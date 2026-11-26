Liderul AUR Galați, Viorel Vasile Naiman, s-a mutat împreună cu partenera sa într-una dintre casele construite pentru sinistrații din Pechea, iar în alte două locuințe nou ridicate pentru victimele inundațiilor din 2024 s-au mutat persoane din anturajul său. Mutarea este confirmată de Primăria din Pechea.

În casele respective locuiesc vicepreședintele AUR Galați, consilierul local Viorel Vasile Naiman, partenera sa și alte persoane din anturajul acestora. Naiman și apropiații săi nu sunt sinistrați.

Din cele opt case nou construite la Pechea, în trei s-au mutat liderul local AUR și apropiații săi. Locuințele ar fi fost ridicate pe un teren deținut de un ONG care are legături cu AUR, potrivit sursei citate.

Localnicii cunosc situația. Ei știu că imobilele sunt pe un teren proprietate privată, unde accesul este permis doar cu acordul asociației care deține pământul.

Contactat de jurnaliști, Viorel Vasile Naiman a promis că va stabili o întâlnire pentru a răspunde la întrebări. Ulterior, nu a mai răspuns la telefon.

Pentru locuințele de la Pechea, omul de afaceri Gigi Becali a făcut donații de jumătate de milion de euro, arată reportajul.

AUR, formațiunea condusă de George Simion, a făcut o campanie în care s-a lăudat că reface casele sinistraților din Pechea. Noi locuințe au fost într-adevăr ridicate în locul celor distruse de ape.

Șapte oameni au murit în septembrie 2024 la Galați, în urma unor inundații catastrofale declanșate de ciclonul Boris. Între decedați s-au numărat doi frați din comuna Pechea, alte victime fiind identificate în localități precum Grivița, Suhurlui, Drăgușeni și Costache Negri.

Comuna Pechea a fost printre cele mai grav afectate localități din județ, cu sute de gospodării inundate și aproximativ 100 de locuințe distruse complet. În total, viiturile din septembrie 2024 au afectat aproape 7.000 de gospodării din 28 de localități ale județului Galați, conform informațiilor consemnate în presa locală și națională la momentul respectiv.