O greșeală incredibilă a dat de gol o unitate secretă a serviciilor militare ruse. Cum au fost prinși spionii Kremlinului cu ajutorul Google Translate
Postat la: 20.11.2026 |
O unitate secretă a serviciilor militare ruse, creată pentru operațiuni speciale, spionaj și asasinate în străinătate, a fost expusă din cauza unei greșeli neașteptate: doi dintre oamenii implicați nu vorbeau aceeași limbă și au apelat la Google Translate pentru a comunica. Potrivit unei investigații The Insider, realizate împreună cu Der Spiegel, traducerile au ajuns în posesia FBI, care a putut urmări conversațiile.
Centrul 795 a fost înființat în decembrie 2022, după ce operațiunile unității GRU 29155 fuseseră compromise. Noua structură, subordonată direct șefului Statului Major rus, Valeri Gherasimov, ar fi reunit aproximativ 500 de ofițeri și ar fi fost concepută pentru misiuni militare, informații, sabotaj și eliminarea unor ținte. Investigația descrie legăturile centrului cu grupul Kalashnikov, unde ar fi fost mascată activitatea unității. Printre persoanele indicate drept susținători se numără miliardarul Andrei Bokarev, iar Serghei Cemezov, șeful Rostec, ar fi beneficiat de structura creată. La conducerea Centrului 795 a fost numit Denis Fisenko, fost ofițer al unității Alfa a FSB.
Investigația prezintă structura internă a centrului, recrutarea foștilor ofițeri din serviciile ruse și belaruse și activitatea lui Denis Alimov. Acesta ar fi coordonat recrutarea unor agenți și operațiuni împotriva unor opozanți ceceni aflați în Europa. Potrivit acuzațiilor procurorilor americani, pentru capturarea sau uciderea unor ținte ar fi fost oferite recompense de 1,5 milioane de dolari pentru fiecare persoană. Alimov comunica în rusă, iar colaboratorul său, Darko Durovic, în sârbă. Cei doi au folosit Google Translate pentru a-și traduce mesajele. FBI a obținut, printr-un ordin judecătoresc, acces la înregistrările traducerilor păstrate pe serverele companiei.
Astfel, anchetatorii au putut citi conversațiile și detaliile operațiunii. Durovic a fost arestat în martie 2025. Alimov a fost reținut pe 24 februarie 2026, pe aeroportul din Bogotá, în Columbia, în baza unei alerte Interpol. El se află în custodia autorităților columbiene, în așteptarea procedurilor de extrădare. Potrivit The Insider, deconspirarea a făcut publice identitățile unor lideri, legăturile corporative și organizarea Centrului 795. Investigația arată că structura gândită să fie greu de urmărit a fost compromisă nu printr-un dezertor sau un informator infiltrat, ci printr-o combinație de traduceri automate și accesul legal al anchetatorilor americani la datele respective.
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