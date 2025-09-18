Air Force One cu Donald Trump la bord a fost la un pas de un incident aviatic major. O aeronavă cu pasageri era pe aceeași traiectorie si urma sa loveasca avionul prezidential
Un moment tensionat în spațiul aerian american a atras atenția publicului. O aeronavă Spirit Airlines și Air Force One s-au aflat temporar pe traiectorii convergente în apropiere de Long Island. Incidentul a avut loc în timp ce președintele american Donald Trump se îndrepta spre Londra.
Controlul traficului aerian i-a ordonat pilotului Spirit Airlines să își modifice cursul. Oficialii au confirmat că avioanele au menținut o distanță de siguranță, arată Economic Times. Oficialii au declarat că avioanele au rămas la kilometri distanță în permanență și nu au încălcat pragurile de siguranță.
Potrivit Bloomberg, controlorul de trafic aerian a observat că aeronavele zburau la altitudini similare, cu traiectorii convergente, și a încercat să-i avertizeze pe piloții Spirit să-și schimbe cursul. „Atenție, Spirit 1300, virați cu 20 de grade la dreapta", a spus controlorul de zbor după ce echipajul Spirit nu a răspuns inițial. Repetând ordinul, a adăugat: „Spirit 1300, virați cu 20 de grade CHIAR ACUM."
Controlorul de zbor a subliniat, de asemenea, apropierea aeronavei prezidențiale: „Spirit 1300, traficul este în afara aripii dumneavoastră stângi cu 6 mile sau 8 mile. 747. Sunt sigur că puteți vedea cine este." Trump a aterizat la Londra marți seară pentru o vizită de stat, care a inclus o întâlnire cu regele Charles la Castelul Windsor și discuții cu firme americane care planifică investiții în infrastructura tehnologică din Marea Britanie.
