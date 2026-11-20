O serie de documente societare, rapoarte sindicale internaționale și articole din presa regională conturează un parcurs profesional și civic plin de contraste pentru medicul vasluian George Tudor Silvestrovici.

Cunoscut în spațiul public drept un activist vehement, prezent cu portavocea la protestele împotriva tăierii copacilor de pe Faleza Dunării din Galați, Silvestrovici are în spate o activitate îndelungată și profitabilă în sectorul exploatării și curățării pădurilor din Suedia.

Controversele din Suedia: muncitori neplătiți și cifre contestate

Legăturile lui George Tudor Silvestrovici cu industria forestieră scandinavă au început la finalul anilor 2000, prin intermediul firmei românești Pingala Prod SRL, prin care au fost recrutați muncitori din județul Vaslui pentru lucrări silvice în Suedia. Activitatea acestei companii a intrat în atenția sindicatului suedez GS, care a documentat problemele din sector în rapoartele „Green Gold” (2009) și „Sverige – ett sjunkande Titanic” (2010–2011).

Potrivit publicațiilor sindicale suedeze, la sfârșitul anului 2008, aproximativ 60 de muncitori nu își primiseră salariile pentru mai multe luni de muncă, pe fondul falimentului contractorului suedez JK și al unor creanțe de peste două milioane de coroane suedeze pe care Pingala Prod le avea de recuperat. În corespondența citată de sindicat, Silvestrovici susținea către compania Holmen Skog că peste 45 de oameni ai săi lucraseră fără ca firma să fie plătită și afirma că a contractat un împrumut bancar de 50.000 de euro pentru a achita o mare parte din restanțele salariale.

O altă controversă consemnată de sindicatul GS vizează raportarea personalului din anul 2008, când Silvestrovici declara că a avut 120 de muncitori forestieri în Suedia, în timp ce datele fiscale românești consultate de autori indicau o medie de doar 5 angajați pentru Pingala Prod. Medicul a contestat interpretarea sindicaliștilor, susținând public că cifra de 5 salariați reflecta doar situația din lunile noiembrie și decembrie și că deținea evidențe și contribuții plătite pentru toți cei 120 de oameni. În prezent, societatea Pingala Prod SRL figurează în agregatoarele comerciale ca fiind inactivă, având asociat un administrator judiciar provizoriu, fără ca în documentele analizate să existe o hotărâre judecătorească definitivă care să tranșeze disputele salariale de la acea vreme.

Revenirea în pădurile nordului prin Skogsrum AB

Activitatea în silvicultura suedeză a continuat la un alt nivel în ianuarie 2020, odată cu înființarea societății suedeze Skogsrum AB, cu sediul în comitatul Norrbotten. Având ca obiect de activitate îngrijirea pădurilor, defrișările, plantările, dar și construcțiile sau consultanța, compania l-a avut pe George Tudor Silvestrovici în poziția de membru al consiliului de administrație și director general (CEO) în perioada 2020–2024, conform rapoartelor anuale semnate electronic de acesta.

Sub conducerea sa, afacerile Skogsrum AB au cunoscut o ascensiune financiară rapidă, cifra de afaceri crescând de la aproximativ 1,16 milioane de coroane suedeze (circa 104.000 de euro) în 2020 la peste 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro) în 2023, urmată de un rulaj de circa 6,98 milioane de coroane în 2024 și o echipă care a ajuns până la 30 de angajați medii.

În vara anului 2026, compania suedeză a trecut printr-o reorganizare rapidă. După o scurtă radiere și reînregistrare a statutului fiscal suedez F-skatt între iunie și iulie 2026, George Tudor Silvestrovici și Andreea Valentina Silvestrovici au ieșit din consiliul de administrație la 10 iulie 2026, conducerea executivă fiind preluată de Florentina Elena Haba, iar rolul de membru în board de Sara Maria Johansson. Cu toate acestea, registrele oficiale suedeze consultate la finalul lunii august 2026 continuă să îl indice pe George Tudor Silvestrovici drept beneficiar real al Skogsrum AB, cu o întindere a controlului declarată de 100%, fără a exista însă dovezi publice privind motivele acestei mutări administrative sau vreo încălcare a legii.

Activitatea medicală și nemulțumirile pacienților din Vaslui

În paralel cu afacerile din Scandinavia, George Tudor Silvestrovici a derulat activități economice și medicale în județul Vaslui. După ce în 2010 a accesat fonduri europene prin AFIR pentru o fermă apicolă în comuna Botești și și-a înregistrat o întreprindere individuală activă și în 2026, medicul a înființat în 2015 societatea Medicina Integrativă SRL în comuna Dumești. Firma, prin care derulează contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru medicină de familie și asistență medicală, a înregistrat o creștere constantă, ajungând în 2024 la o cifră de afaceri de peste 410.000 de lei și un profit net de peste 120.000 de lei.

Activitatea sa medicală din mediul rural nu a fost însă lipsită de tensiuni. Presa locală vasluiană, prin publicația Vremea Nouă, a relatat în 2015 și 2017 despre nemulțumirile localnicilor din Gugești și Dumești, care îl acuzau pe medic că lipsește frecvent de la cabinet. La acel moment, Silvestrovici a respins acuzațiile, invocând investițiile făcute în dispensarul din Botești și sugerând existența unor presiuni politice locale.

De la protestele anti-Chevron și #Rezist la portavocea de pe Faleza Galațiului

Potrivit relatărilor recente din Monitorul de Vaslui și Monitorul de Galați, George Tudor Silvestrovici are un istoric bogat în activismul civic și politic din ultimele două decenii. El s-a remarcat inițial în mișcările unioniste ale Platformei Acțiunea 2012, ulterior devenind unul dintre principalii organizatori ai protestelor din județul Vaslui împotriva exploatării gazelor de șist de către compania Chevron. În 2017, a activat ca membru USR și lider informal al manifestațiilor împotriva Ordonanței 13, iar în 2024 a semnat manifeste de nesupunere civică împotriva cardului național de sănătate.

În a doua jumătate a anului 2026, medicul vasluian s-a mutat în prim-planul protestelor stradale din județul vecin, Galați, unde locuiește tatăl său, medicul psihiatru Gheorghe Silvestrovici. Înarmat cu o portavoce, George Silvestrovici a devenit una dintre cele mai vocale figuri ale grupului „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galați”, contestând proiectul de modernizare a falezei și tăierea arborilor din zonă. Această dublă postură — de luptător împotriva tăierii copacilor pe malul Dunării și de beneficiar real al unei companii de lucrări forestiere și defrișări în nordul Europei — a stârnit numeroase semne de întrebare în presa regională cu privire la motivațiile reale din spatele activismului său.