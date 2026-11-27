Care sunt cele mai bogate organizații religioase din lume: sume uriașe, proprietăți și averi inestimebile
Postat la: 27.11.2026 |
Estimările pentru cele mai bogate 15 organizații religioase din lume pornesc de la 2 miliarde de dolari și urcă până la aproximativ 293 de miliarde. Pe primul loc stă totuși o instituție a cărei avere reală e considerată incalculabilă.
Religia a fost întotdeauna mai mult decât o chestiune de credință personală. Este o instituție durabilă, care a modelat societăți și a guvernat comunități întregi. Unele organizații religioase din lume au strâns resurse atât de mari încât s-au ridicat cu mult deasupra celorlalte. Averile lor merg de la terenuri întinse dincolo de granițele unei țări până la comori în care s-au adunat secole de măiestrie artistică.
15. Biserica Scientologiei
Biserica Scientologiei, cu sediul în Los Angeles, controlează active estimate la 2 miliarde de dolari. Averea vine din proprietăți imobiliare, din cotizațiile membrilor și din plățile pentru cursuri, mai ales de la susținători înstăriți și de la vedete. Printre membrii cunoscuți se numără actorii Tom Cruise, John Travolta și Elisabeth Moss.
Scientologia a pornit de la ideile scriitorului american de science-fiction L. Ron Hubbard, prezentate publicului larg în cartea Dianetics (1950), iar prima Biserică a Scientologiei s-a deschis în 1954, la Los Angeles. Adepții cred că fiecare om este, în esență, o ființă spirituală nemuritoare, numită „thetan", care trece prin mai multe vieți. Ideea e apropiată de cea a sufletului din alte religii. Potrivit doctrinei, traumele lasă în minte urme numite „engrame", care pot fi îndepărtate doar prin ședințe de „auditing", pentru care se plătește.
Documentele depuse la IRS, fiscul american, au arătat că biserica deține miliarde în proprietăți și titluri de valoare. Scientologia funcționează printr-un labirint de corporații și trusturi. Este o organizație controversată și secretoasă, relativ tânără în ciuda averii pe care a strâns-o.
14. Opus Dei
Opus Dei, parte a Bisericii Catolice, a fost fondat în 1928 și administrează școli, universități și proprietăți imobiliare în toată lumea. Valoarea sa netă e de aproximativ 3 miliarde de dolari. Banii vin mai ales din contribuțiile membrilor și din investiții ample în instituții de învățământ și centre rezidențiale.
Cu circa 90.000 de membri în 66 de țări, Opus Dei își îndreaptă averea spre educație și spre formarea în credință. Prin resursele sale, organizația îmbină devotamentul spiritual cu independența financiară în cadrul Bisericii Catolice.
13. Fundația Tzu Chi
Fundația Tzu Chi, cu sediul în Taiwan, e evaluată la aproximativ 4,3 miliarde de dolari. A fost înființată în 1966 și administrează spitale, școli și programe de ajutor în caz de dezastre, finanțate din donații generoase și din terenurile întinse pe care le deține.
Spitalele și operațiunile de ajutorare ale fundației funcționează în toată lumea, în mare parte datorită spiritului budist al compasiunii. Din veniturile ei, estimate la 2,3 miliarde de dolari pe an, fundația își extinde activitatea umanitară în Asia, în America și nu numai.
12. Biserica Trinity
Biserica Trinity din New York are un număr modest de enoriași, dar e evaluată la aproximativ 6 miliarde de dolari. Averea vine din terenuri primite încă din perioada colonială. Portofoliul bisericii cuprinde proprietăți de primă mână în Manhattan, în jurul Wall Street, care aduc venituri enorme din chirii.
Biserica folosește banii pentru activitatea pastorală locală, pentru organizații caritabile și pentru conservarea patrimoniului cultural, într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume.
11. Biserica Suediei
Fostă biserică de stat, Biserica Suediei deține active de aproximativ 11,4 miliarde de dolari, printre care mii de biserici, terenuri agricole întinse și păduri vaste. Toate acestea sunt întreținute dintr-o taxă bisericească și din subvenții de stat pentru patrimoniu.
Cam jumătate dintre suedezi sunt membri ai bisericii, iar veniturile din taxa bisericească îi susțin activitatea. Proprietățile, comorile culturale și siturile istorice o fac în același timp păstrătoare a tradiției și un centru viu al vieții religioase de azi.
10. Biserica Angliei
Biserica Angliei deține active de aproape 14 miliarde de dolari. Averea se sprijină pe 16.000 de biserici parohiale, pe catedrale și pe fonduri de dotare vechi de secole, la care se adaugă proprietăți vaste, terenuri agricole și investiții financiare în toată țara.
Pentru cele mai multe cheltuieli, biserica depinde de donații, dar are venituri și din proprietăți, și din randamentul investițiilor. Portofoliul ei asigură întreținerea clerului, serviciile parohiale și conservarea patrimoniului.
9. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, cu sediul central în Maryland, deține active de aproximativ 15,6 miliarde de dolari. Are milioane de membri și administrează edituri, instituții media, spitale și școli. Veniturile îi vin din donații și din activitatea instituțiilor sale de pe tot globul.
Această confesiune creștină are peste 700 de unități medicale și mii de școli. Investițiile internaționale, terenurile și fondurile de dotare îi permit să răspândească valorile adventiste și, în același timp, să finanțeze rețele umanitare și educaționale extinse.
8. Biserica Catolică din Franța
Cu o avere estimată la 23 de miliarde de dolari, Biserica Catolică din Franța întreține catedrale istorice, bazilici, școli și spitale. Printre activele ei se numără repere culturale de neprețuit, precum Notre-Dame, și mii de proprietăți parohiale din toată țara.
Deși biserica beneficiază de protecția statului pentru siturile de patrimoniu, o mare parte din averea ei stă în proprietăți vechi și artă sacră. În Franța, credința catolică e strâns împletită cu însăși cultura țării.
7. Biserica Catolică din Australia
Biserica Catolică din Australia deține active evaluate la aproximativ 30 de miliarde de dolari. Printre ele se numără parohii din marile orașe, școli din provincie, spitale și terenuri întinse, toate protejate de scutirea de impozite de care biserica beneficiază de multă vreme.
Dincolo de îndatoririle spirituale, biserica administrează școli, spitale și organizații caritabile. Donațiile, strângerile de fonduri și portofoliile imobiliare îi susțin activitatea și au făcut din ea una dintre cele mai bogate organizații din țară.
6. Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD)
Tirumala Tirupati Devasthanams administrează Templul Venkateswara, unul dintre cele mai vizitate locuri de cult hinduse din lume, unde vin anual aproximativ 24 de milioane de pelerini. Organizația deține active de peste 31 de miliarde de dolari.
Donațiile finanțează serviciile pentru pelerini și asistența socială, iar averea mai cuprinde tone de aur, mii de proprietăți și depozite bancare uriașe.
5. Setad (Executarea Ordinului Imamului Khomeini)
Setad, cu sediul la Teheran, și-a început activitatea după Revoluția iraniană din 1979, cu proprietăți abandonate pe care le-a confiscat. Astăzi, această organizație islamică administrează companii din energie, telecomunicații și sănătate. La un moment dat, activele ei au fost estimate la aproape 135 de miliarde de dolari.
Setad e subordonată direct Liderului Suprem al Iranului și controlează venituri uriașe din vânzarea de terenuri, din participații la companii și din active industriale. E, în același timp, fundație caritabilă și forță economică.
4. Muhammadiyah
Muhammadiyah, fondată în 1912 în orașul Yogyakarta, e a doua organizație islamică din Indonezia ca mărime. Administrează mii de moschei, școli și spitale islamice. Activele ei colective, evaluate la aproximativ 168 de miliarde de dolari, provin mai ales din terenuri, instituții și donații ale comunității.
Pe lângă spitale și școli, portofoliul organizației cuprinde terenuri agricole și proiecte de energie solară. Resursele sunt deținute în comun și susțin educația și asistența medicală pentru milioane de indonezieni.
3. Biserica Catolică din Germania
În Germania, Biserica Catolică beneficiază de impozitul bisericesc, care, alături de donații, îi aduce anual miliarde din veniturile membrilor. Așa a ajuns să adune active estimate la 266 de miliarde de dolari: proprietăți imobiliare, portofolii financiare, podgorii, companii media și investiții în toată țara.
Influentă din punct de vedere spiritual, biserica este și o adevărată putere economică.
2. Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă
Cu sediul central în statul american Utah, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă are o avere netă estimată la aproximativ 293 de miliarde de dolari. Puterea ei financiară vine din proprietăți imobiliare, afaceri, investiții și din contribuțiile substanțiale ale membrilor din toată lumea.
O mare parte din avere e administrată prin Ensign Peak Advisors, care investește zeciuielile în acțiuni, obligațiuni și imobile. Aproape 86 de miliarde de dolari sunt destinate școlilor, fermelor și templelor.
1. Sfântul Scaun (Vaticanul)
Cea mai bogată organizație religioasă din lume este Sfântul Scaun, care conduce Biserica Catolică la nivel mondial. Pe lângă conturile bancare, controlează instituții răspândite pe tot globul, catedrale și muzee.
Comorile sale, precum Capela Sixtină, au o valoare inestimabilă. Prin ele, Vaticanul e mai mult decât o autoritate religioasă: e cel mai mare păstrător al patrimoniului cultural al omenirii.
Situațiile financiare oficiale ale Vaticanului arată active lichide de aproximativ 8,6 miliarde de dolari. Averea reală a Bisericii, inclusiv operele de artă de neprețuit și proprietățile imobiliare, e însă considerată incalculabilă.
De unde vin banii și unde ajung
În toate averile din clasament intră pământ sau imobile: terenuri agricole și păduri, clădiri în marile orașe, biserici, catedrale și temple. La cele mai multe se adaugă banii credincioșilor, din donații, zeciuieli, cotizații sau, în Germania și în Suedia, din taxe bisericești. Multe dintre organizații au și investiții în acțiuni, obligațiuni sau companii.
Din aceste averi se finanțează spitale, școli, ajutoare în caz de dezastre, opere de caritate și conservarea patrimoniului. Tot ele ridică însă întrebarea în ce măsură ar trebui să li se permită organizațiilor religioase să îmbine credința cu economia.
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