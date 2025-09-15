Daciana Sârbu intervine tăios după ce s-a pozat cu iubitul mai tânăr: Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea

Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a postat recent imagini cu un bărbat mai tânăr. Internauții s-au prins rapid că Sârbu s-ar iubi cu el, refăcându-și rapid viața după divorțul de Ponta. Deși a fost criticată fiindcă are un bărbat mai tânăr lângă ea, Daciana Sârbu nu s-a simțit jenată.

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți", a precizat Daciana Sârbu.

Victor Ponta și-a asumat eșecul căsniciei cu Daciana Sârbu, recunoscut că el este cel vinovat: „Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!", a declarat fostul candidat la președinția României, conform Spy News.

În urma separării, băiatul lui Victor Ponta, Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, a rămas alături de tatăl său, iar cele două fiice, Irina (n. r. - fiica lui politicianului și a Dacianei Sârbu) și Maria (n. r. - fiica adoptată de cuplu), au rămas în grija fostei europarlamentare.