Dieteticienii au fost întrebați care este cel mai bun ceai pentru pierderea grăsimii viscerale. Toți au dat același răspuns
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Nu toată grăsimea corporală este la fel, iar cea la care trebuie să fii cu adevărat atent este grăsimea viscerală. „Grăsimea viscerală este cea stocată adânc în abdomen, în jurul organelor tale precum ficatul, stomacul și intestinele", explică Lauren Manaker, dietetician certificat și autorizat.
Spre deosebire de grăsimea subcutanată, care se află chiar sub piele, grăsimea viscerală nu este vizibilă, dar prezintă riscuri mai mari pentru sănătate, inclusiv o probabilitate mai ridicată de boli de inimă și diabet de tip 2.
- Vestea bună: Grăsimea viscerală răspunde bine la modificările stilului de viață, cum ar fi dieta și exercițiile fizice.
- Vestea proastă: Nu există o soluție rapidă care să o facă să dispară peste noapte.
Totuși, există alimente și băuturi care pot sprijini pierderea grăsimii viscerale, cum ar fi ceaiul. Când au fost întrebați ce ceai este cel mai bun pentru a ajuta la pierderea grăsimii viscerale, dieteticienii au dat un răspuns unanim: ceaiul verde.
Beneficiile ceaiului verde:
1. Poate reduce riscul sindromului metabolic
Sindromul metabolic este un grup de condiții care cresc riscul de boli de inimă, diabet și accident vascular cerebral. Este definit ca având trei sau mai multe dintre următoarele afecțiuni:
- Obezitate abdominală/centrală (grăsime în exces în jurul stomacului)
- Tensiune arterială ridicată (hipertensiune)
- Nivel crescut al glicemiei
- Trigliceride ridicate
- HDL („colesterol bun") scăzut
Combaterea sindromului metabolic este crucială pentru sănătate și implică, de multe ori, reducerea grăsimii viscerale. Cercetările sugerează că consumul de ceai verde poate susține gestionarea acestuia. Ceaiul verde conține catechine, inclusiv epigalocatechin galat (EGCG), care pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină și pot reduce colesterolul LDL („rău") și tensiunea arterială. Pe măsură ce sindromul metabolic se îmbunătățește, capacitatea organismului de a mobiliza și arde grăsimea viscerală crește.
Deși sunt promițătoare, nu toate studiile arată o legătură puternică între consumul de ceai verde și îmbunătățirile în sindromul metabolic, așa că sunt necesare mai multe cercetări. Totuși, datorită proprietăților sale benefice, consumul regulat este o alternativă mai sănătoasă la băuturile dulci sau energizante.
2. Poate sprijini pierderea în greutate
Cercetările privind ceaiul verde și pierderea în greutate examinează adesea grăsimea corporală totală, nu neapărat grăsimea viscerală. Totuși, unele dovezi sugerează că componentele ceaiului verde - în special catechinele și cofeina - pot ajuta la reducerea grăsimii din zona abdominală, unde grăsimea viscerală este mai concentrată, explică dieteticianul Ali McGowan.
„Ceaiul verde conține compuși numiți catechine, care pot ajuta la îmbunătățirea modului în care organismul utilizează energia", adaugă ea. Acești compuși pot influența metabolismul grăsimilor și contribuie la pierderea în greutate. Unele studii observaționale sugerează că persoanele care consumă regulat ceai verde, împreună cu alte obiceiuri sănătoase, tind să piardă mai multă grăsime totală comparativ cu cei care nu consumă ceai verde.
Majoritatea studiilor se concentrează însă pe extractul de ceai verde, o sursă concentrată de catechine, nu pe ceaiul preparat, ceea ce face dificilă cunoașterea efectelor reale ale consumului de ceai verde asupra pierderii în greutate.
Chiar dacă nu este sigur dacă ceaiul verde preparat promovează direct pierderea grăsimii viscerale, el poate sprijini reducerea grăsimii prin reducerea aportului caloric. Înlocuirea băuturilor bogate în calorii și zahăr cu ceai verde poate fi o modalitate ușoară de a tăia calorii și zahăr, susținând un deficit caloric necesar pentru pierderea în greutate.
3. Poate reduce inflamația
Mai mulți factori, inclusiv grăsimea viscerală și greutatea corporală, pot determina inflamație în organism, care contribuie la apariția bolilor cronice, precum diabetul de tip 2 și bolile de inimă. Catechinele din ceaiul verde, precum EGCG, pot ajuta la contracararea acestui proces prin creșterea nivelului de antioxidanți din organism.
Un studiu a arătat că consumul de 1-4 căni de ceai verde pe zi a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli de inimă, beneficiu atribuit proprietăților antiinflamatoare ale ceaiului verde. Reducerea grăsimii viscerale poate spori acest beneficiu, deoarece grăsimea viscerală este metabolic activă și eliberează molecule pro-inflamatoare.
4. Poate reduce rezistența la insulină
Rezistența la insulină apare când celulele organismului devin mai puțin sensibile la insulină, hormonul care ajută glucoza să intre în celule pentru energie. Grăsimea viscerală în exces joacă un rol major aici, afectând metabolismul glucozei și promovând inflamația cronică, ușoară.
Consumul de ceai verde poate contracara aceste efecte. O meta-analiză a studiilor clinice randomizate a arătat că ceaiul verde a îmbunătățit nivelurile de glucoză fasting, hemoglobină A1c și HOMA-IR, un marker al rezistenței la insulină. Prin reglarea glicemiei și reducerea inflamației, ceaiul verde poate îmbunătăți sănătatea metabolică generală, inclusiv gestionarea grăsimii viscerale, scrie eatingwell.com.
Alte strategii pentru pierderea grăsimii viscerale:
- Antrenament de forță: Crește masa musculară și metabolismul, facilitând arderea grăsimilor, inclusiv a celor viscerale.
- Exerciții cardio: Sprijină sistemul cardiovascular și contribuie la pierderea de grăsime.
- Consum suficient de proteine: Ajută la creșterea masei musculare și menține sațietatea.
- Somn adecvat: Lipsa somnului crește cortizolul, favorizând acumularea de grăsime viscerală.
- Gestionarea stresului: Tehnici precum yoga, meditație, respirație profundă sau jurnal pot reduce stresul cronic și nivelul de cortizol.
- Evitarea zahărului adăugat: Ceaiul verde e benefic, dar adăugarea de zahăr poate anula efectele pozitive.
- Limitarea sau evitarea alcoolului: Consumul excesiv favorizează acumularea de grăsime viscerală și afectează sănătatea metabolică.
