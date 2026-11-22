Miliardarul pedofil Jeffrey Epstein ar fi folosit Rusia atât ca sursă de recrutare a unor tinere, cât și ca mijloc de a-și consolida relațiile cu persoane influente și de a-și reabilita imaginea în cercurile exclusiviste.

O fostă manechină a povestit că, la o petrecere organizată la Paris, o fetiță din Rusia, care părea să aibă puțin peste zece ani, a petrecut o mare parte a serii stând pe genunchii finanțistului american.

În paralel, Epstein ar fi încercat să-și construiască relații cu oligarhi ruși și să ajungă în cercul apropiat al președintelui Vladimir Putin.

O investigație publicată de Reuters la 20 noiembrie analizează legăturile finanțistului cu Rusia, călătoriile sale în această țară, rețelele prin care tinere femei ar fi ajuns în anturajul unor bărbați bogați și influenți, precum și încercările sale de a obține acces la liderul de la Kremlin.

Jurnaliștii au analizat documente din dosarul Epstein și au discutat cu aproximativ 20 de persoane. Investigația a examinat inclusiv speculațiile potrivit cărora finanțistul ar fi colaborat cu serviciile secrete rusești.

Reuters precizează însă că nu a identificat dovezi care să demonstreze că Epstein ar fi lucrat pentru serviciile de informații ale Rusiei, ar fi acționat în numele guvernului de la Moscova sau ar fi reușit să se întâlnească personal cu Vladimir Putin.

Rusia, o sursă de recrutare a fetelor

Investigația Reuters, intitulată „De ce îl atrăgea Rusia pe Jeffrey Epstein: femei, oligarhi și o șansă la reabilitare", este structurată în cinci părți. Materialul urmărește călătoriile finanțistului în Rusia, interesul său pentru femeile ruse, o vizită în orașul închis Sarov, rețelele prin care tinerele ar fi fost recrutate și transportate în anturajul unor persoane bogate, precum și încercările sale de a ajunge la Vladimir Putin.

Potrivit jurnaliștilor, Epstein ar fi considerat Rusia o sursă de tinere și, ulterior, o oportunitate de a-și recâștiga accesul la cercurile influente, după ce reputația sa fusese afectată de acuzațiile de abuz sexual.

Analiza documentelor făcute publice după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și discuțiile cu persoane care au cunoscut activitatea finanțistului au dus la identificarea a 17 femei din Rusia și din fostele republici sovietice care apar în dosarul Epstein și care ar fi fost victime ale abuzurilor.

Unele dintre ele ar fi ajuns în anturajul finanțistului prin intermediul agențiilor de modelling sau al promisiunilor privind oportunități profesionale în străinătate.

Fosta manechină Tisia Heisman a povestit pentru Reuters despre prezența unei fetițe din Rusia la una dintre petrecerile lui Epstein.

„O fată rusoaică, care părea să aibă puțin peste zece ani, a petrecut cea mai mare parte a serii pe genunchii lui Epstein", a relatat aceasta.

O altă femeie menționată în investigație este Anna Malova, fostă câștigătoare a titlului Miss Rusia, care ar fi devenit ulterior una dintre persoanele apropiate finanțistului.

Jurnaliștii descriu un tipar care s-ar fi repetat în relațiile lui Epstein cu Rusia: tinerele erau introduse în rețeaua sa prin agenții de modelling și concursuri de frumusețe, după care ajungeau în cercurile unor bărbați bogați și influenți.

Călătoriile în Rusia și legăturile cu oligarhii

Potrivit Reuters, interesul lui Epstein pentru Rusia s-a manifestat în mai multe etape, în special în perioada 2002-2019, inclusiv în anii în care se afla sub investigație.

Prima sa călătorie cunoscută în această țară a avut loc în 1998, când a vizitat orașul închis Sarov. În 2002, finanțistul a revenit în Rusia, unde a vizitat Sankt Petersburg și Moscova.

În timpul vizitei la Sankt Petersburg, Epstein ar fi fost impresionat de palatele orașului. Ulterior, a călătorit la Moscova împreună cu Ghislaine Maxwell, o figură cunoscută în înalta societate britanică, și cu francezul Jean-Luc Brunel, implicat în recrutarea de femei pentru industria modellingului.

În capitala rusă, Epstein l-a cunoscut pe omul de afaceri Umar Zhabrailov. Tot atunci, ar fi observat femei care practicau prostituția în zona străzii Tverskaia.

Persoane care l-au cunoscut au declarat că finanțistul manifesta un interes deosebit pentru tinerele femei și fetele din Rusia. În același timp, el și-ar fi extins relațiile cu oameni de afaceri influenți și persoane apropiate cercului de putere al lui Vladimir Putin.

Printre numele menționate în investigație se numără oligarhul Vladislav Doronin, cunoscut pentru relația sa cu supermodelul Naomi Campbell, și omul de afaceri Oleg Deripaska, considerat apropiat al președintelui rus.

Reuters îl menționează și pe Serghei Beliakov, care ocupa funcția de adjunct al ministrului Economiei din Rusia în 2014.

Aceste relații ar fi contribuit la apropierea lui Epstein de elitele economice și politice rusești.

Rusia, o posibilă cale de revenire în cercurile exclusiviste

După ce a fost acuzat de abuz sexual asupra unei minore, Epstein ar fi început să privească tot mai mult Rusia ca pe o posibilitate de a-și reface poziția în societatea de elită.

Potrivit investigației, în timp ce încerca să-și reconstruiască reputația și să obțină acces la persoane influente, finanțistul și-ar fi continuat activitățile de recrutare a tinerelor femei.

Jurnaliștii Reuters au analizat și încercările sale de a stabili o legătură directă cu Vladimir Putin, însă nu au găsit dovezi că o astfel de întâlnire ar fi avut loc.

Investigația subliniază că reconstituirea relațiilor lui Epstein cu Rusia este îngreunată și de faptul că mai multe dintre persoanele centrale în această poveste nu mai sunt în viață.

Printre acestea se numără și omul de afaceri Umar Zhabrailov, a cărui moarte a complicat verificarea unor informații și a unor relații din anturajul finanțistului.

Reuters nu a identificat dovezi care să confirme teoriile potrivit cărora Epstein ar fi fost agent al serviciilor secrete rusești. Investigația documentează însă amploarea relațiilor sale cu Rusia și modul în care ar fi încercat să folosească aceste contacte pentru a-și extinde influența și a-și recâștiga statutul în cercurile internaționale de putere.