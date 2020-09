Tupeu de borfaș: Robert Negoiță e "putred de imobiliar" dar declara ca averea e dintr-un salariu de primar de 2.800 de euro pe lună

Legea electorală îi obligă pe cei care candidează să-și depună declarația de avere. Robert Negoiță, primarul suspendat al sectorului 3, demisionar din PSD, a decis să candideze la alegeri din partea Partidului București 2020, susținut de Pro România.

In declarația de avere a politicianului de 48 de ani, acesta deține mai multe zone de teren arabil în total 84.194 de metri pătrați, teren intravilan de 2 hectare, patru case de locuit, 17.000 de mp de locuri de parcare, un subsol de bloc și un spațiu comercial. Pe lângă toate acestea, politicianului a câștigat printr-o executare silită a unui teren extravilan în Popești Leordeni de 568.000 de lei. Interesant că la salariul său de 164.268 de lei pe an, undeva la 2.800 de euro pe lună. Negoiță are un singur cont bancar și acela cu doar 7.495 de euro în el.

În schimb, el are o datorie de un milion către Banca Transilvania, 4,8 milioane către Patricia Bank și doar 200.000 de euro către BCR Pitești. În total 6 milioane de euro! Datoria în lei este colosală. Cea mai mare fiind către Agenția Națională de Administrare Fiscală: 250 de milioane de lei, despre care Negoiță notează în declarația de avere următoarele:

„Deciziile de impunere emise de ANAF au fost contestate în instanță, litigiul aflându-se în prezent suspendat în faza procedurii administrative prealabile. Suma pretinsă datorată către ANAF este de 250.305.914 lei, fiind compusă din principal în sumă de 76.483.447 lei debit TVA, plus dobânzi și penalități de întârziere în sumă de 173.822.467 lei, plus 435.247 lei debitate datorate pe rol fiscal persoană fizică, calculate de către ANAF până la data de 21 mai 2020".

Anchetatorii susțin că firmele lui Robert Negoiță au construit trei ansambluri rezidențiale compuse din vile, blocuri și locuri de parcare, în orașele Voluntari și Popești Leordeni, din județul Ilfov. Apoi el apoi a vândut, în nume propriu, 1.250 de imobile, fără să plătească la bugetul de stat TVA pentru aceste tranzacții. Din vânzarea celor 1.250 de imobile, acesta ar fi obținut, potrivit DNA, în perioada 10 ianuarie 2006 - 13 iulie 2009, venituri de 364.714.645 de lei. Iar prejudiciul care ar fi fost produs de Negoiță bugetului de stat prin neplata TVA a fost estimat de procurorii DNA la 77.148.021 de lei.

Un alt aspect interesant din declarația de avere a politicianului este reprezentat de unele datorii pe care acesta le-ar avea către primăria sectorului 3, 115.000 de lei, către cea din sectorul 4, 131.731 de lei, dar și către primăria orașului Constanța, o datorie de 3.896 lei. Acesta are datorii și către alte primării din județul Ilfov, Voluntari, Popești Leordeni și Afumați, toate în valoare de 433.771 de lei.