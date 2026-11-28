O liotă de primari controversați și cu scandaluri de natură penală vor să-și secretizeze activitatea interzicand accesul la informațiile publice
Postat la: 28.11.2026 |
Primarii marilor municipii din România, indiferent de culoarea politică, susțin o propunere legislativă controversată a cabinetului Luca Niculescu ce vizează modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cu alte cuvinte, în numele unui "abuz" din partea cetatenilor si a unor asociatii, vor să limiteze si accesul ziariștilor la informații de interes public. Mai mult, au clocit si varianta in care sa ceara bani pentru informații.
Asociația Marilor Municipii din România, condusă de edilul PSD al Craiovei - Lia Olguța Vasilescu -, susține proiectul legislativ de modificare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Astfel, primarii marilor municipii din România vor să limiteze accesul la informații de interes public sub pretextul că aceasta activitate blochează personalul, cerând prea multă solicitare pentru punerea la dispoziție a documentelor. Primarii consideră ca personalul e abuzat de atatea cereri si a ajuns sa fie tracasat si sa nu se mai poata ocupa de alte activitati.
Ar mai fi fost de înțeles daca limitarile, în ideea cum sunt percepute inclusiv de legea europeana, s-ar fi facut "cu exceptia jurnalistilor din domeniu, de la publicatii acreditate, sau mass-media recunoscuta oficial". Faptul ca si ziaristii de presa scrisa, de radio, televiziune etc. sunt bagati la gramada, arata exact ca acestia sunt de fapt tinta propunerii si ca se doreste, asa cum s-a facut si cu declaratiile de avere, secretizarea activitatilor din primarii.
Este vorba de 23 de primari ai marilor municipii din România, de la toate partidele politice parlamentare, printre care se numără Emil Boc- Cluj Napoca, Mihai Chirică-Iași, Vergil Chițac-Constanța, Astrid Fodor-Sibiu,Cristian Gentea- Pitești, Mircia Gutău-Rm. Vîlcea, Ionuț Pucheanu-Galați, Antal Arpad- Sf. Gheorghe, Lucian Vitezeu- Bacău și Ciprian Ciucu-București.
„Considerăm necesară și posibilitatea verificării identității solicitantului atunci când există indicii temeinice și obiective că datele declarate nu sunt reale. Funcționarea unei adrese de e-mail nu demonstrează, prin ea însăși, că persoana indicată în cerere este titularul acesteia sau că datele de identificare sunt autentice. Autoritatea trebuie să poată verifica, prin mijloace rezonabile și proporționale, cui îi transmite răspunsul și documentele solicitate, fără ca această verificare să devină o formalitate impusă tuturor solicitanților", precizează AMR.
AMR consideră că experiența administrațiilor locale trebuie avută în vedere în procesul de îmbunătățire a legislației, cu atât mai mult cu cât aplicarea Legii nr. 544/2001 presupune, în numeroase situații, un efort administrativ considerabil, care trebuie raportat la resursele efectiv disponibile și la ansamblul atribuțiilor pe care autoritățile publice sunt obligate să le îndeplinească.
În expunerea de motive sunt precizate următoarele:
- În prezent, unele primării se confruntă cu solicitări al căror volum și grad de complexitate fac practic imposibilă soluționarea în termenul legal de 30 de zile. Se solicită, spre exemplu, toate dispozițiile emise de un primar în ultimii 50 de ani, întreaga arhivă a achizițiilor publice din ultimii 18 ani sau documente și date din perioade de două decenii, însoțite de comparații, centralizări și sinteze necesare unor lucrări de cercetare ori doctorat.
- Există și solicitări redactate cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, care cuprind zeci sau chiar sute de puncte și întrebări, într-un volum ce nu poate fi gestionat în mod realist de personalul unei administrații locale în termenele prevăzute de lege. În astfel de situații, nu este vorba despre simpla transmitere a unor informații disponibile imediat. Funcționarii trebuie să caute documente în arhive, să consulte compartimente diferite, să verifice evidențe vechi, să identifice și să extragă documente, să le scaneze sau să le fotocopieze și, după caz, să anonimizeze datele care nu pot fi comunicate.
- Uneori, volumul documentelor solicitate este atât de mare încât ar presupune transportul unor cantități de arhivă comparabile cu un vagon de documente.
- Costul real nu înseamnă doar hârtie și fotocopiere, ci și orele de muncă ale angajaților care sunt astfel îndepărtați de la atribuțiile curente. În loc să gestioneze problemele comunității, să urmărească investițiile, să pregătească proiecte sau să asigure serviciile publice, aceștia ajung să lucreze perioade îndelungate la solicitări care, prin amploarea lor, depășesc în mod vădit o cerere obișnuită de informații. Această situație poate conduce la un veritabil blocaj administrativ.
- Mai mult, AMR a primit semnale privind cazuri în care solicitările imposibil de soluționat în termen sunt urmate de acțiuni în instanță și de pretenții financiare importante, inclusiv penalități calculate pentru fiecare zi de întârziere. A fost semnalată existența unui ONG care utilizează în mod repetat această practică, mai multe primării fiind identificate ca primind solicitări de amploare de la aceeași organizație și ajungând ulterior să suporte consecințe financiare semnificative. În asemenea împrejurări, există riscul ca mecanismul instituit pentru garantarea transparenței să fie transformat într-o sursă de venit pentru anumite organizații sau persoane, prin exploatarea dificultății obiective a administrațiilor de a răspunde unor cereri disproporționate.
- Nu se poate ignora nici posibilitatea ca, în anumite situații, volumul și succesiunea solicitărilor să fie determinate de rea-voință, urmărindu-se nu obținerea efectivă a unor informații, ci îngreunarea sau blocarea activității instituției și crearea premiselor unor litigii.
- Datele comunicate de membrii AMR confirmă amploarea problemei. Într-un municipiu de dimensiune medie au fost primite 15 solicitări care au cuprins 78 de puncte și 145 de întrebări, șapte dintre acestea fiind transmise într-un interval de aproximativ o săptămână.
- Într-o altă administrație municipală, o singură persoană a transmis 95 de solicitări în aproximativ trei săptămâni, cu o medie de zece puncte fiecare, vizând informații despre activitatea instituției din ultimii 18 ani. Împreună cu solicitările unei alte persoane, acestea au reprezentat aproximativ 75-80% din totalul cererilor înregistrate de instituția respectivă în anul 2026 până la momentul raportării. Sunt situații care arată că problema nu este una teoretică și că, în lipsa unor instrumente legale adecvate, administrațiile pot ajunge să nu își mai poată desfășura activitatea în condiții normale.
- AMR susține introducerea posibilității de clasare a cererilor vădit disproporționate, în condițiile prevăzute de propunerea legislativă. De asemenea, nu poate fi impusă unei primării obligația de a reconstitui zeci de ani de activitate administrativă, de a parcurge arhive întregi sau de a elabora, la cererea unui solicitant, studii, cercetări, comparații și sinteze care nu există în evidențele instituției.
- Dreptul de acces privește informațiile și documentele existente, nu obligă autoritatea să creeze documente noi sau să realizeze lucrări de cercetare în locul solicitantului. Faptul că o persoană are nevoie de date pentru o lucrare de doctorat sau pentru o cercetare, nu transferă asupra primăriei obligația de a realiza munca de documentare și analiză necesară acelei lucrări.
- Clasarea trebuie să poată interveni și în cazul solicitărilor repetate, atunci când informațiile au fost deja comunicate și nu există elemente noi care să justifice reluarea demersului, precum și atunci când, prin numărul, amploarea și succesiunea lor, cererile indică o posibilă intenție de a împiedica funcționarea instituției. Evaluarea trebuie făcută în raport cu toate circumstanțele concrete, nu doar prin numărarea paginilor sau a solicitărilor.
- Volumul documentelor, perioada la care se referă, numărul punctelor, operațiunile necesare și efectul cumulat asupra activității instituției sunt elemente care trebuie luate în considerare. Ceea ce trebuie sancționat prin mecanismele legii este caracterul vădit disproporționat, repetitiv sau abuziv al solicitării, nu exercitarea legitimă a dreptului la informare.
- AMR susține, de asemenea, posibilitatea comunicării informațiilor prin indicarea unor linkuri directe și funcționale, atunci când documentele sunt deja publicate online și pot fi consultate gratuit.
- Nu se justifică necesitatea ca instituțiile să multiplice și să transmită din nou documente care sunt deja disponibile publicului, cât timp solicitantul primește acces efectiv la acestea. Atunci când dorește consultarea documentelor în original, solicitantul poate fi invitat la sediul instituției, în condiții care să permită consultarea efectivă și protejarea documentelor. Dacă solicită copii pe suport hârtie, costurile de reproducere trebuie suportate potrivit regulilor prevăzute de lege, iar în cazul volumelor mari trebuie să existe posibilitatea recuperării costurilor directe aferente operațiunilor de pregătire și comunicare. Nu este echitabil ca bugetul local și, implicit, comunitatea să suporte integral cheltuielile generate de solicitări care presupun sute sau mii de pagini și un volum considerabil de muncă din partea personalului.
- Considerăm necesară și posibilitatea verificării identității solicitantului atunci când există indicii temeinice și obiective că datele declarate nu sunt reale. Funcționarea unei adrese de e-mail nu demonstrează, prin ea însăși, că persoana indicată în cerere este titularul acesteia sau că datele de identificare sunt autentice. Autoritatea trebuie să poată verifica, prin mijloace rezonabile și proporționale, cui îi transmite răspunsul și documentele solicitate, fără ca această verificare să devină o formalitate impusă tuturor solicitanților.
- AMR consideră justificată și reglementarea cererilor formulate într-un limbaj vădit abuziv, insultător, obscen sau amenințător. Dreptul la informare nu poate fi confundat cu dreptul de a adresa injurii personalului instituțiilor publice. Critica administrației, inclusiv cea fermă, trebuie respectată și protejată, însă comunicarea cu autoritățile trebuie să păstreze un minim de respect.
- Aceste soluții nu reprezintă o abatere de la standardele europene. Convenția Consiliului Europei privind accesul la documente oficiale, cunoscută drept Convenția de la Tromsø, admite refuzul cererilor vădit nerezonabile, inclusiv atunci când acestea presupun un efort disproporționat de căutare și examinare a documentelor. În același sens, Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu permite refuzul solicitărilor vădit nerezonabile.
- În acest context, este esențial să subliniem faptul că Asociația susține pe deplin principiul transparenței administrației publice și dreptul cetățenilor de a avea acces la informațiile de interes public. Acest drept reprezintă o garanție esențială a unei administrații deschise și responsabile și nu trebuie îngrădit. În același timp, exercitarea sa trebuie să se realizeze într-un cadru care să permită autorităților să răspundă în mod efectiv solicitărilor legitime, fără ca volumul, complexitatea sau caracterul repetitiv al acestora să ajungă să afecteze în mod semnificativ activitatea instituțiilor și furnizarea serviciilor publice către comunități.
- Prin urmare, protejarea dreptului la informare nu exclude existența unor limite rezonabile atunci când exercitarea acestuia devine abuzivă sau afectează în mod disproporționat funcționarea autorităților.
- AMR subliniază că transparența nu trebuie să devină un instrument de blocare a administrației și nici o oportunitate de obținere a unor câștiguri financiare prin exploatarea unor termene și obligații pe care instituțiile nu le pot îndeplini în mod obiectiv în cazul solicitărilor excesive.
- O primărie nu poate fi pusă în situația de a alege între plata unor penalități și abandonarea atribuțiilor sale față de comunitate. Resursele administrației publice locale sunt resurse publice și trebuie folosite în interesul cetățenilor, nu consumate disproporționat pentru gestionarea unor demersuri abuzive.
- Pentru aceste motive, Asociația Municipiilor din România susține adoptarea propunerii legislative B660/2026, considerând că aceasta introduce instrumente necesare pentru prevenirea abuzurilor, protejarea funcționării administrațiilor locale și menținerea unui echilibru între transparență și buna administrare.
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