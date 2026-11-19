Un parvenit cu pretentii de "baron" la vârful sportului românesc: Mașini de lux, imobile nedeclarate, petreceri pe yahturi dar cu datorii istorice către campionii României
Postat la: 19.11.2026 |
Contrastul dintre stilul de viață afișat de președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Constantin-Bogdan Matei, și realitatea consemnată în documentele oficiale de avere ridică semne de întrebare majore cu privire la modul în care sunt gestionate resursele publice ale sportului românesc. În timp ce instituția pe care o conduce acumulează restanțe financiare de peste o sută de milioane de lei față de sportivii medaliați și antrenorii acestora, șeful ANS apare în public la volanul unor autoturisme de lux și supraveghează renovarea unor proprietăți de sute de mii de euro în Capitală.
O declarație de avere modestă versus realitatea din teren
Potrivit documentelor oficiale depuse în iunie 2024 și consultate inclusiv la momentul numirii sale la conducerea ANS din ianuarie 2025, Bogdan Matei figurează cu o situație patrimonială extrem de modestă. Fostul ministru al Sportului și ex-senator nu a declarat nicio proprietate imobiliară, niciun teren și niciun obiect de valoare, singurul bun mobil consemnat fiind un autoturism Dacia Logan fabricat în anul 2017, alături de indemnizația parlamentară de aproximativ 2.400 de euro lunar.
Realitatea documentată recent în presa de investigație contrazice însă radical tabloul auster din actele oficiale. Potrivit relatărilor publicate de Flash Paparazzi, președintele ANS a fost surprins circulând cu un SUV Range Rover Velar, un model evaluat pe piața auto la aproximativ 50.000 de euro. Mai mult, imaginile îl arată pe oficialul guvernamental alături de partenera sa, Sabina-Mădălina Șomăcescu (fost consul general al României la Salonic și Toronto, care figurează în arhivele ANRE sub numele Matei Sabina Mădălina), inspectând lucrările de renovare ale unei case situate pe strada Salcâmilor, în Sectorul 2 al Bucureștiului. Deși valoarea mediană a imobilelor din această zonă se ridică la circa 400.000 de euro, proprietatea nu apare în declarațiile de avere ale niciunuia dintre cei doi, lăsând deschisă întrebarea cine deține în acte clădirea și din ce fonduri este finanțată reabilitarea acesteia.
Suspiciuni privind chiria decontată de stat și programul de lucru
Investigațiile jurnalistice mai scot la iveală posibile nereguli legate de modul în care șeful ANS își exercită mandatul și își decontează cheltuielile de cazare în București. Conform unor surse citate de Flash Paparazzi, Agenția Națională pentru Sport ar fi încheiat un contract de închiriere în valoare de aproximativ 1.000 de euro pe lună pentru un apartament situat pe Bulevardul Unirii nr. 11, destinat președintelui instituției. Cu toate acestea, observațiile din teren indică faptul că Bogdan Matei frecventează locuința aflată în renovare din Sectorul 2, și nu adresa de pe Bulevardul Unirii, existând suspiciuni neconfirmate încă prin documente contabile privind circuitul real al banilor de chirie. În paralel, aceleași monitorizări arată că președintele ANS obișnuiește să ajungă la sediul agenției după ora 10:00, deși programul oficial al instituției începe la ora 08:00.
Conexiuni controversate cu mediul de afaceri și petrecerea de la Ruse
Numele lui Bogdan Matei apare și într-o serie de dezvăluiri publicate de Ziarul Național și preluate de România TV, care vizează relația apropiată a șefului ANS cu omul de afaceri Marius Pavel, fondatorul proiectului Barça Academy România. La doar douăsprezece zile după prima sa numire la conducerea ANS, pe 25 ianuarie 2025, Bogdan Matei ar fi participat la o petrecere aniversară organizată peste graniță, la Ruse, în Bulgaria, cu masă la restaurantul Crazy Fish și cazare la Grand Hotel Riga, eveniment la care au fost prezenți și alți oficiali din sport, printre care directorul general din ANS Daniel George Jianu și Norris Măgeanu.
Potrivit surselor citate în anchetele de presă, nota de plată a evenimentului din Bulgaria ar fi fost achitată de Marius Pavel sau printr-o entitate asociată academiei de fotbal pe care acesta o conduce. Legătura devine sensibilă prin prisma intereselor comerciale ale omului de afaceri în raport cu patrimoniul statului: investigații anterioare realizate de Gazeta Sporturilor au arătat că proiectul Barça Academy România a beneficiat de sprijin instituțional la cel mai înalt nivel, inclusiv din partea lui Bogdan Matei și a fostului premier Marcel Ciolacu, utilizând bazele sportive aflate în administrarea statului, precum Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf. Deși Marius Pavel a catalogat implicarea lui Matei la lansarea proiectului drept strict protocolară, iar șeful ANS a negat orice legătură informală, suprapunerea dintre favorurile de protocol și accesul la infrastructura publică ridică probleme evidente de integritate.
Campionii neplătiți și rapoartele Curții de Conturi
Întregul tablou al cheltuielilor și privilegiilor de la vârful ANS se suprapune peste o criză financiară fără precedent în sportul de performanță. După ce multiplul campion olimpic și mondial David Popovici a semnalat public faptul că sportivii nu și-au încasat recompensele financiare cuvenite pentru medaliile cucerite, Bogdan Matei a admis oficial existența blocajului. Într-o declarație consemnată de AGERPRES, președintele ANS a recunoscut că restanțele acumulate pentru premierile sportivilor depășesc pragul de 100 de milioane de lei, iar ulterior, în august 2026, a avansat o cifră totală de aproximativ 200 de milioane de lei, invocând faptul că în bugetul instituției pe anul 2026 nu au fost alocate fonduri la acest capitol.
Datele centralizate de publicația Radar Local arată că, în timp ce în 2024 au fost achitate premii de circa 42,6 milioane de lei, pe parcursul anilor 2025 și 2026 plățile către sportivi au fost practic înghețate, acumulându-se zeci de solicitări neachitate în valoare de zeci de milioane de lei, care duc datoria totală a statului către performeri spre 169 de milioane de lei. Mai mult, un control al Curții de Conturi a confirmat că premii aprobate în valoare de peste 87 de milioane de lei nu au fost virate integral sportivilor în perioada verificată, iar modul în care agenția își administrează patrimoniul și bazele sportive a ajuns inclusiv în atenția procurorilor. Astfel, în timp ce sportivii care aduc medalii României sunt nevoiți să aștepte ani la rând drepturile prevăzute de lege, conducerea instituției rămâne datoare cu explicații clare atât asupra bugetului sportului, cât și asupra originii bunurilor de lux de care se bucură.
Ce ascunde mandatul lui Bogdan Matei la ANS în timp ce campionii își cer drepturile
Cum aminteam, în timp ce sportivii de performanță ai României, în frunte cu multiplul campion olimpic și mondial David Popovici, așteaptă de ani de zile plata premiilor legale pentru medaliile cucerite, președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Constantin-Bogdan Matei, se află în centrul unui tablou controversat ce reunește bunuri de lux nedeclarate, cheltuieli publice opulente, achiziții directe cu dedicație și suspiciuni grave privind conflictele de interese.
Coroborarea dezvăluirilor recente din presa de investigație cu datele oficiale din sistemul de achiziții publice (SEAP) și cu rapoartele Curții de Conturi conturează imaginea unei instituții paralizate financiar pentru performeri, dar extrem de generoasă atunci când vine vorba de confortul și imaginea conducerii.
Situația infrastructurii și a finanțelor este critică: Complexul Arcul de Triumf a rămas fără subvenții din iulie, un audit al Curții de Conturi a identificat o diferență contabilă de peste 390 de milioane de lei și nereguli grave trimise spre parchet, iar datoriile statului față de sportivi au depășit pragul de 100 de milioane de lei, în timp ce mandatele conducerii au fost marcat de demisii și renumiri controversate
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