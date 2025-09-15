Dorian Popa primește o pedeapsă blândă din partea judecătorilor, după ce a fost prins drogat la volanul Lamborghini-ului său

Cunoscutul vlogger și cântăreț Dorian Popa a primit pedeapsa de 8 luni de închisoare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Totuși, artistul scapă de celulă, pentru că judecătorii au decis să amâne executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Decizia nu este definitivă.

Instanța a considerat că „aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară", întrucât fapta ar fi fost un „eveniment izolat" în viața vloggerului de 35 de ani, potrivit Ziarul Amprenta.

Pe durata celor doi ani de supraveghere, Dorian Popa va trebui să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune Ilfov, să anunțe schimbarea domiciliului și să colaboreze cu consilierii care îi vor monitoriza comportamentul.

În plus, vedeta trebuie să achite statului 1.700 de lei cheltuieli judiciare, iar dacă încalcă măsurile impuse, pedeapsa cu închisoarea ar putea fi reactivată.

Procurorii îl acuză pe Dorian Popa că, în seara de 27 octombrie 2023, a condus un Lamborghini Huracan pe străzile din Ilfov, fiind sub influența canabisului.

Judecătorii au apreciat însă că artistul este „bine integrat în societate" și că nu are antecedente, motiv pentru care au decis că supravegherea de doi ani este suficientă pentru a-l face să conștientizeze gravitatea faptei.

Decizia poate fi atacată cu apel, iar procesul continuă.