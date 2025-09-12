Sevrajul de cafea aduce vise cum n-ai mai avut vreodată! Cercetătorii au descoperit recent această ciudățenie

Tot mai mulți oameni care reduc consumul de cafea spun că au început să trăiască cele mai vii și bizare vise din viața lor. Fenomenul apare adesea la doar câteva zile după ce renunță la cofeină și ridică întrebarea: există o explicație științifică pentru această schimbare?

Cofeina este un stimulant care blochează adenozina, substanță chimică responsabilă de senzația de oboseală. Adenozina se acumulează pe parcursul zilei și ne pregătește pentru somn, iar în timpul nopții este eliminată, astfel încât dimineața să ne trezim odihniți.

Cafeaua perturbă acest proces. Atunci când efectul cofeinei dispare, oboseala revine brusc, fenomen cunoscut drept „caffeine crash". În plus, cofeina rămâne activă în organism ore bune după consum - are un timp de înjumătățire de 3 până la 6 ore - și afectează calitatea somnului, mai ales dacă este băută după-amiaza sau seara.

Studiile se concentrează mai mult pe efectele cofeinei asupra somnului decât asupra viselor. Totuși, cercetătorii știu că somnul REM, etapa în care creierul este foarte activ și în care visăm cel mai mult, poate fi scurtat de consumul de cafea.

Atunci când renunțăm la cofeină, organismul tinde să recupereze somnul pierdut. În special, durata somnului REM poate crește, ceea ce explică de ce mulți oameni relatează vise mai vii, mai detaliate sau chiar mai bizare. Nu cofeina provoacă direct vise intense, ci lipsa ei permite creierului să petreacă mai mult timp în REM.

Chiar dacă reduce durata somnului profund, cofeina are și efecte benefice. Îmbunătățește atenția și performanța cognitivă, iar unele studii arată că poate scădea riscul de depresie și de boli neurodegenerative precum Parkinson. În plus, cafeaua aduce și antioxidanți, dar și vitamine din grupa B.

Pentru cei care nu vor să renunțe complet la cafea, dar vor un somn mai odihnitor, specialiștii recomandă să evite consumul de cofeină cu cel puțin 8 ore înainte de culcare. Astfel, nu doar că vei dormi mai bine, dar s-ar putea ca visele să fie mai intense - și mai ușor de reținut.