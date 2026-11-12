Cum a fost mințit Președintele României de „omul lui Bolojan" Contractele Rheinmetall și diferența dintre procentele anunțate de Mihai Jurcă și cele din acord

Mihai Jurcă, șef al Cancelariei prim-ministrului și coordonator al grupului de lucru pentru SAFE, îl informa în mai-iunie 2026 pe președintele României că peste 50% din producția aferentă pachetului Rheinmetall urma să fie realizată în România. Sau în colaborare cu firme locale. Apoi o spunea în Coaliție. După care apărea și public cu aceleași procente.

Numai că totul se dovedește a fi o minciună. Păguboasă pentru România. Informațiile despre acordul de cooperare industrială publicate de Antena 3 CNN indică praguri diferite. În funcție de echipament și de condițiile contractuale. Oricum, mult sub 50 la sută. Comparația între acestea ridică o întrebare concretă: de ce nu se regăsește procentul comunicat public de "omul lui Bolojan" în obligațiile asumate de firma germană?

În comunicatul referitor la Rheinmetall din 2 iunie 2026, Mihai Jurcă, atunci șef al Cancelariei prim-ministrului și coordonator al grupului de lucru pentru SAFE, afirma că peste jumătate din producție va avea loc în România sau în colaborare cu societăți locale. Declarația "omului lui Bolojan" însoțea anunțarea alocarea unui pachet de 5,7 miliarde de euro, care include vehicule de luptă Lynx, sisteme antiaeriene, muniție și nave.

"Contractul încheiat între autorităţile române şi Rheinmetall reprezintă nu doar o oportunitate de modernizare a capabilităţilor de apărare ale României, ci şi un pas important către revitalizarea industriei naţionale de apărare, deoarece peste 50% din producţie va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale. Acesta marchează începutul unei noi faze de dezvoltare industrială care are potenţialul de a deveni un motor cheie al creşterii economice a României şi al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu", a declarat şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, citat în comunicatul companiei.

Formularea publicată de companie se referă la producție și la cooperarea cu firme locale. Comunicatul nu oferă metodologia prin care a fost calculat procentul și nici distribuția acestuia între contractele din pachet. Potrivit răspunsului Ministerului Economiei reprodus de Antena 3 CNN, acordul de cooperare industrială nu conține un procent general de 60%. În același răspuns, ministerul afirmă că a semnalat, înaintea semnării, diferența dintre cerința de 40-60% pentru Lynx și formula finală de 30% plus 10% condiționat. Procentele au baze de calcul specifice și nu reprezintă o medie a întregului program SAFE.

De ce comparația necesită o explicație oficială din partea fostului premier Ilie Bolojan? Pentru că este o mare problemă care rezultă din diferența dintre indicatorul general comunicat de Mihai Jurcă și indicatorii utilizați în acord. Discuția a căpătat și o dimensiune politică după declarațiile lui Sorin Grindeanu din 11 noiembrie, la Antena 3 CNN. În contextul în care Mihai Gâdea a invocat procente de 50-70%, liderul PSD a afirmat că aceleași cifre și argumente au fost prezentate în întâlnirile coaliției și la Cotroceni. Grindeanu l-a indicat pe Mihai Jurcă drept autorul prezentării.

„Aceleași procente, aceleași lucruri spuse", a declarat liderul PSD. Este însă necesară separarea surselor: procentul de peste 50% apare în comunicatul Rheinmetall, în timp ce intervalul de 50-70% este invocat în relatarea discuțiilor politice. Cele două formulări nu trebuie atribuite aceleiași declarații publice a lui Jurcă. Ilie Bolojan a respins existența unor clauze păguboase și a susținut că acordurile prevăd investiții și transfer de tehnologie, iar documentele pot fi verificate. Presupun că are dreptate, dacă se referă la partea germană.