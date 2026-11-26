Stenogramele din dosarul fraților Nuțu și Sile Cămătaru dezvăluie amenințările și presiunile la care ar fi fost supuși Florin Salam și alți maneliști, constrânși de grupare să cânte în cluburile controlate de aceasta, fără plată sau pentru onorarii mult reduse.

Mai mult, artiștii ar fi fost amenințați cu violență, iar persoanele care încercau să le intermedieze alte contracte erau intimidate, în încercarea grupării de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate. Informațiile apar în referatul procurorilor. În dosar apar numele unor interpreți cunoscuți, precum Florin Salam, Luis Gabriel, Costel Biju, Bogdan de la Ploiești, Tzancă Uraganu, Franco și Alex Botea.

Nuțu Cămătaru s-ar fi folosit de relația îndelungată de colaborare cu artistul, de sprijinul financiar și protecția acordate anterior, dar și de reputația sa infracțională, pentru a-l ține într-o relație de subordonare și control. Anchetatorii susțin că, începând cel puțin din septembrie 2025 și până la 30 august 2026, Florin Salam ar fi fost supus unor acte repetate de constrângere psihică, inclusiv amenințări transmise direct sau prin intermediul altor persoane.

„Spune-i că, dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte." Un alt mesaj citat de anchetatori arată modul în care liderul grupării ar fi impus participarea artistului la evenimente: „Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!"

Procurorii susțin că, în urma acestor presiuni, Florin Salam ar fi fost determinat să cânte în beneficiul membrilor grupării, în condițiile stabilite unilateral de aceștia, fără să fie remunerat sau primind sume mult mai mici decât onorariile obișnuite. Concret, în perioada 12 aprilie - 30 august 2026, artistul ar fi fost determinat să presteze servicii muzicale la aproximativ opt evenimente organizate în București și în județul Constanța.

Într-un alt pasaj, procurorii descriu modul în care artistul ar fi fost constrâns să accepte prestații fără remunerație sau pentru sume mult diminuate față de cele obișnuite. „Eu le-am băgat câte patru-cinci mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică."

Procurorii susțin că Radu-Giovani Tuțu s-a infiltrat în formația lui Florin Salam, sub pretextul că îi asigură securitatea. Potrivit anchetatorilor, acesta a avut misiunea de a transmite către Nuțu și Sile Cămătaru informații despre programul artistului, evenimentele la care urma să participe, locațiile în care se afla și sumele de bani pe care le obținea. Tuțu a avut inclusiv rolul de a interveni direct dacă Florin Salam nu se supunea solicitărilor lui Nuțu Cămătaru.

„E o zdreanță, tată, ce să zic, tre să-l iei puțin în primire să țipi și tu puțin pe el, să-i spui: Băi, dă-te-n ............., ( n.l. neinteligibil) de prostu dracu, dacă vezi că eu te respect, sunt băiat bun cu tine, tu ce faci?" Anchetatorii mai susțin că, la 4 aprilie 2026, Tuțu i-ar fi transmis lui Nuțu Cămătaru că artistul nu vrea să participe la concertele solicitate și invocă faptul că are deja evenimente programate pentru sezonul estival.

În urma acestei informații, Nuțu Cămătaru ar fi insistat ca Florin Salam să participe la aproximativ șapte evenimente organizate în cluburile controlate de membrii grupării. Referatul mai arată că Tuțu ar fi avut rolul de a pune în aplicare inclusiv constrângerile fizice și morale transmise de liderul grupării. Într-o conversație despre un eveniment din 12 aprilie 2026 apare următoarea afirmație: „Că mi-a zis de Salam ăsta "vezi la 10 să-l bagi pe scenă că-l ia dracu, a zis la urmă ți-l țin pe acolo o oră să nu mai intre după aia""

Potrivit anchetatorilor, Nuțu Cămătaru și membrii grupării ar fi încercat să obțină monopolul asupra acestui segment de piață, constrângând artiștii să nu cânte în alte cluburi sau la festivaluri care concurau cu evenimentele organizate în localurile controlate de grupare. În același timp, persoanele care intenționau să intermedieze contracte pentru artiști ar fi fost supuse unor presiuni morale.

Un episod descris în referat îl privește pe interpretul Luis Gabriel și pe managerul acestuia. Procurorii susțin că, în perioada 11 martie - 10 august 2026, Nuțu Cămătaru și Vladimir-Florin Șpac ar fi încercat să îl determine pe artist să nu cânte la un festival, pentru a nu face concurență cluburilor controlate de grupare în aceeași stațiune.

În document apare și o amenințare explicită: „Vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru? Sunteți bulangii, mă?" Procurorii susțin că amenințările ar fi fost însoțite de injurii și intimidări, toate cu scopul de a-i împiedica pe artiști să accepte contracte în afara circuitului controlat de grupare.

Referatul procurorilor descrie și un episod în care Nuțu Cămătaru ar fi amenințat că îl bate pe interpretul Aldea Bogdan, cunoscut drept Bogdan de la Ploiești. Potrivit anchetatorilor, artistul ar fi încercat să intermedieze încheierea unor contracte de exclusivitate și cu alți interpreți de muzică lăutărească, lucru care ar fi intrat în conflict cu interesele grupării.

Într-o discuție redată în document, Balint Ion, zis Nuțu Cămătaru, ar fi vorbit despre intenția de a-l agresa pe artist, nemulțumit că acesta ar fi încercat să aducă mai mulți lăutari la evenimente organizate în altă parte. „Fii atent! Am niște discuții cu unu de la mare, care, cântă ei acolo, de el a zis că are exclusivitate acolo, că-l plătește ăla! Eu nu vreau să, eu nu vreau să-l bat! Că, cât de curând, el e și un pic tare-n gură, suferă de el, și-l bat cât de curând."

În aceeași conversație este relatat și faptul că Bogdan de la Ploiești ar fi transmis că, începând de anul următor, urma să aducă mai mulți interpreți la evenimentele respective. „Domne, de la anu, am vorbit cu Bogdan, îmi aduce el toți lăutarii aicea!" Reacția atribuită lui Nuțu Cămătaru ar fi fost: „El să-și vadă de treaba lui, ai înțeles?"

Procurorii subliniază că persoana cu care discuta Balint Ion, respectiv Mogoș Adrian, era prietenă cu Bogdan de la Ploiești și ar fi spus că îi va transmite artistului mesajul prin intermediul unui prieten comun. Episodul este prezentat în contextul presupuselor încercări ale grupării de a controla activitatea interpreților de muzică lăutărească și de a împiedica încheierea unor contracte care ar fi concurat cu evenimentele organizate în cluburile controlate de membrii acesteia.