Banii din bănci, secretele guvernelor și conversațiile private, în fața unei amenințări fără precedent: Ce ar fi descoperit inteligența artificială
Postat la: 28.11.2026 |
Cele mai importante companii de inteligență artificială din lume ar putea deține descoperiri matematice încă nepublicate, capabile să compromită sistemele de securitate informatică pe care se bazează băncile, guvernele, serviciile secrete și o mare parte a comunicațiilor digitale, avertizează mai mulți experți de renume internațional, potrivit unei dezvăluiri publicate sâmbătă, 28 noiembrie, de cotidianul britanic The Guardian.
În funcție de natura acestor descoperiri, omenirea s-ar putea confrunta, în doar câteva luni, cu o amenințare la adresa confidențialității unui volum uriaș de informații, de la tranzacțiile bancare și corespondența electronică a cetățenilor până la documentele diplomatice și informațiile clasificate ale statelor. Deocamdată, nu există însă nicio confirmare publică a faptului că inteligența artificială a reușit să spargă principalele sisteme moderne de criptare.
Scott Aaronson, profesor de informatică la Universitatea Texas din Austin și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în informatică teoretică și calcul cuantic, susține că are informații din mai multe surse credibile potrivit cărora marile laboratoare de inteligență artificială ar fi făcut progrese importante în rezolvarea unor probleme matematice cu implicații asupra criptografiei. „Sunt practic sigur, pe baza mai multor surse de încredere, că laboratoarele de inteligență artificială dețin în prezent una sau mai multe descoperiri explozive", a scris Aaronson pe blogul său, pe 25 noiembrie.
Profesorul a precizat însă că nu cunoaște cu suficientă certitudine natura exactă a acestor rezultate și că nu dorește să contribuie la răspândirea unor informații neverificate. El a avertizat inclusiv asupra posibilității ca detaliile descoperirilor să fi fost denaturate pe măsură ce informațiile au circulat în comunitatea științifică. The Guardian a solicitat puncte de vedere companiilor americane OpenAI, dezvoltatoarea ChatGPT, și Anthropic, dezvoltatoarea asistentului Claude.
O mare parte a securității infrastructurii digitale mondiale se bazează pe faptul că anumite probleme matematice sunt extrem de dificil de rezolvat cu ajutorul calculatoarelor și algoritmilor cunoscuți în prezent. Un exemplu este sistemul de criptografie RSA, a cărui securitate se bazează pe dificultatea descompunerii unor numere foarte mari în factori primi. Alte sisteme utilizează probleme matematice legate de curbele eliptice. Aceste tehnologii sunt folosite pentru protejarea comunicațiilor, autentificarea utilizatorilor, verificarea identității site-urilor web, stabilirea unor conexiuni securizate și generarea semnăturilor digitale.
Dacă inteligența artificială ar descoperi o metodă radical mai eficientă de rezolvare a problemelor matematice respective, unele dintre mecanismele de securitate considerate în prezent suficient de robuste ar putea deveni vulnerabile. O asemenea descoperire ar fi fundamental diferită de identificarea unei breșe de securitate într-un program informatic. În timp ce o eroare de programare poate fi remediată printr-o actualizare, compromiterea unui algoritm criptografic ar putea impune înlocuirea tehnologiei utilizate simultan de milioane de sisteme informatice din întreaga lume.
În scenariul cel mai grav, descoperirea unor metode eficiente de compromitere a criptografiei moderne ar putea avea consecințe asupra unor domenii esențiale pentru funcționarea societății:
- Sistemul bancar: securitatea tranzacțiilor financiare, autentificarea clienților, comunicațiile interbancare și integritatea contractelor financiare.
- Securitatea națională: comunicațiile militare, schimburile de informații între serviciile de informații și protecția documentelor clasificate.
- Diplomația internațională: corespondența confidențială dintre guverne, ambasade și organizații internaționale.
- Administrația publică: bazele de date fiscale, registrele de evidență a populației, sistemele de identitate digitală și documentele semnate electronic.
- Viața privată: corespondența electronică, conversațiile private, documentele personale și informațiile medicale.
- Economia digitală: comerțul electronic, proprietatea intelectuală, infrastructura cloud și anumite sisteme de tranzacționare a criptomonedelor.
Amploarea consecințelor ar depinde însă de algoritmii afectați și de posibilitatea utilizării la scară largă a eventualelor metode de decriptare. Compromiterea unui sistem criptografic nu ar însemna automat compromiterea tuturor sistemelor de securitate existente. Un risc deosebit de important îl reprezintă posibilitatea decriptării retroactive a unor informații interceptate și stocate în trecut. Specialiștii în securitate informatică avertizează de mai mulți ani asupra unei strategii cunoscute sub denumirea de „harvest now, decrypt later" - colectează acum, decriptează mai târziu.
Serviciile de informații sau grupările de criminalitate informatică pot colecta volume mari de comunicații criptate, chiar dacă nu dispun, în momentul interceptării, de tehnologia necesară pentru a le descifra. Apariția unei noi metode de decriptare ar putea permite, în anumite condiții, accesarea unor documente, conversații sau informații diplomatice interceptate cu ani ori chiar decenii în urmă. În cazul acestor informații, actualizarea sistemelor de securitate după anunțarea unei descoperiri nu ar mai putea elimina riscul expunerii datelor deja colectate.
Îngrijorările experților vin pe fondul unei serii de rezultate matematice spectaculoase anunțate în ultimele săptămâni, obținute cu ajutorul celor mai avansate modele de inteligență artificială. Printre acestea se numără demonstrația anunțată a ipotezei Riemann, una dintre cele mai cunoscute probleme nerezolvate ale matematicii, precum și rezultate importante privind teoria complexității computaționale. Aceste descoperiri nu echivalează în sine cu spargerea sistemelor de criptare. Ele demonstrează însă, în opinia unor cercetători, că inteligența artificială a ajuns să abordeze probleme pe care generații întregi de matematicieni nu au reușit să le rezolve.
O parte dintre demonstrații au fost supuse unor verificări matematice automatizate, însă înțelegerea deplină a rezultatelor și a implicațiilor acestora de către comunitatea științifică necesită cercetări suplimentare. Există inclusiv posibilitatea ca unele dintre descoperirile încă nepublicate să confirme soliditatea anumitor sisteme criptografice, în loc să demonstreze vulnerabilitatea lor. Îngrijorarea a depășit deja cercurile academice și a ajuns la nivelul instituțiilor responsabile de stabilitatea financiară.
Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a abordat în această săptămână temerile legate de capacitățile celor mai avansate modele de inteligență artificială, subliniind importanța prudenței în ceea ce privește punerea acestora la dispoziția publicului. În raportul privind stabilitatea financiară, publicat pe 26 noiembrie 2026, Banca Angliei avertizează explicit asupra riscurilor generate atât de dezvoltarea calculatoarelor cuantice, cât și de progresele inteligenței artificiale.
Instituția arată că o eventuală compromitere a mecanismelor criptografice ar putea submina încrederea în autenticitatea și integritatea contractelor financiare, a tranzacțiilor și a registrelor oficiale. Banca centrală britanică avertizează că, dacă asemenea vulnerabilități ar afecta instituții financiare de importanță sistemică sau furnizori comuni de servicii informatice, consecințele s-ar putea propaga în întregul sistem financiar, inclusiv prin perturbarea unor servicii esențiale și pierderea încrederii publicului.
Datele Autorității Bancare Europene (EBA) arată că sectorul bancar european nu este încă suficient de avansat în procesul de adoptare a noilor tehnologii criptografice. Potrivit raportului de evaluare a riscurilor din toamna anului 2026, realizat inclusiv pe baza răspunsurilor furnizate de 85 de bănci europene în lunile august și septembrie, numai 8% dintre instituțiile chestionate dispun de un plan operațional pentru migrarea către criptografia post-cuantică. Alte 9% au un asemenea plan aprobat, iar 33% au elaborat o versiune preliminară a acestuia.
Migrarea către noi standarde de securitate reprezintă un proces complex, care presupune actualizarea infrastructurii informatice, a aplicațiilor, a sistemelor de autentificare și a tehnologiilor utilizate în relațiile dintre instituțiile financiare. În ultimii ani, Statele Unite și Uniunea Europeană au început pregătirile pentru ceea ce specialiștii numesc „Q-Day" - momentul în care calculatoarele cuantice suficient de performante ar putea compromite o parte dintre sistemele criptografice utilizate în prezent.
În august 2024, Institutul Național pentru Standarde și Tehnologie din Statele Unite (NIST) a publicat primele trei standarde definitive de criptografie post-cuantică. La nivelul Uniunii Europene, în iunie 2025, a fost prezentată o foaie de parcurs pentru trecerea coordonată la asemenea tehnologii. Statele membre, inclusiv România, sunt încurajate să înceapă procesul de tranziție până la sfârșitul anului 2026, iar infrastructurile critice ar trebui să beneficieze de noile mecanisme de protecție cel târziu la sfârșitul anului 2030.
Problema ridicată acum de specialiști este că inteligența artificială ar putea devansa amenințarea pe care autoritățile o anticipau în principal din partea calculatoarelor cuantice. În plus, nici tehnologiile post-cuantice nu beneficiază de o garanție absolută în fața unor eventuale descoperiri matematice viitoare. Alan Woodward, profesor de informatică la Universitatea Surrey din Marea Britanie, a explicat că o descoperire matematică majoră nu conduce neapărat la compromiterea imediată a sistemelor informatice mondiale.
Între obținerea unui rezultat teoretic și dezvoltarea unei metode de decriptare aplicabile la scară largă pot exista dificultăți tehnice considerabile. Cu toate acestea, băncile, guvernele și marile companii trebuie să fie pregătite să își schimbe rapid mecanismele de securitate, în eventualitatea în care descoperirile suspectate de cercetători se vor confirma.
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