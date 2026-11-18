Minciuni, spionaj și relații extraconjugale. Scandalul Nvidia ascunde mize mult mai mari pentru Statele Unite
Postat la: 18.11.2026 |
Plecarea directorului general Jensen Huang, pe fondul unor dezvăluiri despre presupuse relații extraconjugale, inclusiv una cu o angajată și alta cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informații chineze, riscă să distragă atenția de la probleme mult mai importante. În joc sunt securitatea națională a SUA, exporturile de cipuri către China și investițiile de sute de miliarde de dolari în inteligența artificială.
Jensen Huang, directorul general al Nvidia, compania pe care a fondat-o, și-a anunțat plecarea din funcție în această săptămână, după apariția unor informații despre mai multe presupuse relații extraconjugale. Printre acestea s-ar număra o relație cu o subordonată și una cu o femeie despre care oficialii americani s-ar fi temut că ar putea colabora cu serviciile de informații chineze.
Dezvăluirile despre presupuse legături sentimentale, minciuni și spionaj riscă însă să eclipseze problemele majore cu care se confruntă una dintre cele mai valoroase companii americane.
Miza depășește cu mult scandalul personal în care este implicat fostul director. Relația Nvidia cu piața chineză, controalele americane asupra exporturilor de tehnologie, tensiunile din administrația Trump și fluxurile financiare uriașe generate de dezvoltarea inteligenței artificiale sunt doar câteva dintre dosarele care ridică semne de întrebare.
Jensen Huang a susținut de mult timp că Nvidia ar trebui să poată vinde cipuri în China. La reuniunea anuală a Institutului Milken din 2025, el a estimat că piața chineză a procesoarelor destinate inteligenței artificiale va ajunge, în cele din urmă, la 50 de miliarde de dolari. Pentru a ilustra dimensiunea acestei oportunități, Huang a comparat valoarea pieței cu cea a întregii companii Boeing, nu doar cu prețul unui avion.
Administrația de la Washington a avut însă o altă abordare. Guvernul fostului președinte Joe Biden a introdus restricții asupra exporturilor de cipuri avansate, încercând să împiedice China să utilizeze această tehnologie pentru dezvoltarea capacităților sale militare și a sistemelor de inteligență artificială.
Nici după ce Nvidia a proiectat un procesor mai puțin performant, care respecta reglementările americane și putea fi comercializat în China, administrația Donald Trump nu a renunțat la restricțiile privind vânzarea acestuia. La momentul respectiv, Nvidia estima că măsura îi va afecta rezultatele financiare cu aproximativ 5,5 miliarde de dolari. Cu toate acestea, Huang și președintele Donald Trump au menținut o relație apropiată.
La începutul acestui an, guvernul american a autorizat 10 companii chineze să achiziționeze cipul H200, unul dintre cele mai performante produse Nvidia, a relatat Reuters. Unul dintre numele centrale în acest scandal este Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore și clientă a Nvidia. Potrivit informațiilor apărute în presă, autoritățile americane au identificat-o pe Alice Huang atât ca presupusa parteneră a lui Jensen Huang, cât și ca posibilă persoană aflată în legătură cu serviciile de informații chineze.
Megaspeed este investigată pentru suspiciuni că ar fi redirecționat către entități din China semiconductori americani de mare valoare, încălcând restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor. Potrivit estimărilor unor analiști, compania ar fi achiziționat cipuri Nvidia în valoare de peste patru miliarde de dolari.
Oficialii administrației Trump urmăresc activitatea Megaspeed de mai multe luni. Unii reprezentanți ai Departamentului Trezoreriei au considerat că firma ar trebui inclusă pe lista neagră a Departamentului Comerțului, din cauza suspiciunilor că ar fi transferat către China cipuri avansate.
Cu toate acestea, Departamentul Comerțului a întârziat includerea companiei pe așa-numita „Entity List", registrul american al entităților supuse unor restricții comerciale. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de CNN, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, fusese informat cu luni înainte despre relația dintre Jensen Huang și Alice Huang.
Luni,16 noiembrie, Departamentul Justiției și Departamentul Comerțului au publicat un comunicat comun privind investigația care vizează Megaspeed și Alice Huang. Potrivit documentului, Departamentul Comerțului a început ancheta în 2024 și a efectuat o verificare la fața locului, împreună cu autoritățile din Singapore, în iunie 2025. Cu acea ocazie, anchetatorii au audiat-o pe Alice Huang, identificată în comunicat drept director general al companiei.
Departamentul Justiției a preluat ulterior conducerea anchetei penale privind activitatea Megaspeed. Duminică,15 noiembrie, compania a transmis că desfășoară „o activitate comercială legitimă și legală" și că a angajat avocați externi pentru o investigație internă. Megaspeed a precizat că Alice Huang a părăsit oficial compania în august 2025. Nvidia a declarat că activitatea sa comercială din China a ajuns la zero după introducerea restricțiilor americane asupra comerțului, în aprilie 2025.
Refuzul Departamentului Comerțului de a include Megaspeed pe lista entităților supuse restricțiilor a provocat tensiuni publice în interiorul administrației Trump. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a criticat public instituția condusă de Howard Lutnick, acuzând-o că a întârziat desemnarea Megaspeed drept o potențială amenințare la adresa securității naționale. Disputa a alimentat inclusiv discuții despre posibilitatea înlăturării lui Lutnick din funcție, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste conversații.
Donald Trump continuă însă să-l susțină pe secretarul Comerțului, care îi este un vechi prieten. Într-o declarație oficială, Casa Albă a transmis că președintele „își menține încrederea deplină în secretar și în capacitatea acestuia de a-și îndeplini atribuțiile în calitate de cel mai transformator secretar al Comerțului din istoria modernă". Vineri, Howard Lutnick a acceptat voluntar să depună mărturie în fața Comisiei bancare a Senatului american.
Un alt nume important în acest caz este Super Micro Computer, o companie cu sediul în California. În martie, fondatorul acesteia a fost pus sub acuzare pentru presupusa implicare în introducerea ilegală în China a unor servere echipate cu cipuri Nvidia, în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Operațiunea ar fi încălcat legislația americană privind exporturile. Compania, care nu a fost identificată în actul de acuzare, a declarat la momentul respectiv că oferă sprijin deplin anchetei care îi vizează pe cei trei inculpați.
Cazul evidențiază dificultățile autorităților americane de a împiedica transferul tehnologiei Nvidia către China, în pofida restricțiilor stricte impuse de Washington. În spatele scandalului se află și interese financiare de o amploare greu de imaginat. Ecosistemul inteligenței artificiale atrage investiții de sute de miliarde de dolari, într-un mecanism pe care unii analiști îl descriu drept finanțare circulară. Nvidia este unul dintre principalii finanțatori ai acestui ecosistem.
În vara acestui an, compania s-a asociat cu instituții financiare și de investiții precum Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs și KKR pentru a pune la dispoziție finanțări de peste 500 de miliarde de dolari. Banii sunt destinați construirii infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Separat, Nvidia și-a asumat în acest an un angajament de finanțare de 105 miliarde de dolari pentru un amplu proiect de centru de date al OpenAI.
Strategia companiei de a susține financiar proiecte și de a investi în firme care, ulterior, îi cumpără propriile produse este acum analizată cu și mai multă atenție, în absența lui Jensen Huang, omul care a negociat și a coordonat multe dintre aceste acorduri. O întrebare esențială rămâne însă fără răspuns: i-a indus Huang în eroare pe membrii consiliului de administrație al Nvidia și pe investitorii companiei? Unii acționari consideră deja că acest lucru s-a întâmplat. O acțiune în instanță depusă luni de un investitor susține că fostul director general a oferit informații înșelătoare atunci când a fost întrebat despre presupusa sa relație cu Alice Huang.
Jensen Huang ar putea fi nevoit să răspundă și în fața altor instituții. Congresul american solicită explicații și este pregătit să-l citeze oficial pentru a depune mărturie, dacă acesta nu acceptă să se prezinte voluntar. Avertismentul a fost făcut de președintele Comisiei bancare a Senatului, care a precizat că legislatorii vor să obțină răspunsuri direct de la fostul șef al Nvidia. Dincolo de acuzațiile personale, scandalul ridică astfel întrebări fundamentale despre securitatea tehnologică a Statelor Unite, relația dintre Washington și Beijing și modul în care sunt finanțate unele dintre cele mai mari proiecte din industria inteligenței artificiale.
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