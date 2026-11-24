ANAF a dat de urma unui mare clan interlop din București: Sute de firme, afaceri imobiliare și suspiciuni de fraudare a bugetului de stat
Postat la: 24.11.2026 |
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit, în urma analizelor de risc, un amplu mecanism de solicitare a unor rambursări necuvenite de TVA, în care ar fi implicat unul dintre cele mai mari clanuri interlope din București.
Gruparea s-ar folosi de sute de societăți comerciale, înființate în diferite zone ale țării, pentru a obține bani de la bugetul de stat, pe fondul unor afaceri de amploare în sectorul imobiliar.
Solicitările de rambursare a TVA au legătură cu numeroasele proiecte imobiliare dezvoltate de gruparea interlopă. Dimensiunea rețelei de societăți comerciale atrage însă atenția asupra complexității mecanismului prin care s-ar fi încercat obținerea nelegală de fonduri de la bugetul statului.
Firmele au fost înregistrate atât în București și în împrejurimile Capitalei, cât și în mai multe județe ale țării. Dispersarea geografică a societăților comerciale ar fi avut inclusiv rolul de a exploata eventualele vulnerabilități ale administrațiilor fiscale teritoriale, potrivit sursei citate.
Până la acest moment, nu au fost făcute publice identitatea clanului interlop, valoarea totală a rambursărilor solicitate sau eventualele sume încasate deja de la bugetul de stat. De asemenea, nu este cunoscut dacă verificările fiscale au fost urmate de sesizarea organelor de urmărire penală.
Cazul scoate însă în evidență riscurile asociate extinderii afacerilor grupărilor de criminalitate organizată în sectoare economice care implică tranzacții de mare valoare, precum cel al construcțiilor și dezvoltărilor imobiliare.
Rambursarea TVA reprezintă un mecanism fiscal legal, indispensabil funcționării economiei. O companie poate solicita restituirea unor sume de la buget atunci când taxa deductibilă aferentă achizițiilor depășește TVA colectată în urma vânzărilor.
În sectorul imobiliar, astfel de situații pot apărea în mod firesc, întrucât dezvoltatorii suportă cheltuieli considerabile pentru realizarea construcțiilor înainte de a obține venituri din vânzarea proprietăților.
Mecanismul poate deveni însă un instrument de fraudare a bugetului public atunci când dreptul de deducere a TVA este fundamentat pe operațiuni economice fictive.
Spre deosebire de formele de evaziune fiscală prin care contribuabilii urmăresc să evite plata unor taxe, fraudele prin rambursări necuvenite presupun obținerea efectivă a unor bani de la bugetul statului.
În data de 16 noiembrie 2026, ANAF a anunțat oficial că investighează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, prin constituirea artificială de TVA deductibilă și solicitarea unei rambursări de peste 2,1 milioane de lei.
Verificările au vizat o societate din București care solicitase rambursarea TVA aferente lunii august 2026. Inspectorii fiscali au identificat suspiciuni în legătură cu operațiuni facturate de o altă companie din Capitală, care avea ca obiect de activitate construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.
Descoperirea unor asemenea mecanisme are loc în contextul extinderii capacității ANAF de a analiza volume mari de informații fiscale, ca urmare a proiectelor de digitalizare finanțate inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Prin implementarea sistemelor RO e-Factura, RO e-Transport, SAF-T și RO e-TVA, administrația fiscală beneficiază de acces la un volum semnificativ mai mare de date privind activitatea economică a societăților comerciale.
Corelarea acestor informații permite identificarea unor neconcordanțe între tranzacțiile declarate și activitatea economică efectivă, precum și a unor circuite comerciale care prezintă riscuri de fraudă fiscală.
O altă schimbare importantă este centralizarea activității de analiză de risc și de selectare a contribuabililor pentru inspecția fiscală. Această reorganizare reduce dependența de deciziile administrațiilor fiscale locale și permite identificarea unor mecanisme care implică societăți înregistrate în mai multe județe.
România continuă să înregistreze cele mai mari probleme din Uniunea Europeană în ceea ce privește colectarea TVA.
Potrivit raportului publicat de Comisia Europeană în decembrie 2025, deficitul de încasare a TVA în România s-a ridicat, în anul 2023, la aproximativ 9,2 miliarde de euro, reprezentând 30% din veniturile teoretice din această taxă. Media Uniunii Europene a fost, în același an, de aproximativ 9,5%.
Practic, România nu a reușit să încaseze aproape unul din trei lei pe care ar fi trebuit să îi colecteze din TVA. Diferența nu este explicată exclusiv prin evaziune și fraudă fiscală, ci și prin insolvențe, erori de raportare și alte forme de neconformare.
Dimensiunea fenomenului pune o presiune suplimentară asupra autorităților române, în condițiile în care statul încearcă să reducă deficitul bugetar prin majorarea taxelor și limitarea cheltuielilor publice.
Din punct de vedere juridic, obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA este incriminată distinct prin articolul 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Legea sancționează obținerea cu rea-credință și fără drept a unor sume de la bugetul general consolidat, sub forma rambursărilor, restituirilor sau compensărilor, cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă.
Important este faptul că legiuitorul a prevăzut expres și sancționarea tentativei. Astfel, răspunderea penală poate interveni chiar dacă autoritățile fiscale descoperă frauda înainte ca banii să fie efectiv virați în conturile societăților implicate.
În funcție de rezultatele verificărilor și de probele administrate, autoritățile judiciare ar putea analiza și eventuala existență a altor infracțiuni, precum constituirea unui grup infracțional organizat sau spălarea banilor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
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