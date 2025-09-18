Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani

Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani

Din totalul de 464 de parlamentari din legislația curentă, peste 200 de deputați și senatori aleg să primească în mână, nu pe card, suma forfetară, în valoare de aproximativ 35.000 lei. Banii, destinați achitării cheltuielilor birourilor parlamentare, pot fi primiți în numerar sau pe card, iar parlamentarii sunt obligați de lege să ofere documente justificative pentru doar jumătate din sumă.

Pentru a încasa suma forfetară de aproximativ 35.000 lei, cu care parlamentarii ar trebui să plătească angajații și cheltuielile de protocol ale propriului birou, legea din prezent prevede nevoia de documente justificative pentru doar 17.500 de lei, jumătate din suma totală.

Cei mai mulți parlamentari care preferă să ia cash sumele forfetare sunt de la PSD și AUR, arată o analiză Libertatea.

În total, 135 de deputați optează pentru a încasează cash sumele forfetare:

PSD - 54 din total de 93 de deputați ai partidului
AUR - 22 din 62
PNL - 20 din 51
SOS România (PACE) - 10 din 15
USR - 7 din 40
UDMR - 7 din 22
POT - 3 din 14

Din cei 134 de senatori, 69 preferă să încaseze sumele forfetare în numerar:

PSD - 29 din totalul de 38 de senatori
AUR - 14 din 28
PNL - 8 din 22
SOS România (PACE) - 8 din 11
UDMR - 4 din 10
USR - 3 din 19

Numărul deputaților care își primesc indemnizația lunară tot în bani gheață este însă mult mai mic. Din cei 37 de deputați care nu vor salariul pe card, 10 sunt de la AUR, 8 de la SOS România și 7 de la PNL. 15 senatori iau banii cash, dintre care 6 sunt de la AUR, 3 de la PSD și 2 de la SOS România.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani

Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Din totalul de 464 de parlamentari din legislația curentă, peste 200 de deputați și senatori aleg să primească în mână, nu pe card, suma forfetară, în valoare de aproximativ 35.000 lei. Banii, destinați achitării cheltuielilor birourilor parlamentare, pot fi primiți în numerar sau pe card, iar parlamentarii sunt obligați de lege să ofere documente justificative pentru doar jumătate din sumă.

Pentru a încasa suma forfetară de aproximativ 35.000 lei, cu care parlamentarii ar trebui să plătească angajații și cheltuielile de protocol ale propriului birou, legea din prezent prevede nevoia de documente justificative pentru doar 17.500 de lei, jumătate din suma totală.

Cei mai mulți parlamentari care preferă să ia cash sumele forfetare sunt de la PSD și AUR, arată o analiză Libertatea.

În total, 135 de deputați optează pentru a încasează cash sumele forfetare:

PSD - 54 din total de 93 de deputați ai partidului
AUR - 22 din 62
PNL - 20 din 51
SOS România (PACE) - 10 din 15
USR - 7 din 40
UDMR - 7 din 22
POT - 3 din 14

Din cei 134 de senatori, 69 preferă să încaseze sumele forfetare în numerar:

PSD - 29 din totalul de 38 de senatori
AUR - 14 din 28
PNL - 8 din 22
SOS România (PACE) - 8 din 11
UDMR - 4 din 10
USR - 3 din 19

Numărul deputaților care își primesc indemnizația lunară tot în bani gheață este însă mult mai mic. Din cei 37 de deputați care nu vor salariul pe card, 10 sunt de la AUR, 8 de la SOS România și 7 de la PNL. 15 senatori iau banii cash, dintre care 6 sunt de la AUR, 3 de la PSD și 2 de la SOS România.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE