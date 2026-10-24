Stenogramele care o demască pe Ariadna Cîrligeanu și îl îngroapă pe George Simion! Cum a fost obligată deputata AUR să mintă pentru a-i scăpa de pușcărie pe liderul partidului

După ce camerele de supraveghere din comuna Tunari și investigațiile poliției au strâns lațul în jurul executanților care au plasat capul de porc însângerat și afișele „Diabolik" la poarta fondatorului AUR, Marius Lulea, la vârful partidului s-a declanșat o acțiune clasică de obstrucționare a justiției, șantaj și fabricare de mărturii mincinoase.

Deși deputata AUR Ariadna Cîrligeanu a ieșit public pe 22 octombrie cu o poveste halucinantă în care susține că întreaga acțiune ar fi fost „o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea" pusă în practică prin intermediul ei pentru a-i face rău lui Simion, conversațiile purtate pe WhatsApp chiar de pe numărul personal al deputatei imediat după atac demonstrează exact contrariul: Ariadna Cîrligeanu nu știa nimic despre plasarea capului de porc, era îngrozită de nebunia lui George Simion și căuta soluții pentru a salva partidul din mâinile unui lider scăpat de sub control.

Capturile de ecran ale conversațiilor purtate de Ariadna Cîrligeanu în dimineața de după atacul de la Tunari spulberă definitiv scenariul fals pe care deputata a fost forțată să îl recite ulterior în presă. În timp ce în declarația dată pentru Cotidianul Cîrligeanu pretinde că ea însăși ar fi transmis „indicațiile" lui Lulea către consilierul Adrian Jucătoru, în mesajele reale din dimineața incidentului deputata apare complet șocată de veste și îl indică fără ezitare pe George Simion drept autorul principal al terorii:

Ora 09:40 - 09:43: Aflând despre raidul nocturn și despre faptul că Primăria Tunari deține deja numerele de înmatriculare ale mașinilor implicate, Ariadna Cîrligeanu reacționează îngrozită: „Nici nu stiu ce sa spun. Omul chiar e nebun". Temându-se de o escaladare a violențelor din partea liderului AUR, deputata adaugă: „Sa nu-i faca ceva frate. Omul e nebun. Sincer nu stiu cine are Audi Q5. Dar putem afla".

Ora 09:44 - 09:51: Când interlocutorul îi confirmă detaliul macabru al operațiunii, Cîrligeanu întreabă uluită: „Chiar un cap de porc i-a pus?". După confirmare, deputata AUR izbucnește la adresa lui George Simion, apărându-l pe Marius Lulea: „Singurul porc pe care il cunosc e el. Nu Marius. Eram asa zen si ai reusit sa ma enervezi :)))".

Ora 10:26 - 10:30: În momentul în care primește fotografiile explicite de la poarta familiei Lulea, în care se văd capul de porc tăiat și stickerul cu privirea lui „Diabolik" lipit pe cutia de utilități, Ariadna Cîrligeanu își pune mâinile în cap: „Dumnezeule..... Adică ce vrea sa insemne? Amenințare cu moartea?". Mai mult, deputata caută pe loc o analiză psihologică a gestului (care definește actul drept amenințare, intimidare, avertisment simbolic de violență și răzbunare) și o trimite pe chat, concluzionând îngrozită despre George Simion: „Oare chiar de la el e? Daca da, a luat-o razna complet. E prea de tot. Deja a întrecut limita....".

Ora 10:31 - 10:36: Când află că racheții au lipit afișe de intimidare și la alți colegi („a pus si la miron cata / alin / cred ca si la tanase"), Ariadna Cîrligeanu își exprimă compasiunea față de Marius Lulea și revolta față de Simion: „Si ma uit la Marius, el chiar are milă. Ala nu merita mila. Trebuie sa facem ceva. Eu o sa vorbesc si cu alții de pe la Parlament. Încerc. Nu le zic de chestiile astea ca sa nu se sperie, dar o sa vorbesc cu ei despre situatia partidului".

În momentul în care anchetatorii au identificat pe camerele Primăriei Tunari autoturismele partidului și au stabilit că în comando-ul nocturn se afla propria rudă prin alianță a lui George Simion, liderul AUR a realizat că lanțul de comandă duce direct la el și că riscă un dosar penal devastator pentru șantaj, amenințare și constituirea unui grup infracțional organizat.

Cîrligeanu a fost obligată să declare public că Marius Lulea și-ar fi comandat singur un cap de porc la poarta casei în care dormeau soția și cei cinci copii ai săi. Mai mult, pentru a-l scoate basma curată pe cumnatul președintelui AUR, Cîrligeanu a fost pusă să livreze o explicație care sfidează orice urmă de logică: aceea că însuși cumnatul lui George Simion ar fi fost „convins de Jucătoru că face un lucru bun" mergând în miez de noapte să arunce căpățâni de porc la poarta rivalului cumnatului său, sunt de părere cei de la anchetatorii.ro.

Marius Lulea a avut o reacție, exprimându-și „compasiunea și înțelegerea față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora" și care descoperă că „omul în care ți-ai pus încrederea este dispus să te sacrifice pentru a se proteja", fondatorul AUR a punctat exact încadrările penale: