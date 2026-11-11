SRI confirmă atacul: Hackeri ruși afiliați serviciului secret al Rusiei au spionat o instituție guvernamentală din România, care lucrează cu NATO și UE

Hackerii ruși din gruparea Turla au atacat serverele unei instituții guvernamentale din România pentru a intercepta mailurile care au legătură cu NATO și UE, spun specialiștii de la ESET, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori europeni de soluții antivirus și protecție IT. SRI a confirmat că atacul cibernetic a avut loc, dar a fost contracarat și efectele sale remediate.

Grupul de hackeri Turla, susținut de statul rus, folosește un nou set de instrumente malițioase numit „Cereal" pentru a intercepta e-mailuri de pe serverele Microsoft Exchange ale organizațiilor guvernamentale, spune raportul ESET.

Specialiștii companiei au documentat atacurile care au avut loc la sfârșitul anului 2025 și au descoperit inițial programe malware modulare pentru Microsoft Exchange la un organism guvernamental din Kazahstan.

O lună mai târziu, ESET a găsit același set de instrumente la o instituție guvernamentală din România, unde a colectat selectiv corespondența prin e-mail cu reprezentanți ai NATO și ai Uniunii Europene .

„Am găsit același set de instrumente la o instituție guvernamentală din România - compromisă pe 23 decembrie 2025", spun cercetătorii în raport.

Turla, cunoscută și sub numele de Snake, Secret Blizzard și Waterbug, este o grupare de ciberspionaj activă de mai bine de două decenii și legată de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei.

În campania analizată de ESET, hackerii folosesc setul de instrumente Cereal și, în special, o componentă din kit numită CerealBox, pentru a se instala în serverul care gestionează emailurile.

Malware-ul execută comenzi în memorie și poate inspecta conținutul e-mailurilor fără a lăsa urme.

Turla a configurat malware-ul să colecteze selectiv mesajele care conțin atașamente de documente, cum ar fi fișiere .DOC, .DOCX și .PDF, și să corespundă anumitor criterii legate de expeditor, destinatar și subiect, spun cercetătorii ESET.

Hacerii au mai folosit și CerealNeuron, o altă componentă malware, prin folosesc infrastructura de e-mail ca să transmită de la distanță comenzi către serverul compromis,

Compania ESET a publicat o listă extinsă de indicatori de compromitere (IoC) pe pagina sa de GitHub.

„Referitor la cea mai recentă investigație apărută în spațiul public, privind compromiterea unei instituții guvernamentale din plan național de către actorul cibernetic rus APT TURLA, precizăm faptul că SRI/CNC a identificat acest atac cibernetic și a implementat măsuri de contracarare a acestuia și de remediere a efectelor sale. De asemenea, SRI/CNC a informat beneficiarii legali și, totodata, aspectele respective au facut obiectul cooperarii cu partenerii europeni la nivelul comunitatii de intelligence precum si cu cei din la nivelul UE și NATO", a transmis SRI.

SRI a mai menționat că la nivelul Centrului Național Cyberint sunt întreprinse în mod recurent investigații specifice privind atacurile cibernetice derulate de către Federația Rusă la adresa instituțiilor din România. SRI/CNC intervine constant pentru identificarea, analizarea și mitigarea acestor atacuri cibernetice.

„SRI/CNC are în derulare măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe conectate cu campanii cibernetice implementate de Federația Rusă", a mai transmis SRI.

SRI/CNC va continua să acționeze constant pentru identificarea și investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituțiilor din plan național", a mai transmis SRI.