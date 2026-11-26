Convenția cetățenească pentru mediu se doreste a fi un mecanism inovator de democrație participativă (inspirat din modelul francez) prin care comunitățile locale pot identifica și soluționa problemele de mediu, climă și biodiversitate.

Proiectul, derulat în perioada 2026-2027 de Bankwatch România împreună cu REPER21, Fundația PACT și Ecopolis, își propune să piloteze acest model în 9 comunități vulnerabile și să creeze un helpdesk de asistență tehnică și juridică. Scopul final este creșterea capacității a 180 de cetățeni și 40 de ONG-uri de a-și apăra drepturile de mediu, precum și adoptarea acestui instrument deliberativ la nivel național prin advocacy pe lângă autoritățile publice, după cum se anunța pe siteul propriu.

Foarte interesanta in context este urmatarea afirmatie: "Proiectul prevede inclusiv organizarea unei rețele de activiști, experți, voluntari și avocați care să ofere comunităților asistență tehnică și juridică în probleme de mediu." Observam mai jos si aparitia unor organizatii considerate de presa din România ca fiind "sorosiste" în mai multe articole de investigatii, care au acces direct la aceste fonduri legate de politicile de mediu.

Proiectul este coordonat și administrat de Bankwatch România alături de trei organizații partenere, iar finanțarea de 600.000 CHF provine din Contribuția Elvețiană, mai adaugă sursa. Coordonare și administrare:

• Asociația Bankwatch România: Coordonează proiectul și dezvoltă un helpdesk online unde experți și voluntari oferă asistență tehnică și juridică comunităților afectate de probleme de mediu.

• REPER21: Elaborează metodologia pentru crearea Convențiilor Cetățenești Locale, bazându-se pe experiența sa în educație pentru dezvoltare durabilă și reziliență comunitară.

• Fundația PACT: Gestionează procesele de facilitare comunitară și organizează sesiuni de instruire pentru cetățeni privind participarea publică, protecția mediului și instrumentele juridice.

• Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis: Coordonează activitățile de advocacy la nivelul instituțiilor centrale, urmărind adoptarea conceptului de Convenție Cetățenească ca instrument de politică publică la nivel național.

Surse de finanțare

• Programul de Implicare Civică: Proiectul este finanțat prin acest program, care este sprijinit de Contribuția Elvețiană pentru reducerea disparităților economice și sociale în Uniunea Europeană.

• Valoarea bugetului: Suma totală alocată proiectului pentru perioada de implementare (1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2027) este de 600.000,00 CHF (franci elvețieni).