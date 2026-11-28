Primarii marilor municipii din România, indiferent de culoarea politică, susțin o propunere legislativă controversată a cabinetului Luca Niculescu ce vizează modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cu alte cuvinte, în numele unui "abuz" din partea cetatenilor si a unor asociatii, vor să limiteze si accesul ziariștilor la informații de interes public. Mai mult, au clocit si varianta in care sa ceara bani pentru informații.

Asociația Marilor Municipii din România, condusă de edilul PSD al Craiovei - Lia Olguța Vasilescu -, susține proiectul legislativ de modificare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Astfel, primarii marilor municipii din România vor să limiteze accesul la informații de interes public sub pretextul că aceasta activitate blochează personalul, cerând prea multă solicitare pentru punerea la dispoziție a documentelor. Primarii consideră ca personalul e abuzat de atatea cereri si a ajuns sa fie tracasat si sa nu se mai poata ocupa de alte activitati.

Ar mai fi fost de înțeles daca limitarile, în ideea cum sunt percepute inclusiv de legea europeana, s-ar fi facut "cu exceptia jurnalistilor din domeniu, de la publicatii acreditate, sau mass-media recunoscuta oficial". Faptul ca si ziaristii de presa scrisa, de radio, televiziune etc. sunt bagati la gramada, arata exact ca acestia sunt de fapt tinta propunerii si ca se doreste, asa cum s-a facut si cu declaratiile de avere, secretizarea activitatilor din primarii.

Este vorba de 23 de primari ai marilor municipii din România, de la toate partidele politice parlamentare, printre care se numără Emil Boc- Cluj Napoca, Mihai Chirică-Iași, Vergil Chițac-Constanța, Astrid Fodor-Sibiu,Cristian Gentea- Pitești, Mircia Gutău-Rm. Vîlcea, Ionuț Pucheanu-Galați, Antal Arpad- Sf. Gheorghe, Lucian Vitezeu- Bacău și Ciprian Ciucu-București.

„Considerăm necesară și posibilitatea verificării identității solicitantului atunci când există indicii temeinice și obiective că datele declarate nu sunt reale. Funcționarea unei adrese de e-mail nu demonstrează, prin ea însăși, că persoana indicată în cerere este titularul acesteia sau că datele de identificare sunt autentice. Autoritatea trebuie să poată verifica, prin mijloace rezonabile și proporționale, cui îi transmite răspunsul și documentele solicitate, fără ca această verificare să devină o formalitate impusă tuturor solicitanților", precizează AMR.

AMR consideră că experiența administrațiilor locale trebuie avută în vedere în procesul de îmbunătățire a legislației, cu atât mai mult cu cât aplicarea Legii nr. 544/2001 presupune, în numeroase situații, un efort administrativ considerabil, care trebuie raportat la resursele efectiv disponibile și la ansamblul atribuțiilor pe care autoritățile publice sunt obligate să le îndeplinească.

În expunerea de motive sunt precizate următoarele: