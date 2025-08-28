Directorul serviciilor de informații ale SUA clasifică toate informațiile legate de negocierile dintre Rusia și Ucraina ca fiind nedistribuibile altor țări

Directorul serviciilor naționale de informații ale SUA a semnat o directivă care clasifică toate informațiile și analizele legate de negocierile dintre Rusia și Ucraina ca fiind nedistribuibile altor țări.

Directorul serviciilor secrete americane, Tulsi Gabbard, a cerut comunității de informații americane să nu împărtășească nicio informație despre discuțiile de pace ruso-ucrainene cu aliații săi din grupul „Five Eyes", relatează CBS News, citând surse.

Alianța de informații Five Eyes a fost creată după al Doilea Război Mondial și include Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Directiva lui Gabbard a fost semnată pe 20 iulie. Aceasta clasifică toate informațiile, inclusiv analizele legate de procesul de negociere, drept „Noforn" (adică informațiile nu sunt destinate transferului către alte țări). Excepție fac datele care au fost făcute publice anterior.