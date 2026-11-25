Inspectorul general al Poliției de Frontieră din România, chestorul principal Cornel Laurian Stoica, a strâns în ultimii 15 ani o avere imobiliară estimată la aproximativ un milion de euro, care include două vile în țară și un apartament de 74 de metri pătrați în Las Palmas, Gran Canaria.

Deși în anul achiziției din Spania a contractat un credit de doar 18.500 de euro și și-a ținut veniturile secrete timp de șase ani, șeful Poliției de Frontieră refuză să explice concret de unde au provenit banii.

Apartamentul din Spania are o suprafață de 74 de metri pătrați și se află în Las Palmas din Gran Canaria, supranumit „Orașul cu cea mai bună climă din lume" datorită brizei oceanice și a temperaturilor constante de 21-24°C pe tot parcursul anului. Potrivit estimărilor prezentate în ancheta ReporterIS, o locuință de această dimensiune în Las Palmas ar avea o valoare de piață cuprinsă între 150.000 și 300.000 de euro.

Inventarul proprietăților familiei șefului Poliției de Frontieră este bazat pe declarația de avere depusă în mai 2025 de Anda Carmen Stoica, soția acestuia, prezentată ca șef serviciu la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Pe lângă apartamentul din Gran Canaria, patrimoniul imobiliar al familiei ajunge la circa un milion de euro și cuprinde patru imobile:

O casă de locuit în Ghiroda (județul Timiș), cumpărată în 2011, cu o suprafață de 150 de metri pătrați, estimată astăzi la 250.000 - 300.000 de euro.

Apartamentul din Las Palmas (Spania), de 74 de metri pătrați, achiziționat în 2019, a cărui valoare de piață este de 150.000 - 300.000 de euro.

O vilă în Corbeanca (lângă București), de 177 de metri pătrați, cumpărată în 2022 și evaluată în prezent la aproximativ 350.000 de euro.

Un apartament de 58 de metri pătrați în Timișoara, moștenit de Anda Stoica, cotat la 100.000 - 120.000 de euro.

În declarația de avere depusă de soția sa în 2025 figurau două credite cu un sold cumulat de puțin peste 100.000 de euro. Pentru anul 2023, sunt menționate venituri nete medii lunare de aproximativ 6.500 de lei pentru Anda Stoica și de 16.000 de lei pentru Cornel Stoica.

Evoluția averii lui Cornel Stoica a atras atenția Sindicatului Național al Polițiștilor de Frontieră (SNPF). Analizând documentele oficiale, președintele SNPF, Florin Zlate, a descoperit o neconcordanță majoră în declarația din 2020, care reflectă achizițiile anului 2019 - momentul cumpărării apartamentului din Spania.

„În declarație, nu apare niciun credit nou în euro care să justifice cumpărarea apartamentului în Spania. Apare doar un credit în RON (90.000 RON la ING) contractat de titular (Cornel Stoica - n.r.). Cu toate acestea, salariul soției scade brusc la 60.519 RON (anual - n.r.), iar salariul lui Cornel Laurian este secretizat", a afirmat Zlate.

Neclaritățile se extind și asupra parcului auto al familiei. Între 2018 și 2025, soții Stoica au trecut în acte un Mercedes (fabricat în 2001), un Peugeot (2005), un BMW (2008) și un al doilea BMW (2011). Despre declarația din 2020, reprezentantul sindicatului punctează: „Mercedes-ul dispare brusc din acte. Apare în schimb un al doilea BMW (fabricat în 2011), ambele fiind marcate ca luate prin contract de vânzare-cumpărare. Nu este declarată nicio vânzare pentru Mercedes-Benz și nici sursa banilor pentru noul BMW".

Întrebat de jurnaliști despre prețul și modalitatea de plată a apartamentului din Las Palmas, Cornel Stoica a invocat principiile respectate în carieră.

Legalitatea, transparența și integritatea sunt principii pe care le-am respectat pe parcursul întregii cariere profesionale. Precizez că aceste declarații reflectă situația patrimonială a întregii familii, cuprinzând atât veniturile proprii, cât și cele ale soției, creditele bancare contractate în cadrul familiei, precum și bunurile dobândite de soția mea anterior căsătoriei. Prin urmare, evoluția patrimoniului trebuie analizată în ansamblu, prin raportare la toate aceste elemente și nu exclusiv la veniturile mele salariale