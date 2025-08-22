LA MAMAIA, DACĂ E JOI E... VOUĂ!

În această vară stațiunea de la malul mării a oferit celor care i-au " trecut pragul " o surpriză deosebită: începând cu sfârșitul lunii mai și începutul lui septembrie, în fiecare joi seara, Grupul VOUĂ a susținut un spectacol muzical-umoristic de două ore în care cei prezenți, cu mic cu mare, au râs sănătos cu mic și mare.

Manifestările Grupului VOUĂ au avut loc mai întâi pe scena din Piațeta Perla, iar, din august, în fața Hotelului REX. Interesant este că trupa a rămas fidelă valorilor promovate timp de mai bine de patru decenii: promovarea umorului de calitate, fără vulgarități, bazat pe text, regie și interpretare. De altfel, Adrian Fetecău, mentorul grupului, i-a acuzat în mai multe rânduri pe Mihai Bobonete și colegii săi care fac stand up comedy de promovarea agresivă a pornografiei în prestațiile lor, transmițându-le că, dacă sunt atât de tari pe cât se pretind, să facă lumea să râdă fără referiri la organele genitale...

Grupul VOUĂ poate fi urmărit în ultimele reprezentații la Mamaia pe 28 august și 4 septembrie, la ora 20.00, în fața Hotelului REX. Din actuala formulă a trupei fac parte actorii profesioniști Andrei Necula, Florin Nan, Jean Lemne,Tudor Bojin și cantautorii Ovidiu Mihăilescu și Tică Sandu.