Calul de 100.000 de euro al familiei Copos a murit brusc. Visul olimpic al Dariei-Maria Copos spulberat de tragedie
Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Daria-Maria Copos, fiica de 14 ani a omului de afaceri George Copos, a trăit una dintre cele mai grele zile ale carierei sale sportive. Tânăra, deja considerată un nume promițător în echitația românească, a anunțat, printr-o postare emoționantă pe Instagram, moartea calului său de suflet și partener de competiții, Castigo de Amor. Cauza decesului nu a fost făcută publică.
„Inima mea, străpunsă veșnic de dragostea ta -
ochii tăi, căldura ta, sufletul tău -
sfărâmată pentru totdeauna de absența ta.
Totuși, simt că mă atingi ușor
în fiecare adiere, în fiecare rază de soare,
în fiecare picătură de ploaie și atingere tremurătoare.
În fiecare viață te voi regăsi
și voi menține la nesfârșit dragostea noastră pulsând,
partenerul meu perfect și armăsarul miraculos.", a scris Daria Copos pe Instagram.
Castigo de Amor, un superb cal de 12 ani, era considerat cel mai valoros exemplar din grajdurile deținute de George Copos lângă București. Cu acest cal, Daria a obținut rezultate notabile pe plan internațional. Cei doi au scris istorie la Linz (Austria), într-o competiție desfășurată în 2023, unde România a cucerit prima dată Cupa Națiunilor la sărituri peste obstacole, proba de 1,30 metri.
Triumful din Austria a fost descris „fenomenal" chiar de George Copos, care s-a arătat extrem de emoționat de succesul fiicei sale și al echipei. România reușise atunci să se impună în fața unor națiuni cu tradiție în hipism, precum Germania, Italia, Olanda, Franța sau Ungaria.
„România a câștigat pentru prima dată Cupa Națiunilor la călărie, sărituri obstacole, la 1,30 m. Aceasta este cea mai mare performanță obținută de țara noastră. Nu se va mai întâmpla curând ca România să mai obțină o astfel de performanță. Și spun asta, pentru că în acest concurs am învins țări precum Germania, Italia, Olanda, Franța, Ungaria. Am avut și puțin noroc, dar este un fenomen ce s-a întâmplat acum, aici, la Linz. Fe-no-me-nal! Este incredibil!", declara, entuziasmat, fostul patron al Rapidului.
Pe lângă Linz, Daria a impresionat și la o competiție desfășurată în Olanda, confirmându-și statutul de sportivă talentată. Obiectivul ei pe termen lung era calificarea la Jocurile Olimpice, dacă nu la ediția de la Los Angeles 2028, atunci la Brisbane 2032. Castigo de Amor era considerat piesa de rezistență în atingerea acestui vis.
Specialiștii spun că vârsta de 12 ani este ideală pentru un cal de performanță în probele de sărituri peste obstacole, intervalul 12-18 ani fiind considerat perioada de maximă maturitate sportivă. Un cal de talia lui Castigo de Amor este evaluat la 100.000 de euro. Pasiunea pentru echitație nu este străină familiei Copos. Și Alexandra, fiica majoră a omului de afaceri, născută din mariajul cu Ana, a practicat acest sport. Ea s-a stabilit însă în SUA, după ce și-a terminat studiile la New York.
