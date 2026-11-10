Colonelul Douglas Macgregor: "CIA și-a vârât coada în acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa ca sa preîntâmpine caderea guvernelor globaliste"

Se pregătește o răsturnare revoluționară a guvernelor în toată Europa, dar CIA este profund implicată pentru a împiedica schimbările de regimuri globaliste cu cele naționaliste. Afirmația îi aparține colonelului (r) Douglas Macgregor, fost consilier al secretarului Apărării, Christopher Miller, în primul mandat al lui Donald Trump, în podcastul lui Glenn Diesen, unde mai susține că teza rușilor susținători ai mișcărilor extremiste europene e prea puțin apropiată de adevăr.

”Ei bine, să începem mai întîi cu Franța, să vorbim despre Franța. Interesant este că, deși face parte din acest amplu vîrtej al schimbărilor din Europa și, de regulă, Franța are obiceiul de a fi în prima linie atunci cînd vine vorba de schimbări revoluționare, ea este, din punct de vedere al mișcărilor și acțiunilor sale politice, realmente izolată de restul continentului. Acest lucru nu este valabil în cazul Germaniei. Nu este valabil în cazul Poloniei. Nu este valabil în cazul Austriei, Ungariei sau Republicii Cehe. Și nici în cazul Suediei” spune Macgregor.

”Dacă începem să ne uităm la așa-numiții naționaliști, iar eu îi consider naționaliști în cel mai patriotic sens al cuvîntului, oameni preocupați de păstrarea și protejarea țărilor lor, a culturilor, identităților și așa mai departe, observăm că, în întreaga Europă, odată ce trecem de Franța, toate aceste entități sunt conectate. Sunt legate între ele în diferite grade. În funcție de locul în care te afli, sunt optimiste sau pesimiste. Dar, în acest moment, naționaliștii din Polonia, Germania, Ungaria, Austria și Republica Cehă discută între ei. La fel și cei din Suedia. Toți împărtășesc o agendă similară. Toți vor să scape de problema globalistă.

(…) Există această organizație cunoscută sub numele de CIA care, din motive pe care nu le putem aborda aici, pentru că nu avem timp, funcționează practic pe cont propriu. Este o organizație scăpată de sub control. În multe cazuri, se autofinanțează. Merge și face ce vrea, cînd vrea, indiferent de instrucțiunile pe care le primește. Acest lucru trebuie avut în vedere.

Situația aceasta durează de multă vreme. Eisenhower s-a confruntat cu problema. A făcut tot ce a putut pentru a o aduce sub control. Kennedy s-a confruntat cu ea după ce a devenit președinte. A pierdut controlul asupra ei. Nu cred că, după Kennedy, cineva a încercat cu adevărat să o atace și să o readucă sub controlul șefului executivului, cel puțin pînă la Nixon. Nici el nu a reușit. Carter a făcut schimbări modeste, cu intenții bune, dar acestea nu au dat rezultate. De atunci, nu cred că cineva a făcut un pas înainte, în mod sistematic, pentru a contesta CIA ca instituție...." (B.T.I.)