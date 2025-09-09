Suplimentul la modă care îți poate distruge organele: medicii se tem de efecte secundare noi, potențial mortale

Experții avertizează că un supliment popular pentru sănătate ar putea avea efecte secundare periculoase, în special la persoanele în vârstă.

Creatina, produsă în mod natural de ficat, pancreas și rinichi, ajută celulele să producă energie, dar de mult timp este luată în doze mai mari de sportivi și culturiști pentru a permite antrenamente mai lungi și mai intense, pentru a îmbunătăți performanța și a construi masă musculară.

În ultimii ani, a cunoscut o creștere de popularitate și printre adulții mai în vârstă, după ce mai multe studii au arătat că ar putea ajuta și la sănătatea creierului, a oaselor și chiar în depresie.

Însă cercetările sugerează acum că creatina poate provoca diaree, vărsături și, în cazuri rare, poate declanșa leziuni grave la rinichi și ficat - și, în cazuri extreme, insuficiență de organ. Experții spun că este nevoie de mai multe studii pentru a demonstra că suplimentul este sigur pentru persoanele în vârstă.

„Creatina are multe beneficii, dar nu aș fi prea entuziast în a o recomanda tuturor", a spus dr. Brendon Stubbs, lector universitar la King's College London. „Avem nevoie de studii pe termen mai lung privind beneficiile pentru persoanele în vârstă și femeile aflate în perimenopauză, în special în ceea ce privește efectele secundare posibile."

Studiile arată că aproximativ o treime dintre sportivii de elită iau creatină, de obicei comercializată sub formă de pulbere albă care se dizolvă în apă. Până recent, utilizarea la adulții mai în vârstă era redusă - doar 6% dintre cei peste 65 de ani o luau regulat, conform unui studiu din 2024. Totuși, luna trecută, dr. Hilary Jones de la ITV a recomandat creatina pacienților mai în vârstă pentru a-și menține musculatura puternică și pentru a se proteja astfel împotriva căderilor periculoase.

Dar experții spun că există pacienți care nu ar trebui să ia suplimentul. Printre aceștia se numără cei cu boală de rinichi - situație în care organele care filtrează deșeurile din sânge și produc urină nu mai funcționează corespunzător.

Asta deoarece creatina poate pune presiune suplimentară pe rinichi, care trebuie să o descompună. De asemenea, medicii spun că pacienții nu ar trebui să depășească limita zilnică de 5 g. Depășirea acesteia poate duce la afectarea rinichilor și a ficatului.

Unii influenceri de sănătate online recomandă chiar și 20 g dintr-o dată pentru stimularea creșterii musculare.

Mai îngrijorător, un studiu realizat de cercetători din Turcia a avertizat că „chiar și dozele recomandate de suplimentare cu creatină monohidrat pot provoca leziuni la rinichi".

Un pacient care crede că rinichii i-au fost afectați de acest supliment este Andy Cole, în vârstă de 79 de ani.

Alergător și practicant de exerciții cu greutăți, fostul muzician din Cambridgeshire a fost șocat când un test de urină de rutină a arătat inflamații la rinichi, punându-l în pragul unei boli renale. Spune că la controlul de anul precedent totul fusese normal, iar singurul lucru care se schimbase era că începuse să ia creatină.

„Când medicii care investigau problemele mele la rinichi au aflat că iau creatină, mi-au spus să opresc imediat", a povestit el. „Acum, un an mai târziu, analizele la rinichi au revenit la normal."

Experții spun că, pentru cei îngrijorați de creatină, există și alte opțiuni, scrie dailymail.com.

„Ceaiul verde și ciocolata neagră - precum și fructele de pădure, citricele și alte fructe și legume viu colorate - sunt excelente pentru sănătatea creierului", spune nutriționistul Rob Hobson. „Asta pentru că aceste alimente sunt ceea ce numim antioxidanți, despre care se crede că protejează celulele creierului de deteriorare.

Între timp, calciul, magneziul și proteinele susțin sănătatea oaselor - lucru deosebit de important pentru adulții mai în vârstă."