Ce gândește câinele tău când te privește? Știința începe să descifreze misterul și să ne arate ce emoții simt patrupedele pentru stăpânii lor

Când câinele te privește cu ochi mari și adorabili, ce vede, de fapt? Un prieten de nădejde, un lider al haitei sau doar „omul cu conservele"? Mulți stăpâni fac presupuneri despre ce simt animalele lor, însă până recent nimeni nu a avut posibilitatea să surprindă în timp real modul în care gândesc câinii.

Astăzi, datorită cercetătorilor de la Universitatea Emory, misterul începe să fie dezlegat. Ei au folosit o metodă inovatoare (imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI)) pentru a explora creierul canin în timp ce patrupedul este treaz și complet conștient.

Rezultatele primului experiment, publicate în revista PLoS ONE, au surprins comunitatea științifică. Folosind fMRI, cercetătorii au putut observa cum reacționează creierul câinilor la semnale simple făcute de stăpânii lor.

„A fost uimitor să vedem primele imagini ale creierului unui câine complet treaz și neimobilizat. Nimeni nu reușise asta până acum. Aceasta ar putea fi o nouă cale de înțelegere a cogniției canine și a comunicării dintre specii", a declarat Gregory Berns, director al Emory Center for Neuropolicy.

În prima fază a proiectului au participat doi câini: Callie, o femelă de 2 ani din rasa Feist, și McKenzie, un Border Collie de 3 ani, antrenat în competiții de agilitate. Patrupedele au fost instruite luni bune să intre singure în aparatul fMRI și să rămână nemișcate. Dresajul a fost făcut cu răbdare și blândețe, astfel încât animalele să accepte experimentul de bunăvoie. Pentru protecție, câinii au purtat căști speciale împotriva zgomotului și și-au sprijinit bărbia pe un suport pentru a evita imaginile neclare.

Cercetătorii au folosit două semnale din mână: unul însemna recompensă (o bucățică de hot dog), iar celălalt însemna nimic. Rezultatul? Regiunea caudată a creierului (zona responsabilă de recompense și plăcere) s-a activat imediat când câinii au văzut semnalul pentru hrană.

Asta demonstrează că patrupedele sunt extrem de atente la gesturile umane și că aceste semnale sunt direct legate de sistemul lor de recompensă. Practic, câinii ne „citesc" mai mult decât credem și își formează așteptări pe baza comportamentului nostru.

Experimentul a fost doar începutul. Echipa de cercetare vrea să afle dacă animalele pot simți empatie, recunosc emoțiile stăpânilor lor, înțeleg limbajul uman și, cel mai important, la ce se gândesc cu adevărat. Știința caută acum dovezi care să explice legătura puternică dintre om și cel mai bun prieten al său.

Oamenii de știință subliniază că patrupedele nu sunt doar animale de companie, ci prima specie domesticită de oameni, acum cel puțin 10.000-30.000 de ani. Această coexistență a modelat ambele specii.

„Oamenii care au adus câinii în sate aveau avantaje, iar la rândul lor, câinii au fost influențați de viața cu oamenii. Într-un fel, ei ne-au ajutat să devenim ceea ce suntem astăzi", susține Berns.

Inspirația pentru proiect a venit după ce Berns a aflat despre câinii militari ai Marinei SUA, care participă la misiuni complexe: „Dacă pot fi antrenați să sară din elicoptere, de ce nu ar putea fi dresați să stea într-un fMRI?", s-a întrebat el.

Așa a început aventura care astăzi schimbă felul în care privim cogniția canină. Callie și McKenzie au devenit primii câini din lume care au arătat, prin imagini, ce se întâmplă în creierul lor când interacționează cu oamenii.

Echipa plănuiește să extindă studiile, implicând mai multe rase și mai mulți câini. Scopul este de a construi o hartă complexă a gândirii canine și de a înțelege mai bine relația care ne leagă de ei.

Până atunci, fiecare privire a câinelui tău ascunde un amalgam de emoții și reacții neurologice. Și poate, așa cum sugerează știința, câinele nu te vede doar ca pe un simplu „desfăcător de conserve", ci ca pe centrul universului său.