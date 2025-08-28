Furtuna perfecta: Al doilea ciclon tropical se îndreaptă spre Europa. O situatie extrem de rară, aproape fără precedent

Uraganul Erin a fost un ciclon tropical masiv. Acesta a atins categoria 5 (cea mai ridicata de pe scara de masura a uraganelor Saffir-Simpson). Ca atare, intreaga lume civilizata a putut urmari primul uragan al sezonului 2025 si spre surprinderea tuturor acesta a venit direct spre Europa, dar NIMENI nu se astepta la sosirea celui de-al doilea ciclon tropical.

Fernand a fost un val tropical care a venit rapid in urma lui Erin. Din pacate, aceasta "urmarire" a unui ciclon foarte puternic l-a lasa pe Fernand fara conditiile necesare pt a deveni important. Fernand a urcat pana la pragul de furtuna tropicala, pe care-l mentine si la aceasta ora, cu vanturi de 70-80 de km/h. Ciclonul tropical se afla la jumatatea Oceanului Atlantic si traiectoria il va aduce direct in zona Marii Britanii, unde se afla Erin acum.

Fara o intensitate atat de ridicata ca predecesorul lui, Fernand a avut un avantaj. Acesta continua sa se afle in forma tropicala si va ramane asa pana aproape de continentul european. Ca atare, Fernand isi va pastra aproape intreaga caldura si intensitate, urmand sa fie absorbit de Erin chiar in zona Marii Britanii. Absorbirea unui ciclon tropical de catre un ciclon temperat (Erin a facut tranzitia) este un proces prin care ciclonul temperat se intensifica puternic datorita caldurii care ajunge in zona nucleului sau.

Furtuna perfecta e o denumire oficiala data unui fenomen care a avut loc in 1991, fiind ecranizat si printr-un film cu acelasi nume. Atunci, un ciclon temperat a absorbit Uraganul Grace. Fenomenul a dus ciclonul temperat la vanturi cu viteze ce au depasit pragul de uragan, provocand numeroase pagube si chiar decese.

Situatia din 2025 este destul de similara doar ca la o intensitate mai mica. Locatia este de aceasta data Europa, iar absorbtia furtunii tropicale Fernand va duce la intensificarea lui Erin exact dupa ce acesta mai pierduse din intensitate. Urmarim evolutia centrilor barici globali de mai bine de 10 ani. In tot acest timp nu am vazut si nu am auzit de o situatie similara, in care 2 cicloni tropicali sa vina catre Europa. Nici nu mai vorbim de ideea ca cei doi cicloni sa fuzioneze in zona Marii Britanii...

Cine va castiga lupta? La final, noi vom ramane probabil cu caldura, care probabil ca va tine pana spre 10 Septembrie. De felicitat este modelul american GFS. Acesta a fost primul care a detectat schimbarea in parametri, iar in aceasta dimineata, l-a estimat lui Fernand traiectoria spre Europa.

Este o situatie foarte rara, surprinzatoare, la care cu siguranta ca vom medita ceva vreme. In ciuda schimbarilor foarte bruste, modelarile continua sa insiste cu blocajele dupa 10 Septembrie si probabil ca acestea vor aparea rapid, dupa ce nu au putut sa se formeze in Europa datorita ciclonilor tropicali care pare ca s-au mutat la noi.

