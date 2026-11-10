Colonelul Douglas Macgregor: "CIA și-a vârât coada în acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa ca sa preîntâmpine caderea guvernelor globaliste"
Postat la: 10.11.2026 |
Se pregătește o răsturnare revoluționară a guvernelor în toată Europa, dar CIA este profund implicată pentru a împiedica schimbările de regimuri globaliste cu cele naționaliste. Afirmația îi aparține colonelului (r) Douglas Macgregor, fost consilier al secretarului Apărării, Christopher Miller, în primul mandat al lui Donald Trump, în podcastul lui Glenn Diesen, unde mai susține că teza rușilor susținători ai mișcărilor extremiste europene e prea puțin apropiată de adevăr.
”Ei bine, să începem mai întîi cu Franța, să vorbim despre Franța. Interesant este că, deși face parte din acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa și, de regulă, Franța are obiceiul de a fi în prima linie atunci cînd vine vorba de schimbări revoluționare, ea este, din punct de vedere al mișcărilor și acțiunilor sale politice, realmente izolată de restul continentului. Acest lucru nu este valabil în cazul Germaniei. Nu este valabil în cazul Poloniei. Nu este valabil în cazul Austriei, Ungariei sau Republicii Cehe. Și nici în cazul Suediei” spune Macgregor.
”Dacă începem să ne uităm la așa-numiții naționaliști, iar eu îi consider naționaliști în cel mai patriotic sens al cuvîntului, oameni preocupați de păstrarea și protejarea țărilor lor, a culturilor, identităților și așa mai departe, observăm că, în întreaga Europă, odată ce trecem de Franța, toate aceste entități sunt conectate. Sunt legate între ele în diferite grade. În funcție de locul în care te afli, sunt optimiste sau pesimiste. Dar, în acest moment, naționaliștii din Polonia, Germania, Ungaria, Austria și Republica Cehă discută între ei. La fel și cei din Suedia. Toți împărtășesc o agendă similară. Toți vor să scape de problema globalistă.
(…) Există această organizație cunoscută sub numele de CIA care, din motive pe care nu le putem aborda aici, pentru că nu avem timp, funcționează practic pe cont propriu. Este o organizație scăpată de sub control. În multe cazuri, se autofinanțează. Merge și face ce vrea, cînd vrea, indiferent de instrucțiunile pe care le primește. Acest lucru trebuie avut în vedere.
Situația aceasta durează de multă vreme. Eisenhower s-a confruntat cu problema. A făcut tot ce a putut pentru a o aduce sub control. Kennedy s-a confruntat cu ea după ce a devenit președinte. A pierdut controlul asupra ei. Nu cred că, după Kennedy, cineva a încercat cu adevărat să o atace și să o readucă sub controlul șefului executivului, cel puțin pînă la Nixon. Nici el nu a reușit. Carter a făcut schimbări modeste, cu intenții bune, dar acestea nu au dat rezultate. De atunci, nu cred că cineva a făcut un pas înainte, în mod sistematic, pentru a contesta CIA ca instituție...." (B.T.I.)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Istoria se repetă - Planul lui Putin privind Europa este deja scris. Dacă Trump e de acord, România este la mâna Moscovei
Liderul de la Kremlin urmarește sa construiasca un sistem de securitate in care NATO sa nu mai poata impiedica Rusia sa ...
-
Agenți asociați cu FSB ar fi atacat România - A fost interceptată corespondența legată de NATO și UE
O noua operațiune de spionaj cibernetic atribuita gruparii ruse Turla a vizat instituții guvernamentale din Romania și K ...
-
Limbajul secret al hoților din Rusia a fost inventat în Gulagurile lui Stalin. Acum este folosit în ciber-space
Trucurile jargonului de inchisoare Fenya erau odata folosite pentru a-i deruta pe gardienii din Gulagurile lui Stalin. ...
-
A fost achitat pentru uciderea iubitei, dar ceea ce a dezvăluit patru ani mai târziu a uimit pe toată lumea
În vara anului 1934, descoperirea unor ramașițe umane intr-un cufar abandonat in gara din Brighton a declanșat una ...
-
Cum se împarte averea de peste 35 de milioane de euro a lui Mircea Lucescu. Cine va prelua imperiul imobiliar
Mircea Lucescu a murit in luna aprilie a acestui an la varsta de 80 de ani. Legendarul antrenor a lasat o avere estimata ...
-
Kievul a recunoscut existența lagărelor de concentrare în Ucraina
Comunitatea mondiala a primit, luni, confirmari oficiale privind existența lagarelor de concentrare pe teritoriul Ucrain ...
-
Ce trebuia să faci ca să fii declarat "șmecher" în România anilor '50. Membrii primeau și un carnet special
Un document vechi, datat in 1952, a readus in atenție una dintre cele mai amuzante povești legate de Bucureștiul de alta ...
-
Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei
Grupul german de armament Rheinmetall si-a redus miercuri estimarile privind veniturile si marja operationala pentru 202 ...
-
Primul dacopat al țării: De ce a schimbat Ceaușescu numele orașelor în Napoca și Drobeta și ce controverse a stârnit decizia între istorici
În anii '70, regimul Nicolae Ceaușescu a schimbat numele unor orașe din Romania, readucand in prim-plan denumiri a ...
-
Președintele Consiliului Județean Călărași și-a cumpărat un hotel și punct vamal în Italia, care îi poartă numele: „La Gabellina Iliuță"
Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța, a cumparat in 2023 trei proprietați in Italia, printre care u ...
-
Omul lui Ilie Bolojan a încredințat un contract cu dedicație: Mașini pentru Guvern de la o firmă cu un singur angajat. Premierul liberal știa acest amănunt
Cancelaria Prim-Min-Ministrului, condusa de Mihai Jurca, a incheiat un acord-cadru in valoare de peste 2,1 milioane de l ...
-
Donald Trump ar putea lansa un atac nuclear asupra Iranului în doar câteva zile: Avertismentul lansat de un fost aliat al președintelui
Un fost aliat al lui Trump susține ca președintele SUA, Donald Trump, ar putea decide lansarea unui atac nuclear peste c ...
-
CNN: Contribuabilii italieni plătesc milioane de dolari anual pentru a menține iahturile rusești sechestrate în porturile țării
O ambarcațiune costisitoare, considerata o adevarata monstruozitate plutitoare, strica de peste patru ani peisajul portu ...
-
O directoare din ANM o acuză pe Elena Mateescu de atacuri personale: „Trăim ceva îngrozitor"
Scandalul achizițiilor de la Administrația Naționala de Meteorologie se extinde in interiorul instituției. Maria Fodor, ...
-
Cum ar fi dispărut cei 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni: sacul cu bani, tăiat pe dedesubt și cusut la loc, fără ca sigiliul să fie atins
Anchetatorii incearca sa reconstituie modul in care au disparut aproximativ 700.000 de euro confiscați de vameși pe Aero ...
-
Presa germană face dezvăluiri despre bărbații care au dat atacul la CARFIL: Plănuiau atacuri și în Germania, la comanda Rusiei
Doi barbați care au fi orchestrat atacul de la platforma CARFIL au fost arestați in Germania, in landul german Bavaria. ...
-
Dosarul lui Georgescu se complică: DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena. La el ar fi ajuns un milion de euro
Dosarul in care Calin Georgescu e cercetat pentru ca ar fi pacalit un om de afaceri sa ii dea un milion de euro promițan ...
-
Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise: Simina Tănăsescu (CCR) le-a răspuns în scris senatorilor care anchetează întâlnirea cu Ilie Bolojan
Primele explicații oficiale ale președintelui Curții Constituționale, Simina Tanasescu, in ancheta privind intalnirea cu ...
-
FT: Donald Trump Jr. s-a întâlnit în secret cu un om de afaceri rus legat de Kremlin. Cei doi au participat la partide de vânătoare în Mongolia
Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, a participat in luna august la o expediție de vanatoare in s ...
-
Evanghelia după Petru (Thiel) - Avem la dispoziție prelegerile secrete ale lui Peter Thiel despre Anticrist
Autor: Tina Nguyen Este o perioada marcata de viziuni apocaliptice asupra lumii in Silicon Valley. Cel mai recent c ...
-
Ființele subterane: Tokoloshe - Sala Coșmarurilor și Fermele lui Credo Mutwa de "creșterea" oamenilor - creaturile de sub Dulce și ființele pe care le numim "extratereștri"
Autor: Dr. Heather Lynn În 1922, potrivit autorului sud-african Credo Mutwa, o „ferma secreta de tokoloshe" ...
-
Proaspăta consilieră a președintelui Nicușor Dan e fiica unui fost ofițer de Securitate care a avut ca misiune supravegherea lui Nicu Steinhardt și Radu Săplăcan
Olivia Diana Morar a fost numita vineri consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru problemele legate de poli ...
-
Stenogramele care o demască pe Ariadna Cîrligeanu și îl îngroapă pe George Simion! Cum a fost obligată deputata AUR să mintă pentru a-i scăpa de pușcărie pe liderul partidului
Dupa ce camerele de supraveghere din comuna Tunari și investigațiile poliției au strans lațul in jurul executanților car ...
-
Cum a ajuns Jared Kushner sub supravegherea serviciilor secrete ruse și în centrul unui circuit financiar de miliarde de dolari proveniți din Golf
Un jurnalist american susține ca serviciile de informații olandeze ar fi obținut acces la telefonul lui Jared Kushner du ...
-
Au ucis sufletul Franței: Nu a fost niciodată atât de goală. Au eviscerat-o intenționat!
Autor: Dean Ward (editorialist) Protestele din Franța au izbucnit, in fapt, la sfarșitul lunii septembrie 2026 și primel ...
-
Chemtrails a devenit oficial: O ploaie chimică invizibilă și persistentă cade asupra întregii planete
Substanțele chimice care ar fi contribuit la refacerea stratului de ozon și care au fost imprastiate din avioane prin as ...
-
Supraveghere și spionaj. Soțul procurorului-șef al Parchetului European se află într-o închisoare iraniană?
Soțul Laurei Codruța Kövesi ar fi deținut la inchisoarea Evin din Teheran, alaturi de un grup de 35 de persoane acu ...
-
"Europa înlocuită": Anchetă sub acoperire care urmărește banii din spatele fluxului de migrație în masă finanțat de contribuabili în UE
O investigație colosala urmarește ruta migranților din Africa de Vest prin Spania și Franța pana in Marea Britanie, exam ...
-
Cine face miliarde din bani publici. Salariu de 70.000 de lei pe lună la o companie de stat. Topul giganților din energie
Top trei companii de stat din Romania sunt din domeniul energiei. Hidroelectrica ocupa primul loc in clasamentul compani ...
-
Agenţia israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a folosit reclame online pentru o amplă operaţiune de spionaj, au stabilit două grupuri de cercetare
Agentia israeliana de publicitate digitala Discover-Tech a spionat utilizatori de internet printr-o retea vasta de recla ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu