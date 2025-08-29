China devine marele jucător în tehnologia viitorului: SUA și Europa impun taxe pentru a frâna ascensiunea

Revoluţia electrică din China a schimbat rapid echilibrul pieţei auto mondiale, surprinzând rivalii tradiţionali din SUA, Europa şi Japonia. Dacă în urmă cu un deceniu Tesla şi alţi producători occidentali priveau cu scepticism companii precum BYD, astăzi producătorul chinez a depăşit Tesla la venituri şi conduce ofensiva globală a vehiculelor electrice.

În 2023, China a depăşit Japonia şi a devenit cel mai mare exportator de maşini din lume, vânzând pe plan intern un record de 31,4 milioane de vehicule, dintre care 41% electrice. Creşterea spectaculoasă a fost susţinută de subvenţii guvernamentale de peste 230 miliarde de dolari, costuri mai reduse ale muncii şi o reţea puternică de producţie a bateriilor.

Exporturile masive spre Europa şi alte pieţe au atras atenţia autorităţilor din SUA şi UE, care au impus taxe suplimentare pentru a proteja mărcile locale. Cu toate acestea, analiştii estimează că până în 2030 China va produce 36 de milioane de vehicule anual, adică 40% din totalul global, dintre care 9 milioane vor merge la export.

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) avertizează că Europa trebuie să răspundă printr-un cadru legislativ mai flexibil, care să reducă povara reglementărilor şi să stimuleze inovaţia, dacă vrea să facă faţă competiţiei acerbe din partea Chinei.