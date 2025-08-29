Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul: Credincioșii au 2 interdicții în această zi. Semnificația unui episod semnificativ în creștinism

Postat la: 29.08.2025

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul: Credincioșii au 2 interdicții în această zi. Semnificația unui episod semnificativ în creștinism

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, cunoscută și sub numele de Decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul, este un eveniment biblic care a avut loc la ordinul lui Irod Antipa. Potrivit tradiției, Irod l-a întemnițat pe Ioan pentru că l-a mustrat pentru relația sa cu Irodiada, soția fratelui său.

La petrecerea de ziua lui, fiica lui Irodiada, Salomeea, a dansat și a cerut capul lui Ioan pe o tipsie, iar Irod, deși îngrozit, a acceptat cererea. Din acest motiv, în tradiția creștină a rămas interzis pentru credincioși ca în această zi să taie fructe rotunde sau să consume vin roșu. Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul este o sărbătoare importantă în calendarul ortodox, simbolizând nu doar martiriul său, ci și valorile de pocăință și curaj pe care le-a promovat în viața sa.

Sărbătoarea este comemorată pe 29 august și marchează sfârșitul anului bisericesc, având o încărcătură spirituală aparte. Este o zi de post aspru, similară cu Vinerea Patimilor, în care credincioșii sunt îndemnați să se abțină de la excese alimentare și distracții. Această zi este dedicată reculegerii și rugăciunii, iar tradițiile includ interdicții precum evitarea consumului de fructe și legume roșii, tăierea cuțitelor sau petrecerile.

  • Postul: Este o zi de post negru pentru mulți credincioși, care aleg să se abțină de la mâncare până la apus sau să consume doar legume și apă.
  • Interdicții: Se consideră că anumite gesturi, cum ar fi tăierea fructelor rotunde sau consumul de vin roșu, pot aduce ghinion.
  • Rugăciuni: Credincioșii sunt încurajați să petreacă ziua în liniște, cu rugăciuni și meditație, respectând tradițiile bisericești.
