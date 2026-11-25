Procurorii DIICOT și polițiștii Capitalei au declanșat, miercuri dimineață, o operațiune de amploare împotriva a două grupări infracționale organizate, suspectate că au încercat să preia controlul asupra activității unor interpreți celebri de muzică lăutărească.

Printre suspecți se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de mai mulți membri ai familiilor acestora și apropiați ai lor. Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea și Biju s-ar număra printre victime. Artiștii ar fi fost supravegheați, amenințați cu violențe, împiedicați să cânte la evenimentele organizate de concurență și chiar obligați să presteze gratuit.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei au pus în aplicare, miercuri, 25 noiembrie 2026, 45 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

Anchetatorii efectuează cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Peste 40 de mandate de aducere sunt puse în executare, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul central al DIICOT.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, fiii și ginerii acestora, în vizorul DIICOT

Zece persoane sunt suspectate de implicare în activitățile infracționale investigate:

Nuțu Cămătaru;

Sile Cămătaru;

Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile, fiul lui Sile Cămătaru;

Balint Nuțu Mario, fiul lui Sile Cămătaru;

Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul, ginerele lui Nuțu Cămătaru;

Petcu Cezar, ginerele lui Nuțu Cămătaru;

Șpac Vladimir Florin, zis Șpac;

Țuțu Radu Giovani, zis Giovani;

Ionescu Mohamed, zis Mohamed;

Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani.

Ultimii patru sunt descriși de sursele citate drept apropiați ai familiei Cămătaru.

Potrivit comunicatelor transmise de Poliția Română și DIICOT, cele două grupări infracționale s-ar fi constituit începând cu anul 2025, în București și județul Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune și al legăturilor de rudenie dintre membri. Grupările erau interdependente și aveau inclusiv membri comuni.

Pe lângă preluarea controlului asupra activității unor artiști celebri, membrii grupărilor ar fi obținut venituri din taxe de protecție, camătă și exploatarea sexuală a unor victime în străinătate.

Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți maneliști celebri, printre victime

Printre victimele din dosarul instrumentat de DIICOT se numără mai mulți dintre cei mai cunoscuți interpreți de manele din România:

Florin Salam;

Tzancă Uraganu;

Luis Gabriel;

Alex Botea;

Biju;

Cocoș de la Călărași;

Lele.

Unul dintre principalele obiective ale grupărilor ar fi fost preluarea controlului asupra activității profesionale a interpreților, prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

Membrii grupărilor s-ar fi folosit inclusiv de notorietatea unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru implicarea în fapte de violență intens mediatizate.

„În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență. Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora", precizează DIICOT.

Mai mult, potrivit anchetatorilor, unii dintre suspecți ar fi fost plasați în apropierea artiștilor, pentru a le supraveghea activitatea și pentru a se asigura că aceștia respectă dispozițiile grupării privind participarea la evenimente.

Cum ar fi încercat grupările să obțină monopolul asupra spectacolelor de manele

Ancheta vizează inclusiv evenimente desfășurate în sezonul estival din 2026, când mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost amenințați cu violențe pentru a nu participa la spectacole organizate de cluburi concurente sau la un festival.

Scopul suspecților ar fi fost eliminarea concurenței și obținerea unui monopol asupra acestui segment al industriei de divertisment, în beneficiul cluburilor pe care le controlau.

Presiunile nu îi vizau doar pe artiști, ci și pe impresarii și intermediarii care intenționau să faciliteze contractarea acestora pentru alte evenimente.

„Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activitățile desfășurate în cluburile controlate de grupul infracțional. Totodată, în încercarea de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecții au exercitat presiuni și asupra unor persoane care intenționau să intermedieze contractarea artiștilor", arată procurorii.

Artiști obligați să cânte gratis. DIICOT investighează inclusiv infracțiunea de muncă forțată

Grupările ar fi pus la punct și un mecanism prin care artiștii erau determinați să susțină spectacole fără a fi plătiți. Astfel, participarea interpreților la anumite evenimente era condiționată de acceptarea obligației de a cânta gratuit în cluburile controlate de suspecți.

În cazul unuia dintre artiști, anchetatorii susțin că liderii grupărilor au recurs în mod repetat la amenințări și constrângeri psihice pentru a-l obliga să presteze servicii muzicale fără remunerație sau în schimbul unor onorarii mult sub nivelul celor practicate în mod obișnuit.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional.

De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare", precizează DIICOT.

Taxe de protecție și exploatare sexuală în Germania și Elveția

Activitățile infracționale investigate nu se limitau însă la industria muzicală. Membrii celor două grupări sunt suspectați că solicitau așa-numite „taxe de protecție", sub pretextul furnizării unor servicii de pază.

O altă sursă de venit ar fi fost exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și Elveției.

Anchetatorii nu au precizat, deocamdată, numărul victimelor exploatării sexuale și nici valoarea sumelor obținute de grupări din activitățile infracționale investigate.

Victimele cămătarilor și familiile acestora, amenințate cu violențe

Procurorii investighează și activități de camătă. Unii dintre membrii grupărilor ar fi acordat în mod sistematic împrumuturi cu dobândă, fără a fi autorizați în acest sens.

Pentru recuperarea sumelor împrumutate și a dobânzilor aferente, suspecții ar fi recurs atât la amenințări cu violențe, cât și la comiterea unor infracțiuni împotriva debitorilor și a membrilor familiilor acestora.

Într-unul dintre cazurile documentate de anchetatori, un suspect s-ar fi deplasat la domiciliul unei victime pentru a o constrânge să îi cedeze, în schimbul împrumutului, un autoturism de lux, a cărui valoare depășea cu mult suma împrumutată.

„Din investigații a reieșit că unii dintre membrii grupurilor acordau, ca îndeletnicire, împrumuturi bănești cu dobândă, fără a fi autorizați în acest sens. Ulterior, aceștia au constrâns victimele, în mod repetat, prin amenințarea cu acte de violență, dar și săvârșirea de infracțiuni asupra acestora și a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate și dobânzile aferente", arată anchetatorii.

Peste 40 de mandate de aducere. La operațiune participă și inspectorii Antifraudă

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor de investigații criminale și ai Polițiilor Sectoarelor 1-6 din București, al polițiștilor din județele Brașov și Mureș, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Potrivit comunicatului Poliției Române, la operațiune participă și specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Autoritățile nu au comunicat oficial, până la acest moment, identitatea suspecților și a artiștilor care figurează ca victime în dosar, numele cluburilor controlate de grupări sau al festivalului la care interpreții ar fi fost împiedicați să participe. De asemenea, nu au anunțat luarea unor măsuri preventive în această cauză.