Frații Tate în legături cu familia Trump și acuzații grave de exploatare sexuală și viol - un nou documentar care dezvăluie culisele imperiului lor
Postat la: 20.11.2026 |
Ascensiunea lui Andrew Tate și legăturile sale cu cercul apropiat al familiei Trump, precum și acuzațiile grave de exploatare sexuală și viol, sunt analizate în documentarul „Andrew Tate: Toxic Empire", care dezvăluie mărturiile unor foști apropiați și mecanismele din spatele imperiului său online. În timp ce frații Tate se află în arest în SUA și contestă extrădarea în Marea Britanie, rămâne neclar dacă administrația Trump va interveni în cazul lor.
Ascensiunea și căderea lor sunt relatate într-o serie documentară în patru părți realizată de Investigation Discovery, regizată de Julian P. Hobbs, Elli Hakami și Adrian Murray, care va avea premiera în 25 noiembrie pe ID și HBO Max, scrie Variety.
A fost invitat la podcasturi populare prezentate de susținătorii lui Trump, Nelk Boys și Patrick Bet-David, susține că a corespondat cu Donald Trump Jr. încă din 2017 (cam în perioada în care a afirmat că a vizitat Trump Tower), a prezentat o transmisiune live pe X alături de Don Jr. în 2024 (promovând o monedă „meme" numită MAGAA) și, potrivit unui colaborator al său, a purtat o discuție pe Zoom cu Barron Trump în același an, în cadrul căreia „au discutat despre convingerea lor comună" că dosarul privind traficul de persoane din România, în care erau acuzați Andrew și fratele său Tristan, „era o încercare de a-i reduce la tăcere pe membrii familiei Tate".
„Familia Tate va fi liberă, Trump este președinte. Vremurile bune de odinioară s-au întors. Și vor fi mai bune ca niciodată. Așteptați puțin", a scris Tate pe X în 12 februarie 2025.
După ce „trimisul diplomatic al lui Trump, Richard Grenell, a discutat de două ori cazul lor cu oficialii români... procurorii români au primit instrucțiuni și le-au acordat fraților Tate libertatea de a călători - după ce au susținut îndelung că aceștia reprezentau un pericol public și un risc de fugă", a relatat ziarul Times - iar frații Tate se aflau, pe 27 februarie, într-un avion privat cu destinația Florida, statul natal al lui Trump.
În 8 martie, au participat la UFC 313 în Las Vegas, unde frații au fost întâmpinați personal de directorul general al UFC (și aliat apropiat al lui Trump), Dana White, iar în anul următor au apărut la UFC 327 în Miami, eveniment la care a participat și Trump.
Cu toate acestea, în 18 iulie 2026, frații Tate au fost arestați și plasați în custodia autorităților federale. Andrew, în vârstă de 39 de ani, și Tristan, în vârstă de 38 de ani, sunt în prezent reținuți la Centrul Federal de Detenție din Miami, contestând extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol, trafic sexual și pornografie infantilă.
În cele două episoade din „Andrew Tate: Toxic Empire", puse la dispoziția presei, care vor fi difuzate în 25 noiembrie, sunt prezentate interviuri cu foști discipoli ai lui Tate, toți tineri rătăciți care îl idolatrizau pe „Top G" pentru imaginea pe care acesta o afișa online - de la vile și Lamborghini până la femei îmbrăcate sumar -, într-o asemenea măsură încât au plătit mii și mii pentru sfaturile sale. Au aflat curând că stilul său de viață era finanțat de femei prinse în capcana afacerii sale cu pornografie prin webcam, iar el îi încuraja pe cei mai mari susținători ai săi să îi calce pe urme.
„Aveam case pline de femei - 10-15 femei în fiecare casă, cinci sau șase case închiriate, toate, literalmente, în același cartier", se laudă Tate într-un clip video prezentat în documentar.
„Nu lucrau pentru bani. Lucrau pentru că mă plăceau, mă respectau, voiau să le acord atenție. Lucrau fără încetare, iar eu păstram o mare parte din bani. Acesta este unul dintre motivele pentru care m-am îmbogățit atât de mult în această afacere... Am folosit sexul ca instrument pentru a le face pe femei să mă iubească, astfel încât să-mi fie ascultătoare, să locuiască în casa mea și să-mi aducă bani. Așadar, în acest sens, eram un proxenet".
Familia Tate s-a mutat la București, în România, în 2016, din cauza anchetei (pe care autoritățile britanice au clasat-o în 2019 fără a formula acuzații) și și-a intensificat activitatea prin intermediul camerei web. „Toxic Empire" le prezintă apoi spectatorilor pe Lauren Southern, o fostă influenceriță din mișcarea de extremă dreapta.
„Știe că ceea ce face este greșit. De aceea s-a mutat în România", spune ea despre Tate. „Am tăcut foarte mult timp despre ce s-a întâmplat între mine și Andrew Tate în România. Nu sunt doar eu - Andrew Tate este un prădător în serie".
Southern, care este de origine canadiană, a devenit virală în timpul primei administrații Trump datorită videoclipurilor sale antifeministe, printre care se numără și participarea la o manifestație SlutWalk și afișarea unei parcarte pe care scria: „NU EXISTĂ O CULTURĂ A VIOLULUI ÎN OCCIDENT". Într-unul dintre videoclipurile sale de pe YouTube, intitulat „Cei acuzați pe nedrept sunt adevăratele victime", ea a spus: „Aceste utilizări ridicole ale cuvântului "viol" sunt cele care mă fac să mă tem de viitoarele acuzații aduse bărbaților".
Era, de asemenea, extrem de xenofobă, promovând teoria naționalistă albă a „Marii Înlocuire". De atunci, ea a condamnat extrema dreaptă. În acea perioadă, s-a împrietenit cu infractorul de extremă dreaptă Tommy Robinson, colegul ei de la publicația de dreapta Rebel News, iar cei doi au decis să-și înființeze propria companie media - dar aveau nevoie de finanțatori, așa că Robinson i-a propus pe frații Tate, iar în 2018 au zburat în România pentru a se întâlni cu ei.
Ea spune că Andrew Tate a convins-o să ia cina cu el înainte de întâlnirea lor și i s-a părut un „tip fermecător". Însă întâlnirea propriu-zisă, care a avut loc la reședința lui, a fost plină de „crypto bros" și a lăsat-o pe ea și pe echipa ei cu un sentiment de dezamăgire.
S-au întors la hotel, moment în care, potrivit lui Southern, au primit un mesaj cu următorul conținut: „Hei, am fi în continuare dispuși să finanțăm proiectul vostru dacă Lauren se întoarce la complex și are o întâlnire cu noi". Așa că s-a dus. „La un moment dat, Andrew s-a ridicat și a spus: "Hai să mergem la club"", își amintește Southern în documentar. Ea spune că era îngrijorată, dar echipa lui Tate a asigurat-o că Robinson și însoțitorii ei erau, de asemenea, pe drum.
„Ei au cerut shoturi. Am băut un shot, iar la scurt timp după aceea am început să mă simt incredibil de amețită", își amintește Southern. „Niciodată, după doar două băuturi, nu m-am simțit așa cum m-am simțit în clubul acela. Am închis ochii și vedeam doar aceste raze laser albastre care îmi străluceau în ochi, în timp ce începeam să mă simt din ce în ce mai rău".
Ea a continuat: „Următoarea dată când mi-am revenit, mă aflam într-un hotel, unde eram dusă în brațe pe scări. Andrew îmi spune: 'Vino să te cuibărești lângă mine în pat'. Eu mă gândesc doar: 'Bine, vreau doar să adorm'. Mă bag în pat și mă cuibăresc lângă el - pentru că încă eram extrem de amețită. Și el începe să mă sărute, iar când a început să-mi dea hainele jos, i-am apucat mâna și i-am spus: 'Nu, nu-mi da hainele jos. Nu vreau să mergem mai departe'.
„Faptul că te strâng în brațe în pat chiar acum se datorează doar faptului că, practic, m-ai cărat până în camera mea de hotel, într-o stare în care nu puteam să merg". Dar el nu m-a ascultat și, în schimb, a început să mă sugrume. Îmi amintesc că am avut acel moment de conștientizare în care mi-am spus: „Oau, asta chiar se întâmplă acum", și l-am implorat: „Te rog, nu face asta". El nu m-a ascultat, a continuat să mă sugrume și... Îmi pare rău...", spune ea, cu vocea întreruptă, copleșită de emoție.
„Dimineața, pare absurd chiar și să spui asta cu voce tare, dar el stătea literalmente pe marginea patului, se uita la mine și îmi spunea: 'Nu spune presei că te-am violat'. Asta mi-a spus", adaugă Southern. „Adică, sună nebunesc, dar a spus asta. Și îmi amintesc doar că i-am spus: 'Nu pot! Ascultă, toată reputația mea publică se bazează, practic, pe imaginea fetei care se opune feminismului. Crezi că aș putea spune așa ceva? Ai înnebunit? Bineînțeles că nu' ". Southern a făcut publică această acuzație anterior în memoriile sale din 2025, publicate pe cont propriu.
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