Proaspăta consilieră a președintelui Nicușor Dan e fiica unui fost ofițer de Securitate care a avut ca misiune supravegherea lui Nicu Steinhardt și Radu Săplăcan

Olivia Diana Morar a fost numită vineri consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru problemele legate de politici publice și educație pe Daniela Morar, propusă vicepremier în Guvernul Veștea.

Ea a fost propusă și ca vicepremier fără portofoliu în Guvernul Adrian Veștea, care a căzut la vot în Parlament. Anterior, numele ei a apărut pe lista potențialilor miniștri din Guvernul Eugen Tomac, pentru portofoliul de la Ministerul Muncii. În final, Tomac și-a depus mandatul pentru că nu a reușit să adune voturile necesare pentru ca Guvernul să treacă în Parlament.

Olivia-Diana Morar a fost secretar de stat în Ministerul Justiției între 2020 și 2021. A fost deputat PNL de Bistrița din 2020 până în 2024, când s-a alăturat Partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban.

În 2025, Olivia-Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan înainte de alegerile prezidențiale.

Există, însă, și o parte mai puțin cunoscută a biografiei Oliviei Diana Morar, despre care s-a scris mai mult în presa locală atunci când ea a intrat în atenția opiniei publice prin diversele funcții ocupate.

Tatăl consilierei lui Nicușor Dan, Valeriu Bonca, a fost căpitan de Securitate. În documentele publicate de Academia Cațavencu, în iunie 2007, privind fostele cadre ale Securității, apar informații și despre Bonca.

„Valeriu Bonca - căpitan la 30 august 1984 în Securitatea Județului Bistrița-Năsăud, nominalizat astfel în «Notă de analiză în DUI „Scriitorul"», privind pe Nicu Steinhardt, întocmită de Direcția I Informații Interne: «La data de mai sus a fost analizat la Direcția I DUI privind pe Steinhardt Nicu Aurel cu participarea lt.-maj. Marin Nicolae din Serviciul III, mr. Robu Iosif, Securitatea Municipiului București, lt.-col. Nagy Vilhelm, Securitatea Județului Cluj și lt.-col. Bob Ioan de la Securitatea Județului Maramureș.

A fost prezentată situația operativă în caz, rezultând că, urmare a recentelor măsuri întreprinse în scop preventiv, au apărut aspecte care reclamă inițierea unor noi măsuri (...)

Întrucât la cenaclul literar din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, unde periodic merge și Steinhardt Nicu Aurel, se întâlnește cu elemente semnalate cu manifestări politice necorespunzătoare între care Teohar Mihadaș, fost condamnat, Săplăcan Radu, profesor, lucrați în DUI, se va acționa pentru cunoașterea acțiunilor necorespunzătoare preconizate. Termen: permanent. Răspund: lt.-maj. Marin Nicolae; ofițerii care au cazurile în lucru; cpt. Bonca Valeriu - Sec. Jud. Bistrița-Năsăud»" - Academia Cațavencu, iunie 2007, Lista Secu

După Revoluție, Valeriu Bonca s-a prezentat ca jurist. A înființat Fundația Cultural Umanitară „Henri Coandă" Oradea și, prin fundație, o rețea națională de peste 30 de unități de învățământ privat.

Valeriu Bonca a decedat în 2013. Asociația Ofițerilor în Rezervă și Retragere din SRI a transmis „un pios omagiu la trecerea în eternitate a fostului nostru camarad".

În 2025, la împlinirea a 25 de ani de existență a fundației, Olivia Diana Morar a ținut un discurs la Liceul Teoretic Henri Coandă din Oradea, parte din rețeaua înființată de tatăl ei, conform observatorulbihorean.ro/

„Tata a fost cârmaciul", a declarat ea, la manifestare.

Olivia Morar a depus o declarație de avere în 2024, când a părăsit Parlamentul. Conform datelor din această declarație, consiliera lui Nicușor Dan este o femeie bogată, iar mare parte din averea sa a moștenit-o.

La un an după decesul tatălui, în 2014, în patrimoniul Oliviei Morar au intrat:

un teren intravilan de 2.609 m² (cotă 3/8), un teren extravilan de 216 m² (cotă 3/8) și un alt intravilan de 510 m² (cotă 6/16) în comuna Lorău din Bihor.

două terenuri intravilane identice, de câte 172,50 m² fiecare (cotă-parte 3/16 pentru fiecare), în Oradea

un teren intravilan de 252 m² în Bistrița (cotă 6/64), 420 m² în Constanța (cotă 33/320), 63 m² în Satu Mare (cotă 3/16), 1.106 m² în Timișoara (cotă 3/80) și 70 m² în București (cotă 87/2000).

o casă de 270 m² în Lorău, Bihor (cotă 3/8, din 2014), două case de 81,16 m² și 80,16 m² în Oradea (cotă 3/16 fiecare, din 2014) și o casă de 84 m² în Constanța (cotă 33/320, din 2014).

un apartament de 110,02 m² în Baia Mare (cotă 3/16, din 2014) și un apartament de 97,45 m² în Năvodari (cotă 1/2, moștenit în 2021).

alte categorii de imobile 500 m² în Bistrița (cotă 6/64), 108,56 m² în Satu Mare (cotă 3/16), două imobile de 181 m² și 1.106 m² în Timișoara (ambele cotă 3/80) și un imobil de 480 m² în București (cotă 87/2000).

Pe lângă moșteniri, Olivia Diana Morar a achiziționat prin contracte de vânzare-cumpărare mai multe terenuri intravilane: două în Bistrița (1.200 m² în 2012 și 323 m² în 2013, ambele cota 1/1), trei în Oradea (două terenuri de 353 m², respectiv 352 m² cu cotă de 1/25, și unul de 1.131 m² cu cotă 1/1, toate în 2014), precum și un teren în București cumpărat în 2021 (351 m², cotă 2/20). Dar și clădiri - un imobil de 102,49 m² în Bistrița (2012, cota 1/1), un apartament de 152,90 m² în Bistrița (2014, cota 1/1), o casă de 102 m² în Oradea (2014, cota 1/25), spații comerciale/de producție în Baia Mare (102,65 m², cota 1/10, din 2016) și Huedin (118,95 m², cota 1/20, din 2016), un apartament în Năvodari (89,83 m², cota 1/1, din 2018) și un imobil în București (268 m², cota 2/20, din 2021). În 2017, și-a construit o casă de 250 m² în Bistrița.