o fortăreaţă impunătoare, luxoasă şi indestructibilă în faţa atacurilor armate.

Proiectul lui Ioan de Hunedoara a fost continuat de soţia sa, Elisabeta Szilagyi, şi apoi de familiile nobiliare care au avut în stăpânire cetatea. De-a lungul istoriei, arhitectura castelului a suferit numeroase modificări. Cele mai importante dintre ele sunt consemnate în la sfîrşitul secolului al XIX-lea.

Reabilitarea din temelii a avut loc după ce, în 13 aprilie 1854, în timpul unei furtuni, un trăznet a provocat un incendiu mistuitor. Flăcările au transformat în scrum acoperişul din şindrilă al cetăţii, grinzile, scările de lemn, plafoanele şi au devastat aproape întreg castelul, singura uşă din lemn care nu a fost atinsă, fiind tocmai poarta închisorii, veche de cinci secole.

Vreme de aproape zece ani, castelul a fost atunci părăsit, însă apoi a intrat în cea mai amplă operaţiune de renovare, întinsă pe aproape 40 de ani. În prezent, monumentul istoric se află într-o nouă etapă de restaurare, finanţată cu fonduri europene.