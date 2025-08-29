Codul ciudat găsit în buzunarul bărbatului din Somerton - misterul care sfidează criminalistica de peste șapte decenii

Misterul bărbatului din Somerton rămâne unul dintre cele mai fascinante dosare nerezolvate din istoria criminalisticii. Deși în 2022 anchetatorii au reușit să-i stabilească identitatea, numeroase semne de întrebare legate de cauza morții și împrejurările dispariției sale continuă să persiste

Povestea acestuia a început la 1 decembrie 1948, când corpul unui bărbat bine îmbrăcat a fost descoperit pe plaja Somerton din Adelaide, Australia de Sud, fără niciun act de identitate și cu indicii care au generat teorii de la spionaj la sinucidere. Misterul nu a fost niciodată elucidat. Cadavrul bărbatului neidentificat a fost descoperit prăbușit lângă digul de la Somerton Beach. Era îmbrăcat într-un costum bine călcat, cu pantofi lustruiți, dar nu avea portofel, acte de identitate sau etichete pe haine.

Martorii au spus că l-au văzut în același loc cu o seară înainte, aparent inconștient, dar neatins. Autopsia nu a relevat leziuni externe și, deși s-au găsit urme de sânge în stomac, testele toxicologice nu au detectat niciun fel de otrăvuri cunoscute. Examinarea mai amănunțită a bunurilor sale a adâncit și mai mult misterul. Bărbatul avea la el o țigară pe jumătate fumată, un bilet de tren nefolosit către Henley Beach și un bilet de autobuz către North Glenelg. În buzunare avea piepteni, gumă de mestecat și chibrituri, dar nimic care să ajute la identificarea lui.

În buzunar s-a găsit o bucată mică de hârtie pe care scria „Tamam Shud". Cazul a luat o turnură ciudată, neexistând niciun obiect personal care să-l lege de o locuință, un loc de muncă sau o familie. Unul dintre cele mai intrigante elemente ale cazului a fost descoperirea unei bucăți mici de hârtie strâns rulată în buzunarul bărbatului. Cuvintele scrise pe ea, „Tamam Shud", erau tipărite cu un font elegant și însemnau „Sfârșit" sau „Terminat" în persană. Această frază a fost identificată ca provenind din Rubaiyat of Omar Khayyam, o colecție de poezii care subliniază destinul, liberul arbitru și natura efemeră a vieții.

Semnificația acestei note s-a adâncit câteva luni mai târziu, poliția a găsit o ediție rară a cărții „Rubaiyat" într-o mașină descuiată lângă plajă. Ultima pagină avea o secțiune ruptă care se potrivea cu fragmentul găsit în buzunarul decedatului. Descoperirea cărții Rubaiyat și asocierea acesteia cu Omul din Somerton nu au făcut decât să adauge misterului. Era cartea un indiciu despre moartea lui, un mesaj lăsat în urmă sau pur și simplu o coincidență?

Unii teoreticieni au sugerat legături cu spionajul, deoarece spionii foloseau cărți similare pentru cifruri de unică folosință. Alții cred că expresia „Tamam Shud" semnifica un final deliberat, posibil o sinucidere. Până în prezent, cartea, biletul și mesajul codat rămân elemente cheie ale acestui mister nerezolvat. Și eforturile de a-l identifica prin intermediul fișelor dentare și al bazelor de date cu amprente digitale au eșuat. În ciuda reconstrucțiilor faciale și a investigațiilor medico-legale moderne, identitatea sa a rămas un mister.

În 2022 însă, testele ADN făcute de cercetătorul Derek Abbott și renumita genealogistă americană Colleen Fitzpatrick au dezvăluit că bărbatul este Carl „Charles" Webb, un inginer electrician și constructor de instrumente din Melbourne. În ciuda deceniilor de investigații, cauza morții sale și semnificația mesajului misterios continuă să alimenteze speculații și intrigi fără sfârșit.