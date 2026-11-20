Silvestrovici - un nume predestinat afacerilor forestiere: de la protestele ecologiste și cabinetul medical din Vaslui la trafic cu materie lemnoasa
Postat la: 20.11.2026 |
O serie de documente societare, rapoarte sindicale internaționale și articole din presa regională conturează un parcurs profesional și civic plin de contraste pentru medicul vasluian George Tudor Silvestrovici.
Cunoscut în spațiul public drept un activist vehement, prezent cu portavocea la protestele împotriva tăierii copacilor de pe Faleza Dunării din Galați, Silvestrovici are în spate o activitate îndelungată și profitabilă în sectorul exploatării și curățării pădurilor din Suedia.
Controversele din Suedia: muncitori neplătiți și cifre contestate
Legăturile lui George Tudor Silvestrovici cu industria forestieră scandinavă au început la finalul anilor 2000, prin intermediul firmei românești Pingala Prod SRL, prin care au fost recrutați muncitori din județul Vaslui pentru lucrări silvice în Suedia. Activitatea acestei companii a intrat în atenția sindicatului suedez GS, care a documentat problemele din sector în rapoartele „Green Gold” (2009) și „Sverige – ett sjunkande Titanic” (2010–2011).
Potrivit publicațiilor sindicale suedeze, la sfârșitul anului 2008, aproximativ 60 de muncitori nu își primiseră salariile pentru mai multe luni de muncă, pe fondul falimentului contractorului suedez JK și al unor creanțe de peste două milioane de coroane suedeze pe care Pingala Prod le avea de recuperat. În corespondența citată de sindicat, Silvestrovici susținea către compania Holmen Skog că peste 45 de oameni ai săi lucraseră fără ca firma să fie plătită și afirma că a contractat un împrumut bancar de 50.000 de euro pentru a achita o mare parte din restanțele salariale.
O altă controversă consemnată de sindicatul GS vizează raportarea personalului din anul 2008, când Silvestrovici declara că a avut 120 de muncitori forestieri în Suedia, în timp ce datele fiscale românești consultate de autori indicau o medie de doar 5 angajați pentru Pingala Prod. Medicul a contestat interpretarea sindicaliștilor, susținând public că cifra de 5 salariați reflecta doar situația din lunile noiembrie și decembrie și că deținea evidențe și contribuții plătite pentru toți cei 120 de oameni. În prezent, societatea Pingala Prod SRL figurează în agregatoarele comerciale ca fiind inactivă, având asociat un administrator judiciar provizoriu, fără ca în documentele analizate să existe o hotărâre judecătorească definitivă care să tranșeze disputele salariale de la acea vreme.
Revenirea în pădurile nordului prin Skogsrum AB
Activitatea în silvicultura suedeză a continuat la un alt nivel în ianuarie 2020, odată cu înființarea societății suedeze Skogsrum AB, cu sediul în comitatul Norrbotten. Având ca obiect de activitate îngrijirea pădurilor, defrișările, plantările, dar și construcțiile sau consultanța, compania l-a avut pe George Tudor Silvestrovici în poziția de membru al consiliului de administrație și director general (CEO) în perioada 2020–2024, conform rapoartelor anuale semnate electronic de acesta.
Sub conducerea sa, afacerile Skogsrum AB au cunoscut o ascensiune financiară rapidă, cifra de afaceri crescând de la aproximativ 1,16 milioane de coroane suedeze (circa 104.000 de euro) în 2020 la peste 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro) în 2023, urmată de un rulaj de circa 6,98 milioane de coroane în 2024 și o echipă care a ajuns până la 30 de angajați medii.
În vara anului 2026, compania suedeză a trecut printr-o reorganizare rapidă. După o scurtă radiere și reînregistrare a statutului fiscal suedez F-skatt între iunie și iulie 2026, George Tudor Silvestrovici și Andreea Valentina Silvestrovici au ieșit din consiliul de administrație la 10 iulie 2026, conducerea executivă fiind preluată de Florentina Elena Haba, iar rolul de membru în board de Sara Maria Johansson. Cu toate acestea, registrele oficiale suedeze consultate la finalul lunii august 2026 continuă să îl indice pe George Tudor Silvestrovici drept beneficiar real al Skogsrum AB, cu o întindere a controlului declarată de 100%, fără a exista însă dovezi publice privind motivele acestei mutări administrative sau vreo încălcare a legii.
Activitatea medicală și nemulțumirile pacienților din Vaslui
În paralel cu afacerile din Scandinavia, George Tudor Silvestrovici a derulat activități economice și medicale în județul Vaslui. După ce în 2010 a accesat fonduri europene prin AFIR pentru o fermă apicolă în comuna Botești și și-a înregistrat o întreprindere individuală activă și în 2026, medicul a înființat în 2015 societatea Medicina Integrativă SRL în comuna Dumești. Firma, prin care derulează contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru medicină de familie și asistență medicală, a înregistrat o creștere constantă, ajungând în 2024 la o cifră de afaceri de peste 410.000 de lei și un profit net de peste 120.000 de lei.
Activitatea sa medicală din mediul rural nu a fost însă lipsită de tensiuni. Presa locală vasluiană, prin publicația Vremea Nouă, a relatat în 2015 și 2017 despre nemulțumirile localnicilor din Gugești și Dumești, care îl acuzau pe medic că lipsește frecvent de la cabinet. La acel moment, Silvestrovici a respins acuzațiile, invocând investițiile făcute în dispensarul din Botești și sugerând existența unor presiuni politice locale.
De la protestele anti-Chevron și #Rezist la portavocea de pe Faleza Galațiului
Potrivit relatărilor recente din Monitorul de Vaslui și Monitorul de Galați, George Tudor Silvestrovici are un istoric bogat în activismul civic și politic din ultimele două decenii. El s-a remarcat inițial în mișcările unioniste ale Platformei Acțiunea 2012, ulterior devenind unul dintre principalii organizatori ai protestelor din județul Vaslui împotriva exploatării gazelor de șist de către compania Chevron. În 2017, a activat ca membru USR și lider informal al manifestațiilor împotriva Ordonanței 13, iar în 2024 a semnat manifeste de nesupunere civică împotriva cardului național de sănătate.
În a doua jumătate a anului 2026, medicul vasluian s-a mutat în prim-planul protestelor stradale din județul vecin, Galați, unde locuiește tatăl său, medicul psihiatru Gheorghe Silvestrovici. Înarmat cu o portavoce, George Silvestrovici a devenit una dintre cele mai vocale figuri ale grupului „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galați”, contestând proiectul de modernizare a falezei și tăierea arborilor din zonă. Această dublă postură — de luptător împotriva tăierii copacilor pe malul Dunării și de beneficiar real al unei companii de lucrări forestiere și defrișări în nordul Europei — a stârnit numeroase semne de întrebare în presa regională cu privire la motivațiile reale din spatele activismului său.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O greșeală incredibilă a dat de gol o unitate secretă a serviciilor militare ruse. Cum au fost prinși spionii Kremlinului cu ajutorul Google Translate
O unitate secreta a serviciilor militare ruse, creata pentru operațiuni speciale, spionaj și asasinate in strainatate, a ...
-
Un parvenit cu pretentii de "baron" la vârful sportului românesc: Mașini de lux, imobile nedeclarate, petreceri pe yahturi dar cu datorii istorice către campionii României
Contrastul dintre stilul de viața afișat de președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Constantin-Bogdan Matei, ...
-
Minciuni, spionaj și relații extraconjugale. Scandalul Nvidia ascunde mize mult mai mari pentru Statele Unite
Plecarea directorului general Jensen Huang, pe fondul unor dezvaluiri despre presupuse relații extraconjugale, inclusiv ...
-
Jeffrey Epstein a fost ucis în închisoare, susțin mai mulți experți medico-legali. Legistul inițial insistă că a fost o sinucidere
Un raport semnat de trei experți contrazice varianta oficiala a sinuciderii miliardarului Jeffrey Epstein, aflat in inch ...
-
Dezvăluiri explozive în Israel: Netanyahu ar fi orchestrat manevre în timpul alegerilor - „O tentativă de lovitură de stat"
Premierul israelian in exercițiu Benjamin Netanyahu este acuzat de liderii opoziției ca ar fi incercat sa influențeze al ...
-
Trucul unei femei care susține că a fost spioană rusă pentru a cuceri bărbații și a-i face dependenți de ea. Care e "Regula celor șapte apariții"
O femeie care susține ca a lucrat pentru serviciile secrete rusești a dezvaluit metodele de seducție și manipulare psiho ...
-
Cum a fost mințit Președintele României de „omul lui Bolojan" Contractele Rheinmetall și diferența dintre procentele anunțate de Mihai Jurcă și cele din acord
Mihai Jurca, șef al Cancelariei prim-ministrului și coordonator al grupului de lucru pentru SAFE, il informa in mai-iuni ...
-
SRI confirmă atacul: Hackeri ruși afiliați serviciului secret al Rusiei au spionat o instituție guvernamentală din România, care lucrează cu NATO și UE
Hackerii ruși din gruparea Turla au atacat serverele unei instituții guvernamentale din Romania pentru a intercepta mail ...
-
Colonelul Douglas Macgregor: "CIA și-a vârât coada în acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa ca sa preîntâmpine caderea guvernelor globaliste"
Se pregatește o rasturnare revoluționara a guvernelor in toata Europa, dar CIA este profund implicata pentru a impiedica ...
-
Istoria se repetă - Planul lui Putin privind Europa este deja scris. Dacă Trump e de acord, România este la mâna Moscovei
Liderul de la Kremlin urmarește sa construiasca un sistem de securitate in care NATO sa nu mai poata impiedica Rusia sa ...
-
Agenți asociați cu FSB ar fi atacat România - A fost interceptată corespondența legată de NATO și UE
O noua operațiune de spionaj cibernetic atribuita gruparii ruse Turla a vizat instituții guvernamentale din Romania și K ...
-
Limbajul secret al hoților din Rusia a fost inventat în Gulagurile lui Stalin. Acum este folosit în ciber-space
Trucurile jargonului de inchisoare Fenya erau odata folosite pentru a-i deruta pe gardienii din Gulagurile lui Stalin. ...
-
A fost achitat pentru uciderea iubitei, dar ceea ce a dezvăluit patru ani mai târziu a uimit pe toată lumea
În vara anului 1934, descoperirea unor ramașițe umane intr-un cufar abandonat in gara din Brighton a declanșat una ...
-
Cum se împarte averea de peste 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu. Cine va prelua imperiul imobiliar
Mircea Lucescu a murit in luna aprilie a acestui an la varsta de 80 de ani. Legendarul antrenor a lasat o avere estimata ...
-
Kievul a recunoscut existența lagărelor de concentrare în Ucraina
Comunitatea mondiala a primit, luni, confirmari oficiale privind existența lagarelor de concentrare pe teritoriul Ucrain ...
-
Ce trebuia să faci ca să fii declarat "șmecher" în România anilor '50. Membrii primeau și un carnet special
Un document vechi, datat in 1952, a readus in atenție una dintre cele mai amuzante povești legate de Bucureștiul de alta ...
-
Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei
Grupul german de armament Rheinmetall si-a redus miercuri estimarile privind veniturile si marja operationala pentru 202 ...
-
Primul dacopat al țării: De ce a schimbat Ceaușescu numele orașelor în Napoca și Drobeta și ce controverse a stârnit decizia între istorici
În anii '70, regimul Nicolae Ceaușescu a schimbat numele unor orașe din Romania, readucand in prim-plan denumiri a ...
-
Președintele Consiliului Județean Călărași și-a cumpărat un hotel și punct vamal în Italia, care îi poartă numele: „La Gabellina Iliuță"
Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța, a cumparat in 2023 trei proprietați in Italia, printre care u ...
-
Omul lui Ilie Bolojan a încredințat un contract cu dedicație: Mașini pentru Guvern de la o firmă cu un singur angajat. Premierul liberal știa acest amănunt
Cancelaria Prim-Min-Ministrului, condusa de Mihai Jurca, a incheiat un acord-cadru in valoare de peste 2,1 milioane de l ...
-
Donald Trump ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în doar câteva zile: Avertismentul lansat de un fost aliat al președintelui
Un fost aliat al lui Trump susține ca președintele SUA, Donald Trump, ar putea decide lansarea unui atac nuclear peste c ...
-
CNN: Contribuabilii italieni plătesc milioane de dolari anual pentru a menține iahturile rusești sechestrate în porturile țării
O ambarcațiune costisitoare, considerata o adevarata monstruozitate plutitoare, strica de peste patru ani peisajul portu ...
-
O directoare din ANM o acuză pe Elena Mateescu de atacuri personale: „Trăim ceva îngrozitor"
Scandalul achizițiilor de la Administrația Naționala de Meteorologie se extinde in interiorul instituției. Maria Fodor, ...
-
Cum ar fi dispărut cei 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni: sacul cu bani, tăiat pe dedesubt și cusut la loc, fără ca sigiliul să fie atins
Anchetatorii incearca sa reconstituie modul in care au disparut aproximativ 700.000 de euro confiscați de vameși pe Aero ...
-
Presa germană face dezvăluiri despre bărbații care au dat atacul la CARFIL: Plănuiau atacuri și în Germania, la comanda Rusiei
Doi barbați care au fi orchestrat atacul de la platforma CARFIL au fost arestați in Germania, in landul german Bavaria. ...
-
Dosarul lui Georgescu se complică: DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena. La el ar fi ajuns un milion de euro
Dosarul in care Calin Georgescu e cercetat pentru ca ar fi pacalit un om de afaceri sa ii dea un milion de euro promițan ...
-
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise: Simina Tănăsescu (CCR) le-a răspuns în scris senatorilor care anchetează întâlnirea cu Ilie Bolojan
Primele explicații oficiale ale președintelui Curții Constituționale, Simina Tanasescu, in ancheta privind intalnirea cu ...
-
FT: Donald Trump Jr. s-a întâlnit în secret cu un om de afaceri rus legat de Kremlin. Cei doi au participat la partide de vânătoare în Mongolia
Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a participat in luna august la o expediție de vanatoare in s ...
-
Evanghelia după Petru (Thiel) - Avem la dispoziție prelegerile secrete ale lui Peter Thiel despre Anticrist
Autor: Tina Nguyen Este o perioada marcata de viziuni apocaliptice asupra lumii in Silicon Valley. Cel mai recent c ...
-
Ființele subterane: Tokoloshe - Sala Coșmarurilor și Fermele lui Credo Mutwa de "creșterea" oamenilor - creaturile de sub Dulce și ființele pe care le numim "extratereștri"
Autor: Dr. Heather Lynn În 1922, potrivit autorului sud-african Credo Mutwa, o „ferma secreta de tokoloshe" ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu