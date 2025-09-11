Patru provocări simple pe care le poți încerca pentru a testa vârsta reală a corpului

Pe măsură ce îmbătrânim, corpul nostru execută fiecare acțiune ceva mai lent: plimbările zilnice devin mai scurte, rezistența scade, iar mintea nu mai e la fel de ageră ca odinioară.

Este o experiență comună pentru majoritatea oamenilor: „Când suntem copii, ne solicităm constant sistemul motor: alergăm, ne cățărăm, cădem și încercăm mișcări noi, dincolo de zona noastră de confort," explică expertul în longevitate Bill Hanks.

„Așa ne dezvoltăm echilibrul și coordonarea. Ca adulți, încetăm să mai facem toate aceste lucruri și, ca urmare, abilitățile motorii scad în mod natural."

Însă, deși aceasta este situația pentru cei mai mulți, nu înseamnă că trebuie să fie așa pentru toată lumea. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, putem încetini deteriorarea corpului și a funcțiilor cognitive.

„Cei care își provoacă în mod constant corpul își vor menține un echilibru și o mobilitate mai bune odată cu trecerea anilor," spune Hanks.

Pentru a testa cu adevărat acest lucru, am cerut experților în longevitate să recomande patru provocări simple pe care le poți încerca (acasă, bineînțeles) ca să afli cât de bine îmbătrânește corpul tău și să îți menții progresul.

„Una dintre realitățile îmbătrânirii este că funcțiile noastre motorii- puterea, coordonarea, echilibrul și agilitatea- tind să scadă în timp," explică dr. Matt Kaeberlein, expert în longevitate.

„Nu este vorba doar despre faptul că mușchii devin mai slabi. Nervii care transmit semnale către mușchi devin mai puțin eficienți, articulațiile își pierd flexibilitatea, iar sistemele noastre senzoriale (vederea, urechea internă și chiar simțul poziției corpului în spațiu) se uzează. Împreună, aceste schimbări pot încetini timpii de reacție și pot crește riscul de împiedicare sau cădere."

Deși genetica și obiceiurile de viață diferă de la o persoană la alta, știința a arătat că avem mai mult control asupra îmbătrânirii biologice decât credem, spune dr. Kaeberlein. Poți începe încercând una, sau chiar toate, dintre aceste provocări simple, chiar la tine acasă.

Patru provocări simple pentru a testa vârsta reală a corpului:

Testul forței de prindere

„Cercetările au arătat că forța de prindere este un indicator puternic al vitalității generale, al independenței și chiar al longevității," spune Hanks. Cum poți încerca acasă: apucă bine capacul unui borcan și vezi cât de repede reușești să-l desfaci. Sau, alternativ, încearcă să cari singur sacoșele de cumpărături și vezi cât de ușor sau greu îți este.

Echilibrul pe un picior

„Echilibrul este unul dintre cei mai buni indicatori ai riscului de cădere odată cu înaintarea în vârstă," explică Hanks. „Adăugând o mică dificultate, precum să stai într-un picior în timp ce îți pui pantoful, testezi coordonarea reală din viața de zi cu zi." Transformă asta într-un obicei zilnic: stai într-un picior cel puțin un minut și vezi cât reziști. Dacă poți face asta în timp ce faci și altceva, corpul tău este într-o formă bună.

Testează-ți forța musculară

„Masa musculară tinde să scadă odată cu vârsta, în timp ce grăsimea corporală poate crește, ceea ce afectează forța, metabolismul și sănătatea pe termen lung," spune Hanks. Pentru a testa starea compoziției corporale, încearcă să ridici câteva greutăți, pornind de la 500 g sau 1 kg. Pe măsură ce repeți exercițiul, treci la greutăți mai mari și vezi cum te descurci.

Testul mersului cu dublă sarcină

„Cât de bine lucrează creierul și corpul împreună este un marker puternic al unei îmbătrâniri sănătoase," spune Hanks. „Dacă mersul tău încetinește semnificativ atunci când numeri invers sau când numești animale, poate fi un semn timpuriu al unui declin cognitiv sau motor."

În timp ce mergi, provoacă-ți creierul să facă și altceva: să redai alfabetul, să vorbești cu cineva sau să numeri invers și vezi cât timp poți continua.