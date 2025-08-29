Guvernul vrea noi reguli de impozitare a veniturilor din chirii și activități de cazare

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de lege ce prevede schimbări importante în modul de impozitare a veniturilor obținute din chirii și activități de cazare. Aceste modificări sunt incluse în al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvernul condus de Ilie Bolojan, pentru care Executivul intenționează să își asume răspunderea în Parlament.

Una dintre principalele modificări vizează eliminarea normelor de venit pentru determinarea veniturilor din activități independente obținute din cazare, precum și renunțarea la opțiunea de calcul în sistem real. În schimb, venitul net va fi stabilit prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual, fără obligația de a ține evidență contabilă.

Impozitul anual datorat va fi de 10% aplicat asupra venitului net și reprezintă impozit final, calculat de contribuabili în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Veniturile vor fi, de asemenea, supuse contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.

O noutate importantă vizează închirierile pe termen scurt (până la 30 de zile pentru aceeași persoană): proprietarii vor trebui să folosească aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonuri pentru clienți, iar regimul fiscal cu cota forfetară de 30% se va aplica și acestora.

Pe lângă modificările legate de chirii, proiectul mai prevede:

- creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice;

- stabilirea unui capital minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de afaceri netă de 400.000 lei;

- creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pentru veniturile din activități independente;

- alte schimbări fiscale pentru firme și persoane fizice.

Guvernul estimează adoptarea celor șase proiecte din pachetul 2 vineri, 29 august, în ședința Executivului, urmând ca acestea să intre în vigoare în termenele stabilite de lege.