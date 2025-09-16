Ciclon fiscal - ANAF e pe urmele lui Tzancă Uraganu: milioane de euro "pierdute" în Luxemburg

Tzancă Uraganu, unul dintre cei mai urmăriți maneliști din România, cu peste 1,7 miliarde de vizualizări pe canalul său oficial de YouTube, ar fi câștigat sume uriașe din online, dar doar o mică parte ar fi fost declarată la stat. Intre 2020 și 2023, artistul ar fi generat venituri de aproximativ 10,5 - 11 milioane de lei (circa 2,5 milioane de dolari), însă mai puțin de jumătate ar fi fost raportată în România.

Veniturile obținute de pe YouTube ar fi fost plătite de Google direct către o firmă din Luxemburg, Believe International, care reprezintă mai mulți artiști internaționali. Ulterior, o parte din bani ar fi fost virată către Boss Music SRL din București, firma care deține drepturile de autor ale lui Tzancă Uraganu. Diferența - estimată la circa 6 milioane de lei - ridică semne de întrebare pentru autoritățile fiscale.

Surse judiciare și experți fiscali citați de România TV atrag atenția că, deși mecanismul nu este ilegal, toate veniturile ar fi trebuit declarate în România, urmând ca ulterior să fie aplicate deducerile pentru evitarea dublei impuneri. „Dacă vorbim de o persoană rezidentă fiscal în România, atunci trebuia să declare toate veniturile aici", a explicat un expert fiscal.

În anii de vârf, 2020 și 2023, canalul manelistului ar fi generat peste 700.000 de dolari anual, echivalentul a peste 3 milioane de lei. Estimările arată că Tzancă Uraganu câștigă, în medie, peste 500.000 de dolari pe an doar din YouTube, veniturile crescând semnificativ în diaspora, acolo unde tarifele de publicitate sunt mult mai mari.

În contextul presiunilor tot mai mari pentru creșterea colectării la buget, ANAF ar fi început verificări ample asupra artiștilor români care au milioane de vizualizări și câștiguri importante de pe platformele online. Tzancă Uraganu nu a comentat oficial informațiile. Într-o postare recentă, artistul a menționat însă că plătește lunar impozite de peste 80.000 de lei.