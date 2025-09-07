Robert Negoiță la o "tăvăleală" în grup cu puștoaice "semi-minore" și o declarație profundă: "Mie îmi plac fetele fetele și fac dragoste cu ele." Pe bune?!
Postat la: 07.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Primarul Sectorului 3 a revenit la "vechile obiceiuri", de data aceasta la Loft, pe litoral, acolo unde a petrecut de mama focului cu o întreagă echipa de modeline. Nici puștii de bani gata din oraș n-au „forța" eroticului primar de sector! La prima vedere am putea spune că în centrul atenției era ucraineanca Oleksandra Aleksieinko, model internațional, care își serba ziua de naștere cu mare fast.
Însă atenția era focusată mai degrabă pe Robert Negoiță, care era flancat de manechine, toate gravitând în jurul lui, mai ceva ca în anul 2010. CANCAN.RO are imagini de senzație și detalii despre seara care s-a încheiat ca la carte. Primarul Sectorului 3 a stat o perioadă de timp departe de scandalurile care au ținut primele pagini ale ziarelor în urmă cu 15 ani. Însă cum "lupul își schimbă părul, dar năravul ba", a lovit fulgerător, din nou. Tiparul nu este unul necunoscut. Distracție, cluburi de fițe, și manechine una și una.
Motivul "întrunirii" a fost ziua de naștere a renumitului model Oleksandra Aleksieinko, despre care știm că a fondat o asociație pentru a organiza evenimente și pentru a le oferi sprijin manechinelor la început de drum. Să mori de ras, direct, poate să dea drumul la „treabă" și trebuie ghidate. Se pare că și Robert Negoiță are aceleași "aplecări", doar că de data aceasta le-a sărit în ajutor fetelor cu pahare de prosecco.
Obiceiurile vechi mor greu, asta e cert. Vă mai amintiți scandalul de proporții care a zguduit showbiz-ul în 2010? Numele primarului Sectorului 3 a apărut într-un dosar "gras" DIICOT privind traficul de persoane. Adică proxenetism, trafic de carne vie, d-astea. Procurorii susțineau că a întreținut relații intime cu o minoră de la o agenție de fotomodele. La vremea aceea, el a negat totul, însă a recunoscut, ce-i drept, că are o slăbiciune pentru domnișoarele cu picioare interminabile. Că e om și el și-i place viața. Mult. Ceea ce e foarte frumos din partea sa.
"Nu am întreţinut relaţii sexuale cu minore, doar cu fete majore. Mie îmi plac fetele şi fac dragoste cu ele. Normal că întreţin relaţii sexuale cu fetele care mă plac şi le plac. Dar asta pentru că ne placem şi nu le plătesc. E vorba însă de majore. Asta făceam până acum un an şi ceva, dar acum am prietenă şi nu mai am relaţii cu alte femei", a declarat în acea perioadă Negoiță, pentru Gândul.
Însă dosarul de prostituție de lux, în care Robert Negoiță apare ca martor, a pus pe masă o întrebare care nici astăzi nu a fost "digerată" complet: ce căuta numele său în stenograme în care proxeneții "fac livrări" pe bandă rulantă, mai ales când printre fetele recrutate se aflau și minore? Timpul a trecut, însă "pofta" a revenit. Stați alături de noi, urmează detalii tari despre escapada primarului cu un "lot Fashion TV", ales pe sprânceană, ca în perioada de glorie pe care mulți o credeau apusă.
Distracția era la cote maxime la masa lui Negoiță de la Loft. Interesant este faptul că au apărut și alte fețe cunoscute, care au fost implicate în scandaluri de anvergură în "dosarul fotomodelelor". În marea de manechine care roiau în jurul lui Negoiță îl zărim pe „Regele Modelelor", Nelu Mirea, afaceristul care era în spatele evenimentelor organizate de Fashion TV. Foarte interesant este ca in dosarul de proxenetism din 2010, actualul primar îl avea coleg de „fapte" pe domnul Mirea, o legenda vie a combinațiilor pe baza de picioare lungi. Pe la "masa veselă" s-a perindat și cunoscutul politician Cristian Bușoi, secretar de stat la Ministerul Energiei, mare consumator de tineret.
După ce s-au distrat, iar sărbătorita serii a fost celebrată cum se cuvine, Robert Negoiță părea neobosit. A plecat de la Loft însoțit de trei brunete, pe care le-a plimbat cu Bentley-ul lui de 200.000 €, iar prima oprire au făcut-o la un magazin, de unde și-au făcut "plinul". Primarul a cumpărat vin și ceva de ronțăit, fetele au ales și ele cele necesare, apoi au pornit către destinația finală, un apartament din zona Năvodari, acolo unde distracția a continuat până în zori.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Calul de 100.000 de euro al familiei Copos a murit brusc. Visul olimpic al Dariei-Maria Copos spulberat de tragedie
Daria-Maria Copos, fiica de 14 ani a omului de afaceri George Copos, a trait una dintre cele mai grele zile ale carierei ...
-
Renegată de Elon Musk, fiica fondatorului Tesla spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament
Fiica fondatorului Tesla, Elon Musk, a dezvaluit ca nu „are mulți bani" și locuiește cu colegi de apartament dupa ...
-
Un preot a fost bătut în plină stradă de un soț gelos. Omul bisericii riscă să-și piardă postul
Un preot dintr-un sat din județul Mureș a ajuns la spital dupa ce a fost batut de un enoriaș. Agresorul este chiar soțul ...
-
Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, dezvăluie impresiile sale despre România: „N-am întâlnit niciodată așa ceva în viața mea"
Actorul hollywoodian Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, a avut parte de o vizita de doar o zi in București, dar exper ...
-
10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei
Odata ce ajungi la 50 de ani, poate fi important sa faci schimbari in alimentație și in stilul de viața care sa te ajute ...
-
Codul ciudat găsit în buzunarul bărbatului din Somerton - misterul care sfidează criminalistica de peste șapte decenii
Misterul barbatului din Somerton ramane unul dintre cele mai fascinante dosare nerezolvate din istoria criminalisticii. ...
-
Un bărbat și-a înscenat propria moarte ca să scape de soție și cei trei copii pentru a fugi din țară cu o altă femeie
Un barbat și-a pus la cale o dispariție spectaculoasa: și-a rasturnat intenționat caiacul, și-a aruncat actele in apa și ...
-
Un proprietar de restaurant dezvăluie preparatul aparent „inofensiv" pe care nu ar trebui să îl comanzi niciodată. „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore"
O femeie care este prietena apropiata cu un proprietar de restaurant a dezvaluit ce preparate din meniu ar trebui evitat ...
-
Andi Moisescu, reacție surprinzătoare după plecarea lui Dragoș Bucur de la „Românii au talent"
La scurt timp dupa ce Dragoș Bucur și-a anunțat retragerea din juriul „Romanii au talent", primul care a reacționa ...
-
LA MAMAIA, DACĂ E JOI E... VOUĂ!
În aceasta vara stațiunea de la malul marii a oferit celor care i-au " trecut pragul " o surpriza deosebita: incep ...
-
N-o sa crezi ce usor e sa mananci zece alimente care te ajută să reduci grăsimea corporală într-o lună
Un specialist a dezvaluit care sunt cele 10 alimente care ajuta la reducerea grasimii corporale intr-o luna. Potrivit lu ...
-
S-a gasit o explicatie ca pentru tâmpiți: Sindromul Dunning Kruger - De ce analfabeții sunt mândri, tupeiști și convinși că le știu pe toate
De ce cei care nu au lecturi, nu au educație, nu au autocontrol, ba chiar dau dovada de agresivitate și ignoranța crasa, ...
-
Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti. E prevăzut inclusiv cu o bară de striptease
Ron Hubbard este cel mai mare constructor de buncare subterane, oferind siguranta cumparatorilor bogati care se tem ca l ...
-
Un cimitir din Elvetia își deschide restaurant. Mortii si viii vor fi impreună intr-o experiență nemuritoare
Un restaurant promite sa uneasca memoria celor plecați cu forfota prezentului. La Berna, capitala Elveției, se va deschi ...
-
Vedetele de la Hollywood cu care Papa Leon al XIV-lea este rudă. Conexiuni incredibile dezvăluite de o anchetă
O ancheta coordonata de istoricul Henry Louis Gates Jr., gazda emisiunii „Find Your Roots" de pe PBS, in colaborar ...
-
Scandal la poarta lui Elon Musk: Mama unuia dintre numerosii copii ai miliardarului planetei acuză că e falită și va fi evacuată din casă
Ashley St. Clair, mama unuia dintre cei 14 copii ai lui Elon Musk, a declarat ca este falita și urmeaza sa fie evacuata ...
-
Ce meserie are Alexandrei Ceaușescu, unica nepoată a lui Nicolae Ceaușescu. Fiica lui Valentin are 26 de ani si e plină de bani
Alexandra Ceaușescu, fiica lui Valentin Ceaușescu, traiește o viața departe de atenția publica, in ciuda numelui pe care ...
-
O femeie a făcut senzație la fotografia din arest, după ce s-a răzbunat pe fostul iubit - povestea 'dulcii' răzbunări
O femeie din Kentucky a distrus mașina fostului ei iubit punand sare in rezervorul de benzina și umpland sistemul de aer ...
-
Nicușor Dan, surprins la o nuntă cu ștaif. Cu cine a ieșit pe ringul de dans președintele României
Vacanța lui Nicușor Dan a inceput cu participarea la diverse manifestații culturale, a continuat cu drumeții și activita ...
-
Unei femei agresate sexual în timpul unui zbor din Qatar către Londra i s-a refuzat despăgubirea deoarece avionul nu era înregistrat în Marea Britanie
O femeie care a fost agresata sexual in timp ce dormea intr-un avion cu destinația Londra contesta regulile guvernului b ...
-
Hong Kong va folosi câini-roboți pentru combaterea țânțarilor
Autoritațile din Hong Kong pregatesc o soluție inovatoare pentru a limita raspandirea virusului Chikungunya, transmis de ...
-
Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a prins partenerul cu amanta: De aici a pornit un mega scandal!
Scandal monstru in familia lautarilor de la Clejani! Cunoscuți pentru pasiunea cu care iși traiesc relațiile amoroase, r ...
-
Prima judecătoare transgender din istoria Marii Britanii dă țara în judecată la CEDO: Scandalul pleacă de la interdicții
Proces neobișnuit intentat de prima judecatoare transgender din Marea Britanie. Victoria McCloud a depus o plangere la C ...
-
Nu mai știe ce să facă s-o bage lumea-n seamă: Loredana Groza călare pe un taur mecanic
Loredana Groza incearca din nou sa atraga atenția printr-o apariție asa-zis "plina de senzualitate", de data aceasta la ...
-
Actriță exorcizată de un șaman la ordinul agentiei sale de impresariat pentru a scoate răul depresiei din ea
Zhao Lusi este o actrița chineza foarte cunoscuta care a declarat ca a fost supusa unei exorcizari organizate de agenția ...
-
Cum poți rămâne fără bani în cont după ce ai rezervat o vacanță pe Booking. Frauda îi lasă pe utilizatori și cu datele personale expuse
Tot mai mulți oameni care iși planifica vacanțele online se trezesc inșelați de o metoda ingenioasa de frauda online. Es ...
-
A omorât-o pentru bani? Priscilla Presley e acuzată că a deconectat aparatele care o țineau în viață pe fiica sa - Lisa Marie
Priscilla Presley, vaduva in varsta de 80 de ani a legendarului Elvis Presley, a reacționat ferm la un proces de 50 de m ...
-
Naomi Campbell a făcut spectacol într-un club de pe litoral. Modelul a mixat pentru prima dată în România
Naomi Campbell a fost invita sa-și arata talentul de DJ intr-un club de fițe de pe litoral. Mii de tineri s-au inghesuit ...
-
Caz șocant. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia obeză a căzut peste el și nu s-a putut ridica
Caz absolut șocant in Portugalia. Un barbat in varsta de 59 de ani a murit asfixiat, dupa ce sotia sa obeza s-a impiedic ...
-
Tărâmul ascuns al lumii: Locurile unde natura sfidează logica
Exista colțuri ale Pamantului unde realitatea pare sa se rupa din tipare, unde legile fizicii par suspendate și unde fie ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu