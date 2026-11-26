Scandalul premierilor restante scoate la iveală o nouă bombă în sportul românesc! Șeful ANS, contestat chiar de conducerea unei instituții din subordine. Conducerea Arcului de Triumf contestă modul în care au fost împărțiți banii: „Am cerut 10 milioane de lei și ne-ați alocat 1.350.000 de lei"

Arcul de Triumf riscă să rămână fără utilități. Bugetul pe un an întreg, mai mic decât valoarea facturilor din 2025

Directorul Arcului de Triumf a cerut o întâlnire cu șeful ANS. La două zile după publicarea scrisorii a venit Corpul de control

Un nou scandal a izbucnit în sportul românesc. După ce Bogdan Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a oferit explicații în privința premiilor restante ale sportivilor și antrenorilor, conducerea Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf a intervenit în dispută. Reprezentanții instituției reclamă că au primit doar 13,5% din necesarul de finanțare pentru bunuri și servicii și cer explicații cu privire la modul în care au fost împărțiți banii.

Finanțarea sportului românesc a devenit din nou subiectul unei dispute publice. Bogdan Constantin Matei a publicat o scrisoare deschisă adresată deputatei Monica Iagăr, fosta mare atletă a României, care a readus în atenția publică situația premiilor restante ale sportivilor și antrenorilor.

Președintele ANS susține că a făcut mai multe demersuri pentru obținerea fondurilor necesare. Încă din noiembrie 2025, acesta a solicitat 150 de milioane de lei pentru premieri. Pe 10 noiembrie 2026, șeful ANS a transmis Guvernului o nouă solicitare, în valoare de 163,7 milioane de lei, pentru acoperirea restanțelor aferente perioadei 2018-2025. Două zile mai târziu, Matei a cerut 200 de milioane de lei la rectificarea bugetară.

Potrivit președintelui ANS, niciun leu nu a fost alocat în ultimii doi ani pentru achitarea premiilor restante. Matei a explicat că instituția pe care o conduce nu poate efectua plățile în lipsa creditelor bugetare aprobate și a invitat-o pe Monica Iagăr la o întâlnire de lucru.

Conducerea Arcului de Triumf contestă modul în care au fost împărțiți banii: „Am cerut 10 milioane de lei și ne-ați alocat 1.350.000 de lei"

Postarea șefului ANS a provocat o reacție vehementă din partea reprezentanților Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf. Instituția, aflată chiar în subordinea Agenției, susține că a primit un procent mult mai mic din finanțarea solicitată decât cel de care a beneficiat ANS.

Concret, conducerea complexului a cerut 10 milioane de lei pentru bunuri și servicii, fără a include cheltuielile salariale, însă a primit o alocare de numai 1,35 milioane de lei. Reprezentanții bazei sportive îi cer acum lui Bogdan Constantin Matei să explice cine a decis repartizarea fondurilor și pe baza căror criterii.

„Domnule președinte, cifrele publicate chiar de dumneavoastră ridică o întrebare foarte concretă: ANS a primit 60% din suma solicitată. De ce CSN Arcul de Triumf a primit doar 13,5% din necesarul solicitat pentru bunuri și servicii?

Am cerut 10 milioane de lei și ne-ați alocat 1.350.000 de lei, fără salarii. Aplicarea aceluiași procent de 60% ar fi însemnat 6 milioane de lei. De ce nu ați aplicat acest procent și solicitării noastre? Ce criterii obiective justifică diferența de 4.650.000 de lei față de acest reper? Cine a propus și cine a aprobat repartizarea? Publicați, pentru fiecare instituție subordonată, sumele solicitate, sumele alocate și criteriile folosite. Așa putem vedea cum a fost împărțită povara reducerii bugetare", au transmis reprezentanții Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf în secțiunea de comentarii a postării președintelui ANS.

Conflictul dintre conducerea Arcului de Triumf și șeful Agenției Naționale pentru Sport mocnește de mai mult timp. Pe 14 noiembrie, Radu Dan Septimiu Popa, directorul complexului, i-a adresat o scrisoare deschisă lui Bogdan Constantin Matei, în care a atras atenția asupra situației financiare a bazei sportive, care riscă să rămână inclusiv fără utilități.

Cifrele prezentate atunci sunt îngrijorătoare. Numai cheltuielile cu energia electrică, apa și gazele s-au ridicat la aproximativ 2,02 milioane de lei în 2025. Pentru 2026, însă, întreaga alocare bugetară pentru bunuri și servicii a fost de 1,35 milioane de lei. Cu alte cuvinte, bugetul destinat bunurilor și serviciilor este cu 670.000 de lei mai mic decât costul utilităților din anul precedent.

Mai mult, conducerea bazei sportive susține că, până la jumătatea lunii noiembrie, nici măcar întreaga sumă aprobată nu a fost pusă la dispoziția instituției. Complexul a beneficiat de 1.000.350 de lei în primele șase luni ale anului, după care finanțarea din această subvenție s-a oprit. Între timp, furnizorul de energie electrică a transmis notificări privind facturile restante.

Pe 16 noiembrie, la numai două zile după publicarea scrisorii deschise, Corpul de control al Agenției Naționale pentru Sport a ajuns din nou la Arcul de Triumf. În scrisoarea respectivă, directorul complexului l-a invitat pe Bogdan Constantin Matei la o întâlnire cu angajații, programată pe 20 noiembrie, cu ocazia meciului de rugby dintre România și Canada.

Conducerea complexului a tras un semnal de alarmă și pe 17 august, cu doar câteva ore înaintea partidei dintre FCSB și FC Botoșani. La vremea respectivă, administratorii arenei au reacționat în urma numeroaselor critici privind starea gazonului. Reprezentanții complexului au dezvăluit atunci că nici în 2025, nici în 2026 nu au beneficiat de o alocare bugetară distinctă pentru întreținerea suprafeței de joc.