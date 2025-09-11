Divorțezi sau nu - metoda care prezice cu o acuratețe impresionantă dacă căsătoria va rezista

Doi specialiști americani în terapia cuplurilor au dezvoltat o metodă care poate prezice cu o acuratețe uimitoare dacă o căsătorie va rezista sau se va încheia cu divorț.

Dr. John și Julie Gottman, de la Institutul Gottman, au studiat peste 40.000 de cupluri și susțin că pot prezice divorțul cu o precizie de 94%.

Secretul stă în observarea „ofertelor de conectare" - acele momente aparent insignifiante când unul dintre parteneri încearcă să obțină atenția celuilalt prin gesturi simple ca o privire, o întrebare sau un zâmbet. Diferența dintre cuplurile care rezistă și cele care divorțează e semnificativă: primele răspund la aceste încercări de apropiere în 86% din cazuri, în timp ce cele care se despart o fac doar în 33% din situații.

Cercetătorii au identificat și 4 comportamente care anunță destrămarea relației: critica constantă, disprețul, atitudinea defensivă și refuzul de a comunica. Cel din urmă este considerat cel mai toxic, făcând partenerul să se simtă invizibil și respins.

Psihoterapeuta Christina Eller, care lucrează cu cupluri, spune că multe relații se destramă nu din cauza problemelor majore, ci din cauza comunicării deficitare în momentele dificile. Validarea emoțională - prin fraze simple precum „Trebuie să fi fost greu pentru tine" - poate face diferența între supraviețuirea și eșecul unei relații.

Specialiștii subliniază că vulnerabilitatea și autocunoașterea sunt esențiale pentru menținerea conexiunii emoționale. Multe cupluri se concentrează pe ce face greșit partenerul, ignorând propriile acțiuni și reacții din trecut care pot escalada conflictele.