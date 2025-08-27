Un bărbat și-a înscenat propria moarte ca să scape de soție și cei trei copii pentru a fugi din țară cu o altă femeie

Un bărbat și-a pus la cale o dispariție spectaculoasă: și-a răsturnat intenționat caiacul, și-a aruncat actele în apă și a dispărut timp de 89 de zile, timp în care și-a abandonat soția și cei trei copii și a începe o nouă viață alături de o altă femeie. Planul a eșuat, iar marți a fost condamnat la închisoare.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, și-a regizat întreaga moarte pe 11 august 2024, după ce i-a spus soției că va merge să facă caiac pe un lac. În realitate, bărbatul din Wisconsin, SUA, pregătise din timp un plan elaborat pentru a dispărea și a fugi cu o femeie din Uzbekistan, cunoscută online cu câteva luni înainte.

Potrivit dosarului penal, bărbatul a răsturnat intenționat caiacul pe apă, și-a lăsat actele în lac și a folosit o barcă gonflabilă pentru a ajunge la mal. De acolo, a pedalat peste 110 kilometri pe o bicicletă electrică până într-un alt oraș, a luat un autobuz spre Canada, a zburat la Paris și apoi a ajuns în Georgia, unde era așteptat de noua sa parteneră. Între timp, familia îl credea mort, iar autoritățile au declanșat o căutare masivă de 58 de zile, considerând inițial că este vorba despre o posibilă înec.

După ce anchetatorii nu au găsit corpul bărbatului, suspiciunile au crescut. Câteva detalii cheie au arătat că dispariția fusese planificată: Cu trei luni înainte de a-și înscena „moartea", bărbatul obținuse un pașaport nou, își făcuse o asigurare de viață și apelase la o procedură medicală pentru a putea avea copii cu femeia cunoscută online.

Anchetatorii l-au localizat în Georgia în noiembrie 2024 și l-au convins să revină. În decembrie, s-a predat autorităților. Inițial, procurorii au propus 45 de zile de închisoare, însă judecătorul Mark Slate a decis să dubleze pedeapsa: 89 de zile, exact perioada în care bărbatul a mințit autoritățile și familia.

„A obstrucționat ancheta timp de 89 de zile. Pedeapsa reflectă exact acest lucru", a spus judecătorul. Pe lângă închisoare, bărbatul trebuie să plătească 30.000 de dolari despăgubiri pentru costurile uriașe ale căutărilor. Soția sa, cu care era căsătorit de 22 de ani, a divorțat la patru luni după ce a fost descoperit. În fața instanței, bărbatul a declarat: „Îmi regret profund acțiunile și toată durerea pe care am cauzat-o familiei și prietenilor mei."